گاردین به‌نقل از این منبع که نامش اعلام نشده، نوشت: عربستان در حالی که هنوز در حال بررسی پیوستن به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی است، از ایالات متحده خواسته است که حملات خود به حکومت ایران را افزایش دهد.

پیشتر روزنامه نیویورک‌تایمز، گزارش داده بود که محمد‌ بن سلمان از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواسته است جنگ علیه جمهوری اسلامی را زود متوقف نکند.

روزنامه گاردین به‌نقل از منبع اطلاعاتی عربستان سعودی، گزارش نیویورک‌تایمز را تایید کرد و افزود ریاض نه‌تنها خواهان ادامه عملیات نظامی است، بلکه خواستار تشدید آن نیز هست.

ترامپ سه‌شنبه چهارم فروردین از نقش عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ با جمهوری اسلامی ستایش کرد.

هنوز گزارشی از مشارکت نظامی فعال عربستان در جنگی که نزدیک به چهار هفته از آن می‌گذرد منتشر نشده، اما محمد الحمید، تحلیلگر سیاسی سعودی به گاردین گفت اگر تلاش‌های صلح فعلی به رهبری پاکستان شکست بخورد، احتمالا عربستان وارد درگیری خواهد شد.

او افزود: «آنچه اکنون اهمیت دارد، تصمیم ایران است. اگر ایران به‌طور جدی وارد تعامل شود، هنوز راهی برای مهار تشدید تنش وجود دارد. اما اگر شرایط را رد کند و حملاتش را ادامه دهد، از آستانه اقدام عربستان عبور خواهد شد.»

الحمید تاکید کرد: «عربستان عجولانه واکنش نشان نمی‌دهد و در حال تنظیم پاسخ خود است و برای سناریویی آماده می‌شود که در آن، اگر تشدیدی رخ دهد، عمدی و قاطع خواهد بود.»

او افزود: «عربستان به دنبال جنگ نبوده و تلاش کرده از کشیده شدن به جنگ اجتناب کند، در حالی که همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.»

عربستان از آغاز جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده و از جمله بخشی از تاسیسات نفتی آن هدف قرار گرفته است.

هشام الغنام، کارشناس دفاعی سعودی، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «عربستان همچنان بی‌طرفی محتاطانه خود را در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حفظ کرده است اما اگر حوثی‌ها به دارایی‌های عربستان حمله کنند، ریاض ممکن است به سمت حمایت از یک ائتلاف دفاعی یا اقدامات تلافی‌جویانه محدود حرکت کند.»

تشدید تهدیدهای جمهوری اسلامی

روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیه‌ای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.

در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»

در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیت‌ها دست می‌زنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»

سپاه پاسداران در بیانیه دیگری بر بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز تاکید و به‌نقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.

در این بیانیه گفته شده است: «تردد هرگونه کشتی "از و به" مبداء بنادر هم‌پیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.»

در روزهای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، افزوده‌اند.

با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اکنون برخی از این کشورها از جمله امارات متحده عربی مواضع سرسختانه‌تری در قبال تهران اتخاذ کرده‌اند.

یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشینگتن، گفت جنگ اخیر نشان داد تهدید جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هسته‌ای است و از موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی تا امنیت انرژی و تنگه هرمز را در بر می‌گیرد؛ تهدیدی که به گفته او نیازمند پاسخ هماهنگ بین‌المللی است.

سفیر امارات متحده عربی در واشینگتن در یادداشتی در وال‎‌استریت ژورنال با اشاره به جنگ در خاورمیانه تاکید کرد: «یک آتش‌بس ساده کافی نیست» و «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم.»

العتیبه در این یادداشت که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شد، افزود: «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم که طیف کاملی از تهدیدهای [حکومت] ایران را در بر بگیرد: توانایی هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، گروه‌های نیابتی تروریستی و محاصره خطوط دریایی بین‌المللی.»

العتیبه نوشت ابوظبی نمی‌تواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی، «ایالات متحده، امارات متحده عربی و اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.»

او با اشاره به اینکه بیش از سه هفته از جنگ گذشته، اضافه کرد این جنگ «آنچه ما نزدیک به ۵۰سال است می‌دانیم، تایید کرده است؛ انقلاب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی است.»

العتیبه با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی در فاصله «۴۰ مایلی در خط مقدم این درگیری ایستاده است» نوشت: «ایران بیش از ۲۱۸۰ موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده است، که بسیار بیشتر از هر کشور دیگر است. ما یکی از مؤثرترین سپرهای دفاعی جهان را داریم و بیش از ۹۵ درصد از این حملات را خنثی می‌کنیم.»

لانا نسیبه، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی، نیز در مورد احتمال مشارکت کشورش در حملات علیه جمهوری اسلامی به شبکه خبری فاکس گفت : «اگر امارات متحده عربی یا عربستان سعودی در این جنگ درگیر شوند، تعجب نخواهیم کرد.»

نسیبه چهارشنبه پنجم فروردین در برنامه «گزارش ویژه» شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی سعی دارد «اقتصاد جهانی را دچار حمله قلبی کند» و تاکید کرد: «ما نباید اجازه دهیم [حکومت] ایران، یک حامی دولتی تروریسم، قیمت جهانی غذا و گاز را تعیین کند.»

سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، نیز چهارشنبه در یک سخنرانی‌ در ایالات متحده هرگونه محدود کردن عبور و مرور از تنگه هرمز توسط حکومت ایران را «تروریسم اقتصادی» توصیف کرد.

به گزارش رویترز، الجابر گفت: «وقتی [حکومت] ایران تنگه هرمز را گروگان می‌گیرد، همه کشورها تاوان آن را می‌پردازند- در پمپ بنزین، در فروشگاه‌های مواد غذایی و در داروخانه‌ها.» او افزود: «هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد اقتصاد جهانی را به این شکل بی‌ثبات کند. نه اکنون، نه هرگز.»