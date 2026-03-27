کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک، خواستار رفع محدودیت‌ها در تنگه هرمز شدند و تاکید کردند عبور و مرور در این آبراه حیاتی باید «رایگان و ایمن» باشد.

وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه هفتم فروردین در منطقه‌ وو-دو-سرنه در نزدیکی پاریس دیدار کردند.

بررسی تحولات ایران و خاورمیانه یکی از محورهای اصلی این نشست بود.

شرکت‌کنندگان در بیانیه مشترک خود بر لزوم «تضمین دائمی آزادی ناوبری به‌صورت رایگان و ایمن در تنگه هرمز» تاکید کردند و این موضوع را «یک ضرورت مطلق» خواندند.

به گفته آنان، این امر باید در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مطابق با مقررات حقوق دریاها صورت گیرد.

