حملات بامدادی در آبادان
مخاطبان ایران اینترنشنال از پرواز جنگنده بر فراز این شهر در ساعت ۱ بامداد شنبه، ۸ فروردین خبر دادند. بر پایه گزارشی دیگر در فلکه الفی این شهر حملهای رخ داد که موجب لرزش خانههای اطراف شد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت زندگی در جزیره خارک به روال عادی در جریان است.
رضایی تصریح کرد هرگونه حمله به جزیره خارک با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد و هر کس به این جزیره حمله کند، زنده بازنخواهد گشت.
جزیره خارک، یک منطقه راهبردی برای جمهوری اسلامی بهشمار میرود که تقریبا تمام نفت صادراتی از این منطقه بارگیری میشود.
ساکنان این جزیره را بهجز جمعیت بومی که در بخش بسیار کوچکی از آن ساکن هستند، نیروهای مسلح و کارکنان صنعت تشکیل دادند. ۲۲ اسفند نیروهای آمریکایی حمله هوایی گستردهای در محل استقرار نیروهای مسلح جزیره خارک انجام دادند.
گزارش شده دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن برای کنترل تنگه هرمز، از نیروی زمینی در جزیره خارک استفاده خواهد شد.
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، اعلام کرد این کشور با جمهوری اسلامی به توافقی رسیده است تا نفتکشهای تایلندی بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند.
او افزود این تحول نگرانیها درباره واردات سوخت را کاهش خواهد داد.
بامداد شنبه هشتم فروردین، بحرین و امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفتند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی، آژیر هشدار حمله هوایی در این کشور فعال شده است.
این وزارتخانه همچنین خبر داد آتشسوزی در یکی از تاسیسات بحرین در پی این حمله مهار شده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در حال مقابله با موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان سعودی، ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، در این حمله چند هواپیمای سوخترسان نیز آسیب دیدند.
شبکه آساهی ژاپن گزارش داد یک نفتکش ژاپنی حامل نفت خام عربستان سعودی، بدون گذر از تنگه هرمز و از مسیر دریای سرخ به ژاپن رسید.
این نفتکش اوایل ماه مارس (اواسط اسفند) بارگیری کرده بود.
این نخستین بار است که یک نفتکش بدون عبور از تنگه هرمز، نفت خام را به ژاپن منتقل میکند.