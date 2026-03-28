پرواز پهپاد در منطقه چوکا
مخاطبان از گیلان گزارش کردند، ساعت ۲۰ شامگاه جمعه ۷ فروردین چند پهپاد در آسمان منطقه چوکا مشاهده شده است.
بر پایه گزارش شهروندان، بامداد شنبه ۸ فروردین، دو انفجار شدید در محدوده اوین رخ داد.
همچنین ۷ تا ۸ انفجار پیاپی در شمالشرق تهران، حوالی کامرانیه و فرمانیه، گزارش شده که براثر آن ساختمانها در این منطقه به لرزه درآمدند.
مخاطب دیگری گزارش داد بین ساعت ۱:۳۰ تا ۲ بامداد بیش از ۱۰ انفجار شدید در محدوده سردار جنگل گزارش شد.
گزارش انفجار در مناطق: دیباجی جنوبی، بلوار ارتش، قنات کوثر، شهرک امید و زعفرانیه نیز بهدست ایراناینترنشنال رسیده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت زندگی در جزیره خارک به روال عادی در جریان است.
رضایی تصریح کرد هرگونه حمله به جزیره خارک با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد و هر کس به این جزیره حمله کند، زنده بازنخواهد گشت.
جزیره خارک، یک منطقه راهبردی برای جمهوری اسلامی بهشمار میرود که تقریبا تمام نفت صادراتی از این منطقه بارگیری میشود.
ساکنان این جزیره را بهجز جمعیت بومی که در بخش بسیار کوچکی از آن ساکن هستند، نیروهای مسلح و کارکنان صنعت تشکیل دادند. ۲۲ اسفند نیروهای آمریکایی حمله هوایی گستردهای در محل استقرار نیروهای مسلح جزیره خارک انجام دادند.
گزارش شده دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن برای کنترل تنگه هرمز، از نیروی زمینی در جزیره خارک استفاده خواهد شد.
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، اعلام کرد این کشور با جمهوری اسلامی به توافقی رسیده است تا نفتکشهای تایلندی بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند.
او افزود این تحول نگرانیها درباره واردات سوخت را کاهش خواهد داد.
بامداد شنبه هشتم فروردین، بحرین و امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفتند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی، آژیر هشدار حمله هوایی در این کشور فعال شده است.
این وزارتخانه همچنین خبر داد آتشسوزی در یکی از تاسیسات بحرین در پی این حمله مهار شده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در حال مقابله با موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان سعودی، ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، در این حمله چند هواپیمای سوخترسان نیز آسیب دیدند.