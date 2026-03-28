او تاکید کرد اگر حملات آمریکا انجام نمی‌شد، ایران ظرف «دو تا چهار هفته» به بمب اتمی دست می‌یافت و از آن علیه آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها استفاده می‌کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا، در این سخنرانی با تکرار سخنان پیشین‌اش درباره تضعیف شدید توان نظامی جمهوری اسلامی، گفت مقام‌های تهران «التماس می‌کنند تا توافق کنند» و هم‌زمان مدعی شد آنچه در ایران جریان دارد، عملاً به معنای «تغییر حکومت» است.

ترامپ جمهوری اسلامی را حکومتی «بیمار و منحرف» توصیف کرد و گفت: «ما با کشوری روبه‌رو هستیم که بیمار و منحرف است، و سلاح هسته‌ای دارد یا می‌خواهد داشته باشد. آنها خیلی به آن نزدیک شده بودند. یادتان باشد، فقط دو هفته فاصله داشتند، دو هفته.» او افزود اگر آمریکا به تاسیسات ایران حمله نمی‌کرد، «ظرف دو تا چهار هفته سلاح هسته‌ای می‌داشتند و از آن علیه شما، علیه اسرائیل و علیه دیگران استفاده می‌کردند.»

او با دفاع از حملات آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: «من گفتم ما باید مسیر را برای مدتی تغییر دهیم، آنها را از کار بیندازیم و بعد به زندگی عادی برگردیم. همین کار را هم کردیم. این کار را با خشونت انجام دادیم، با قدرت انجام دادیم، و با احترام جهان.» ترامپ در ادامه با اشاره به عملیات نظامی جاری افزود که این عملیات به متحدان آمریکا کمک کرده، اما در عین حال نشان داده که برخی متحدان «اصلاً حضور نداشتند» و گفت: «ما به آنها نیازی نداشتیم، اما اگر نیاز داشتیم هم نبودند، و این برایشان بسیار پرهزینه خواهد بود.»

جمهوری اسلامی و مذاکره از موضع ضعف

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت: «آن‌ها در حال مذاکره هستند. التماس می‌کنند تا توافق کنند.» او بار دیگر بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز از سوی تهران تاکید کرد و گفت ایالات متحده در حال پایان دادن به تهدیدی است که به گفته او، جمهوری اسلامی از طریق «تروریسم، تجاوز و باج‌گیری هسته‌ای» ایجاد کرده است.

رییس‌جمهوری ایالات متحده همچنین گفت عملیات آمریکا موسوم به «خشم حماسی»، «توانمندی‌های [حکومت] ایران را در هم می‌شکند؛ چیزی که هیچ‌کس تا به حال نمونه‌اش را ندیده است.» ترامپ با تاکید بر برتری نظامی آمریکا افزود: «ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم» و «ما سلاح‌هایی داریم که هیچ‌کس، به جز تعداد معدودی از ما، حتی از آن‌ها خبر هم ندارد.»

«فکر می‌کنم همین حالا هم تغییر حکومت رخ داده است»

ترامپ در بخشی از سخنانش، از آنچه عملاً تغییر حکومت در ایران خواند، سخن گفت. او گفت: «وقتی تصمیم بگیریم که خارج شویم - می‌دانید، تغییر رژیم - فکر می‌کنم عملاً رژیم را تغییر داده‌ایم. این رژیم هر دو روز یک‌بار با ضربه‌ شدیدی مواجه می‌شود. همه از اعلام اینکه چه کسی رهبر [اشاره به روسا و فرماندهان نهادهایی که هدف قرار می‌گیرند] است می‌ترسند. حتی ما هم نمی‌دانیم رهبر دقیقاً چه کسی است. بنابراین فکر می‌کنم همین حالا هم تغییر رژیم رخ داده است، اما [بالاخره] در مقطعی ما خارج خواهیم شد.»

