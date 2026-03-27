جماران از حمله به مناطقی در شهر و استان اصفهان خبر داد
سایت جماران از حمله به مناطقی در شهر اصفهان و دیگر مناطق این استان در ظهر جمعه خبر داد.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال در جمعه هقت فروردین حاکی از شنیده شدن صدای انفجار و حملات هوایی در چند شهر ایران است.
بر اساس این گزارشها در کاشان، بامداد جمعه دو انفجار شدید در شهر شنیده شد. همچنین گزارش شده است انبار فروشگاه یاس در بلوار امام رضا هدف قرار گرفته است.
در جم، ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان برای نخستینبار هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در کرج، ساعتهای ۰۴:۰۶ و ۰۵:۱۰ بامداد در مناطق مهرویلا، ولیعصر و گلشهر صدای انفجارهای مهیب شنیده شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد ساکنان مناطق محل استقرار نیروهای آمریکایی [کشورهای عرب خلیج فارس] باید این اماکن را ترک کنند.
در بیانیه منتشرشده آمده است نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از اماکن غیرنظامی استفاده میکنند و به گفته سپاه، تلاش دارند از مردم به عنوان سپر انسانی بهره ببرند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است نیروهای آمریکا و اسرائیل مسئول کشتار غیرنظامیان ایرانی و کشتن شخصیتها معرفی شدهاند و سپاه اعلام کرده آنها را در هر جا که بیابد هدف قرار خواهد داد.
سپاه در پایان از مردم خواست با فوریت محلهای استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند تا آسیبی متوجه آنها نشود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد صنایع اساسام را در بزرگراه فتح در شهرستان قدس هدف حمله قرار داده است.
این ارتش همچنین اعلام کرد به صنایع اساسام در نصیرشهر شهرستان رباطکریم حمله کرده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، صنایع اساسام در شهرک صنعتی شمسآباد در شهرستان ری نیز هدف حمله قرار گرفته است.
پیامهای رسیده از شاهدان عینی در جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ از شنیده شدن صدای انفجار و تحرکات نظامی در چند شهر ایران خبر میدهد.
در تهران، ساعت ۳:۱۰ بامداد صدای جنگنده و انفجارهای شدید در منطقه چیتگر شنیده شد. همچنین صدای انفجار از حوالی بیت رهبری گزارش شد.
در همدان، خوابگاه دخترانه ریحانه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تخلیه و اتاقها برای استقرار نیروها خالی شد.
در اصفهان، ساعت ۳:۴۵ بامداد صدای چند انفجار در محدوده سهراه سیمین شنیده شد و جنگندهها در ارتفاع پایین پرواز میکردند.
وبسایت نتبلاکس صبح جمعه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران پس از ۶۴۸ ساعت وارد بیستوهشتمین روز خود شده است.
نتبلاکس افزود ایرانیان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از نیمی از این مدت را از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم بودهاند.
این نهاد همچنین گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان در حال تکمیل سازوکاری هستند که بر اساس آن فقط وابستگان و کارگزاران حکومت اجازه دسترسی به اینترنت خواهند داشت.