روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیه‌ای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند.

سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.

در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»

در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیت‌ها دست می‌زنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به مردم در کشورهای همسایه خود هشدار تخلیه می‌دهد.

در روزهای گذشته، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی پیش از حمله به برخی اهداف در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ساکنان در نزدیکی این اهداف خواسته بود که محل را ترک کنند.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید.