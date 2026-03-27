استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا، جمعه اعلام کرد که این کشور امیدوار است این هفته با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهای داشته باشد.

ویتکاف در یک مجمع سرمایه‌گذاری در میامی فلوریدا گفت: «ما قطعا امیدوار به آن هستیم.»

او افزود: «ما یک توافق ۱۵ ماده‌ای روی میز داریم که ایرانی‌ها مدتی است آن را در اختیار دارند. ما در انتظار پاسخ آن‌ها هستیم و این توافق ۱۵ ماده‌ای همه مسائل را حل خواهد کرد.»

ویتکاف گفت: «این توافق مسئله غنی‌سازی را حل می‌کند، یعنی اینکه امروز نمی‌توانیم اجازه غنی‌سازی در آنجا بدهیم. این توافق مسئله مواد هسته‌ای را حل می‌کند. آنها نزدیک به ۱۰ هزار کیلوگرم مواد غنی‌شده انباشته دارند که باید آن را تحویل دهند. این توافق همچنین مسئله انبار کردن مواد و مسئله نظارت را حل خواهد کرد.»

ویتکاف گفت: «ما نمی‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک کره شمالی دیگر در خاورمیانه باشیم. این مسئله کاملا برای آن منطقه و جهان بی‌ثبات‌کننده است. بدون فشار، هرگز نمی‌توان کسی را پای میز مذاکره آورد.»

