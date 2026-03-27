شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب از صنایع صدر شیمی در شیراز
بر اساس پیام مخاطبان، ساعت ۲۱:۴۵ در شیراز صدای انفجارهای مهیب از صنایع صدر شیمی شنیده شده است.
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه ایالات متحده با تعیین تا ۱۰ میلیون دلار پاداش، خواستار دریافت اطلاعات درباره عوامل سایبری جمهوری اسلامی، از جمله «پارسیان افزار رایان برنا»، «گروه هکری حنظله» و گروههای وابسته به آنها شده است.
این برنامه در پستی در حساب فارسیزبان خود در ایکس از افرادی که از این عوامل یا شبکههای وابسته به آنها اطلاع دارند خواست تا پیشقدم شوند و جزئیاتی مانند نامها، هویتهای آنلاین و مکانها را ارائه دهند.
این پست چند ساعت پس از آن منتشر شد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا تأیید کرد که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی به ایمیل شخصی کش پاتل، رییس این اداره نفوذ کرده و عکسها و اسناد را بهصورت آنلاین منتشر کردهاند.
در حالی که برخی رسانههای حکومتی خبر دادهاند افشین پیروانی، مدیر باشگاه پرسپولیس به دلیل سفر به ایالات متحده همزمان با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از این تیم اخراج شده است، سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته پیروانی با هماهنگی که پیش از شروع جنگ داشته به آمریکا سفر کرده است.
به گفته علی بازگشا، پرسپولیس تصمیمی برای تغییر مدیر تیم ندارد: «قبل از سفر آقای پیروانی با مدیرعامل باشگاه جلسهای داشت و برنامههای تیم را بررسی کردند. تمرینات فردی بازیکنان هماهنگ شد و سپس راهی سفر شد. باشگاه هم منتظر است سازمان لیگ برنامهها را اعلام کند و سپس همه دور هم جمع میشویم و پیروانی هم سر موعد به ایران برمیگردد.»
پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با حمله به پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال ایران، اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، او میتواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره میخواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشکهای همین آمریکا از دست داده، نباشد.»
این در حالی است که ۱۰ روز پیش باشگاه پرسپولیس از جلسه پیمان حدادی، مدیرعامل، با افشین پیروانی «برای هماهنگی امور تیم» خبر داده بود.
جمهوری اسلامی پیش از این سردار آزمون را به دلیل مواضعش در هفتههای اخیر از تیم ملی اخراج کرده بود. همچنین گفته شد اموال او و علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، توقیف شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در اقدامی بیسابقه مانع عبور دو کشتی چینی شده که عملا به معنای بسته شدن کامل تنگه هرمز است.
همزمان، وزیر دفاع کانادا اعلام کرد این کشور آماده است برای بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با بحران جهانی انرژی، ناوهای جنگی و تیمهای تخصصی به منطقه اعزام کند.
گزارش مریم رحمتی و مهسا مرتضوی، خبرنگاران ایراناینترنشنال:
کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، خواستار رفع محدودیتها در تنگه هرمز شدند و تاکید کردند عبور و مرور در این آبراه حیاتی باید «رایگان و ایمن» باشد.
وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه هفتم فروردین در منطقه وو-دو-سرنه در نزدیکی پاریس دیدار کردند.
بررسی تحولات ایران و خاورمیانه یکی از محورهای اصلی این نشست بود.
شرکتکنندگان در بیانیه مشترک خود بر لزوم «تضمین دائمی آزادی ناوبری بهصورت رایگان و ایمن در تنگه هرمز» تاکید کردند و این موضوع را «یک ضرورت مطلق» خواندند.
به گفته آنان، این امر باید در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مطابق با مقررات حقوق دریاها صورت گیرد.
