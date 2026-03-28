به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل، حوثی‌ها بامداد شنبه هشتم فروردین یک موشک بالستیک به سوی جنوب اسرائیل شلیک کردند که در پی آن، آژیر هشدار در بئرشبع و مناطق اطراف به صدا درآمد.

این نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران است که حوثی‌ها اسرائیل را هدف قرار می‌دهند.

این گروه نیابتی جمهوری اسلامی پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حملات خود علیه اسرائیل را متوقف کرده بود.

ارتش اسرائیل هشتم فروردین در بیانیه‌ای حمله موشکی حوثی‌ها را تایید کرد و از فعال شدن سامانه‌های دفاعی برای مقابله با آن خبر داد.

ارتش اسرائیل دقایقی بعد اعلام کرد شهروندان می‌توانند با امنیت از پناهگاه‌ها خارج شوند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در این حمله به کسی آسیب نرسید.

حوثی‌ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حملات اسرائیل به ایران، عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی انجام گرفته است.

این گروه افزود حملات را تا زمان دستیابی به «اهداف» خود ادامه خواهد داد.

پیش از حوثی‌ها نیز حزب‌الله لبنان و حشد شعبی عراق در حمایت از جمهوری اسلامی وارد درگیری‌ها شده بودند.

یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن، شامگاه هفتم فروردین تهدید کرد: «انگشتان ما برای مداخله نظامی روی ماشه است.»

او گفت اگر طرف دیگری به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» بپیوندد، یا از دریای سرخ برای انجام عملیات علیه حکومت ایران استفاده شود و روند تشدید تنش‌ها ادامه پیدا کند، حوثی‌ها نیز وارد این مناقشه خواهند شد.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌ها، استفاده می‌کنند.

سریع حملات اخیر به مواضع جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی را «تجاوزی ناعادلانه، ظالمانه و غیرقابل توجیه» خواند و افزود این حملات «به ثبات و امنیت جهانی و منطقه‌ای و اقتصاد جهانی آسیب می‌رسانند».

در هفته‌های اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

اظهارات سخنگوی حوثی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی جنگ ایران در حالی مطرح می‌شود که این گروه مسلح در جریان جنگ غزه، با ناامن‌سازی مسیرهای دریایی تاثیری مخرب بر اقتصاد جهانی بر جای گذاشت.

مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین در بحبوحه جنگ غزه، ده‌ها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد که این حملات با واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل همراه شد.

در یک نمونه، اسرائیل شهریور سال گذشته، ساختمانی را در صنعا هدف قرار داد که در نتیجه آن، احمد غالب الرهوی، نخست‌وزیر، و چند وزیر حوثی‌ها کشته شدند .

پس از برقراری آتش‌بس در جنگ غزه، حوثی‌ها به حملات خود در آب‌های منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کرده‌ بودند در صورت لزوم آماده‌اند اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود را از سر بگیرند.