او افزود با از میان رفتن تهدید هسته‌ای ایران، «دیگر آن ابر تاریک بالای سرمان نخواهد بود - ابر یک ایران بیمارِ دارای سلاح هسته‌ای.» به گفته ترامپ، این تهدید نه‌تنها اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، بلکه آمریکا را نیز هدف قرار داده بود.

ترامپ همچنین به توان موشکی حکومت ایران اشاره کرد و گفت: «همین چند روز پیش یک موشک را ۲۷۰۰ مایل پرتاب کردند - کسی حتی نمی‌دانست چنین توانایی‌ای دارند. این نشان می‌دهد ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم.»

حمله به ناتو و رسانه‌ها

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه از ناتو نیز انتقاد کرد و گفت این ائتلاف «اشتباه بزرگی» مرتکب شد که حتی مقدار کمی تجهیزات نظامی ارسال نکرد و حاضر نشد آنچه آمریکا «برای جهان» در مقابله با [تهدید] ایران انجام می‌دهد، به رسمیت بشناسد. او گفت: «چرا باید ما برای آنها باشیم وقتی آنها برای ما نیستند؟»

با این حال، ترامپ تاکید کرد که این جنگ را «خیلی پرریسک» نمی‌دانسته، هرچند اذعان کرد که «جنگ همیشه ریسک دارد» و «اتفاقات غیرمنتظره رخ می‌دهد.»

او همچنین رسانه‌های منتقد را هدف حمله قرار داد و گفت اگر روزنامه نیویورک‌تایمز را بخوانید، «فکر می‌کنید ما عملکرد ضعیفی داریم - این واقعاً نزدیک به خیانت است، صادقانه بگویم.» ترامپ افزود: «خوشبختانه رسانه‌های دیگری هستند که منصف و صادق‌اند.»

تاکید بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی

ترامپ در توصیف نتایج عملیات آمریکا علیه حکومت ایران، بار دیگر بر دستاوردهای نظامی تاکید کرد و گفت: «به یاد داشته باشید، آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. در سه روز، ۱۵۹ کشتی‌شان را به کف دریا فرستادیم. نیروی هوایی‌شان کاملاً نابود شده است. موشک‌های کمی برایشان باقی مانده، پهپادهایشان به حداقل رسیده، کارخانه‌هایشان از بین رفته و رهبران‌شان هم از بین رفته‌اند.»

او ادامه داد: «همه رهبران‌شان کشته شده‌اند. هیچ‌کس حتی افراد باقی‌مانده را نمی‌شناسد.»

ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را «قلدر خاورمیانه برای ۴۷ سال» خواند و گفت: «ایران دیگر قلدر نیست. آن‌ها در حال فرار هستند.» او افزود: «ما خاورمیانه را نجات دادیم. ما فقط اسرائیل را نجات ندادیم، بلکه کل خاورمیانه را نجات دادیم.»

اشاره به عربستان و توافق ابراهیم

ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی خود، از چشم‌انداز عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل پس از پایان جنگ در ایران سخن گفت. او در مراسمی در میامی که به نوشته آسوشیتدپرس، از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی حمایت مالی می‌شد، گفت: «حالا وقت آن رسیده است. ما آن‌ها را بیرون کرده‌ایم و آن‌ها به طور کامل بیرون رانده شده‌اند. ما باید وارد توافق ابراهیم شویم.»

او در عین حال گفت آمریکا مصمم است «بهترین فناوری، درخشان‌ترین ذهن‌ها، بزرگ‌ترین کسب‌وکارها و قوی‌ترین مشارکت‌های اقتصادی و امنیتی را در جهان» داشته باشد.

سخنان ترامپ در میامی در حالی مطرح شد که او هم‌زمان از ادامه فشار نظامی بر جمهوری اسلامی، پیشبرد مذاکرات با تهران و بازآرایی توازن‌های منطقه‌ای پس از جنگ سخن گفت؛ رویکردی که از یک سو بر نمایش قاطعیت نظامی و از سوی دیگر بر وادار کردن حکومت ایران به توافق از موضع تسلیم استوار بود.



