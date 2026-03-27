ارتش اسرئیل هشدار تخلیه فوری برای شمال غرب شهر اراک صادر کرد
ارتش اسرئیل هشدار تخلیه فوری برای شمال غرب شهر اراک و افراد مستقر در ناحیه صنعتی خیرآباد صادر کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرده طی ساعاتی آینده حملاتی در این مناطق انجام خواهد داد.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد پس از حمله جمعه به منطقهای در اهواز،دود از آن برخاسته است.
رسانههای دولتی این منطقه را مجتمع فولاد خوزستان ذکر کردهاند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد یک هواپیمای جنگی عصر جمعه شرکت صنایع فولاد خوزستان را هدف حمله قرار داد.
همزمان، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد نیروگاه برق فولاد مبارکه نیز هدف حملات قرار گرفته است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال برخاستن دود در اهواز را نشان میدهد که به گفته یک شهروند، ناشی از انفجار در حوالی صنایع فولاد این شهر است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، عصر جمعه گزارش داد آمریکا و اسرائیل در دو حمله مستقل، کارخانههای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان را هدف حمله قرار دادند.
این رسانه افزود نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدهاند.
فارس گزارش داد در حمله به فولاد مبارکه، یک پست برق و خط تولید فولاد آلیاژی هدف قرار گرفته و در حمله به کارخانه فولاد خوزستان، سولههای انبار این شرکت هدف قرار گرفته است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه هفت فروردین در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از واشینگتن خواست تحقیقات خود را درباره حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در ایران به پایان برساند.
در این نشست، برخی کشورها نسبت به این حادثه ابراز خشم کردند.
این نشست اضطراری به درخواست جمهوری اسلامی برگزار شد تا حمله به مدرسه شجره طیبه بررسی شود.
تهران اعلام کرده در این حمله که در نخستین روز جنگ منطقهای نزدیک به یکماهه رخ داد، بیش از ۱۷۵ کودک و معلم کشته شدند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، این جنگ با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شده است. در نشست شورای حقوق بشر، موضوع ابعاد انسانی این حمله و ضرورت پاسخگویی مطرح شد.
به گزارش والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی صبح جمعه از عبور دو کشتی کانتینربر متعلق به شرکت دولتی چینی کاسکو شیپینگ از تنگه هرمز جلوگیری کرد.
این خبر را دادههای رهگیری کشتیها در سامانه مارینترکرز و اعضای خدمه چینی مستقر در نزدیکی تنگه تایید کردند.
به گزارش والاستریت ژورنال، این دو کشتی با نامهای «ایندین اوشن سیاسسیال» و « ارکتیک اوشن سیاسسیال» در نزدیکی جزیره لارک، حدود ۲۰ مایلی بندرعباس در جنوب ایران، تغییر مسیر دادند و بازگشتند.
در روزهای اخیر برخی کشتیها از مسیر باریک میان جزایر قشم و لارک عبور کردهاند؛ از جمله کشتیهایی که مالک یا خدمه چینی دارند.