در ادامه تشدید درگیریهای نظامی در منطقه، گزارشها از وقوع آتشسوزی در امارات، زخمی شدن نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی و رهگیری موشکهای ایران در آسمان چند کشور حکایت دارد.
به گزارش رویترز، مقامهای ابوظبی بامداد شنبه ۸ فروردین اعلام کردند دو آتشسوزی در نزدیکی منطقه صنعتی «کِیزاد» (Khalifa Economic Zones Abu Dhabi) رخ داده است. این آتشسوزیها در پی سقوط بقایای یک موشک بالستیک که توسط پدافند رهگیری شده بود، ایجاد شدهاند.
ساعتی بعد خبرگزاری رویترز گزارش داد که پنج نفر در ابوظبی پس از سقوط بقایای موشک رهگیری شده در نزدیکی مناطق اقتصادی خلیفه زخمی شدند.
همزمان، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در دمشق و مناطق اطراف آن صدای انفجار شنیده شده است. این انفجارها در حالی رخ داده که سامانههای پدافندی اسرائیل در حال رهگیری موشکهای ایرانی در حریم هوایی سوریه بودند.
در بحرین نیز وزارت کشور این کشور اعلام کرد نیروهای دفاع مدنی موفق شدهاند آتشسوزی در یک تاسیسات را که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، مهار کنند.
در تحولی دیگر، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت در حمله نظامی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی «پرنس سلطان» در عربستان سعودی، ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدهاند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است. با احتساب این موارد، شمار نظامیان آمریکایی زخمیشده از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
در جبهه شمالی اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد پس از حمله موشکی حکومت ایران، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف از جمله بلندیهای جولان به صدا درآمد. با این حال، به گفته مقامهای اسرائیلی، این موشکها رهگیری شده و گزارشی از تلفات یا مجروحان منتشر نشده است.
همچنین در جنوب اسرائیل، یک موشک بالستیک که به سمت شهر بئرشبع و مناطق اطراف آن شلیک شده بود، توسط سامانههای دفاعی رهگیری شد و هیچگونه تلفات جانی گزارش نشد.
موشکپراکنیهای جمهوری اسلامی در ساعات گذشته در حالی روی داد که تهران و دیگر شهرهای ایران نیز هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار دارند.
ناخدا ناصر میمند، نخستین فرمانده اسکادران زیردریاییهای ارتش دریایی شاهنشاهی ایران، در حاشیه سیپک به سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت برخی در ایران از حمله به کشور ناراحتاند، اما بهگفته او «هدف، ایران نبوده بلکه جمهوری اسلامی بوده است».
او افزود برخی با نگاه احساسی با این موضوع برخورد میکنند و برنامه آمریکا و اسرائیل برای نابودی ساختار جمهوری اسلامی را تأیید نمیکنند.
میمند همچنین گفت اقداماتی که شاید در سالها ممکن نبود، در مدت کوتاهی انجام شده، اما مرحله اصلی پس از این تحولات است و ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ بهدنبال مذاکره با جمهوری اسلامی نباشد.