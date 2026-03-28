ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، شنبه هشتم فروردین از دیدار خود با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، خبر داد و اعلام کرد دو طرف برای همکاری در حوزه‌های امنیتی و دفاعی به توافق رسیدند.

زلنسکی در پیام‌رسان تلگرام با اشاره به این توافق نوشت: «تیم‌های ما جزییات همکاری را نهایی خواهند کرد.»

خبرگزاری دولتی امارات نیز گزارش داد بن زاید و زلنسکی درباره «فرصت‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه» در چارچوب توافق جامع اقتصادی میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش، بررسی «تحولات امنیتی، افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و پیامدهای آن بر کشتیرانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی» از دیگر محورهای دیدار رهبران اوکراین و امارات متحده عربی بود.

خبرگزاری دولتی امارات جزییات بیشتری درباره این ملاقات و ابعاد همکاری‌های جدید میان کی‌یف و ابوظبی منتشر نکرد.

در تحولی دیگر، سخنگوی «قرارگاه خاتم‌ الانبیا» اعلام کرد سپاه پاسداران انبار سامانه‌های ضدپهپادی اوکراین را در دبی هدف قرار داده است.

وزارت خارجه اوکراین این خبر را تکذیب کرد.

زلنسکی ۲۴ اسفند خبر داده بود واشینگتن چند بار با کی‌یف درباره کمک به کشورهای خاورمیانه برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی تماس گرفته است.

او گفته بود هر یک از تیم‌های اعزامی اوکراین به کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت توان دفاعی در برابر پهپادهای حکومت ایران، از ده‌ها متخصص تشکیل شده‌اند.

سفر زلنسکی به قطر و عربستان سعودی

رییس‌جمهوری اوکراین هشتم فروردین در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود وارد قطر شد.

کمی بعد، وزارت دفاع قطر از انعقاد توافقنامه همکاری‌های دفاعی میان دوحه و کی‌یف خبر داد و اعلام کرد این توافق شامل «تبادل دانش در زمینه مقابله با موشک‌ها و پهپادها» است.

زلنسکی پیش از این نیز به عربستان سعودی سفر کرده بود.

هفتم فروردین، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرده بود کی‌یف در آستانه امضای چند توافق امنیتی با کشورهای منطقه، از جمله با امارات و قطر، برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی قرار دارد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هفتم فروردین گزارش داد یادداشت تفاهمی میان وزارتخانه‌های دفاع عربستان و اوکراین در جده به امضا رسیده است.

هدف از این توافق، سامان‌دهی «ترتیبات مرتبط با تامین تجهیزات دفاعی» عنوان شده است.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.

تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بوده‌اند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، هشتم فروردین با انتشار پیامی تهدید‌آمیز در ایکس، خطاب به کشورهای منطقه نوشت: «اگر به‌دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند.»

دارل ایسا، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هفتم فروردین در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال ، بر تعهد واشینگتن به متحدانش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد.

او افزود کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از ایالات متحده درخواست تجهیزات دفاعی بیشتر، به‌ویژه سامانه‌های ضد موشکی، کرده‌اند و واشینگتن در تلاش برای پاسخ به این نیازهاست.