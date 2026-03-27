از حذف دستوری تا درخشش زیر پرچم استرالیا

حذف فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران تا حد زیادی مسیر زندگی این داور سرشناس را عوض کرد.

خداداد افشاریان، رییس وقت کمیته داوران و پرچم‌دار این حذف، مدعی شده بود: «با توجه به سن ۴۴ سال و ۹ ماه او و این‌که تورنمنتی نمانده که در آن حضور نیافته باشد، برای سال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار ندادیم.»

اما این پایان راه فغانی نبود؛ او با مهاجرت به استرالیا، به‌عنوان نماینده این کشور در سطح اول فوتبال جهان به درخشش خود ادامه داد.

فینال جام جهانی باشگاه‌ها و عکس با ترامپ

یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات زندگی فغانی قضاوت در فینال جام باشگاه‌های جهان بین پاری‌سن‌ژرمن و چلسی بود؛ جایی که فغانی پس از بازی مدال خود را از دست دونالد ترامپ دریافت کرد و با او عکس یادگاری گرفت.

این اتفاق آتشی به خرمن جمهوری اسلامی زد، تا جایی که باعث شد صداوسیما از پخش مراسم اهدای مدال خودداری کند و موجی از حملات سازمان‌یافته علیه این داور سرشناس آغاز شود.

هجمه رسانه‌های حکومتی؛ «بی‌وطن»

رسانه‌های حکومتی با ادبیاتی تند به فغانی تاختند. خبرگزاری فارس نوشت: «علی‌رضا فغانی پس از دریافت جایزه از ترامپ، با او به گرمی خوش‌وبش کرد و در عکس یادگاری، ژست او را گرفت.»

مسعود فروغی در روزنامه فرهیختگان فغانی را «بی‌وطن» نامید و نوشت: «فغانی ایرانی با ژست فرمانده ارتش متجاوز به ایران عکس یادگاری گرفت... او در قضاوت وجدان تاریخی آماتور است.»

روزنامه کیهان نیز با «پیام‌دار» خواندن این انتخاب مدعی شد: «در این‌باره تنها می‌توان گفت فغان از بی‌وطنی.»

روزنامه جوان، وابسته به سپاه، پا را فراتر گذاشت و قضاوت فغانی را حاصل توطئه دانست: «نباید از تعاملات اینفانتینوِ صهیونیست‌پرست با ترامپ قمارباز غافل بود. از یک استرالیایی توقعی بیش از این نیست.»

حتی روزنامه همشهری مدال او را آغشته به خون نامید و خطاب به فغانی نوشت: «عجب معامله حقیری کردید. این مدال بوی خون می‌دهد.» 2

در قم نیز بنرهایی با عبارت «مدال وطن‌فروشیت مبارک» نصب شد که در آن به‌جای مدال، تصویر «سیب‌زمینی» قرار داده شده بود.

پاسخ فغانی؛ «قلبم برای ایران می‌تپد»

علی‌رضا فغانی در واکنش به این حملات و بنرهای توهین‌آمیز با صراحت اعلام کرد: «عده‌ای به من می‌گویند وطن‌فروش، مهم نیست.

مهم این است همیشه قلبم برای آن تپیده و خوشحالم افتخاراتی که رقم زدم برای نام ایران و زادگاهم بوده است.»

فغانی درباره ژست لایک خود توضیح داد: «این علامتی بود برای همه کسانی که می‌گفتند فغانی تمام شده و تصمیم گرفتند من دیگر در لیست بین‌المللی ایران نباشم.»

این داور سرشناس همچنین تاکید کرد که در مراسم اهدای مدال، دقیقا طبق پروتکل‌های فیفا عمل کرده است.

همراهی با انقلاب ملی ایرانیان و اعتراض به کشتار مردم

علت اصلی خشم حکومت را باید در مواضع سیاسی فغانی جست‌وجو کرد.

فغانی هم‌زمان با انقلاب ملی ایرانیان، با انتشار سکانسی از فیلم «شبکه» نوشت: «لازم نیست بگویم چقدر اوضاع خراب است، همه می‌دانند اوضاع چقدر خراب است.»

این داور سرشناس ایرانی همچنین در استوری دیگری با شعری از هوشنگ ابتهاج آرزوی آزادی کرد: «می‌بینم، آن شکفتن شادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.»

فغانی در جریان انقلاب ملی ایران، به قطع اینترنت اعتراض کرد و نوشت: «اینترنت ایران قطع شده اما صداها هنوز شنیده می‌شود.»

او همچنین به کشتار وسیع معترضان واکنش نشان داد و در تندترین موضع‌گیری خود خطاب به عاملان سرکوب نوشت: «برای بقای کثیف خودتون، جون عزیزانمون رو بلعیدید. قرار ما با شما؛ نه دادگاه، نه بخشش. رقص و پایکوبی روی گور تک‌تکتون.»

توقیف اموال علی‌رضا فغانی، نشان‌دهنده بن‌بست جمهوری اسلامی در مقابله با چهره‌هایی است که دیگر حاضر به سکوت در برابر سرکوب نیستند؛ داوری که افتخاراتش را متعلق به ایران می‌داند، اما حاضر نیست «مدال عزت» خود را با «کرنش مقابل قدرت» معامله کند.