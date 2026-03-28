بر پایه گزارش شهروندان، بامداد شنبه ۸ فروردین، دو انفجار شدید در محدوده اوین رخ داد.

همچنین ۷ تا ۸ انفجار پیاپی در شمال‌شرق تهران، حوالی کامرانیه و فرمانیه، گزارش شده که براثر آن ساختمان‌ها در این منطقه به لرزه درآمدند.

مخاطب دیگری گزارش داد بین ساعت ۱:۳۰ تا ۲ بامداد بیش از ۱۰ انفجار شدید در محدوده سردار جنگل گزارش شد.

گزارش انفجار در مناطق: دیباجی جنوبی، بلوار ارتش، قنات کوثر، شهرک امید و زعفرانیه نیز به‌دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.