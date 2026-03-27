منطقه یامچی در شهرستان مرند بامداد جمعه هدف حمله قرار گرفت
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که منطقه یامچی در شهرستان مرند بامداد جمعه هدف حمله قرار گرفت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که منطقه یامچی در شهرستان مرند بامداد جمعه هدف حمله قرار گرفت.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تا کنون هیچ کار مفیدی درباره ایران انجام نداده و برعکس، با اظهارات خود اوضاع را بدتر میکند.
او در واکنش به سخنان رافائل گروسی مبنی بر اینکه «هر جنگی با ایران، جاهطلبیهای هستهای تهران را از بین نخواهد برد، مگر اینکه جنگ هستهای باشد»، نوشت جمهوری اسلامی به این اظهارات «جانبدارانه» و «انفعالی» مدیرکل آژانس معترض است و نسبت به آن هشدار جدی میدهد.
کاظم غریبآبادی همچنین نوشت: «رافائل گروسی مدیرکل یک سازمان بینالمللی است یا یک تحلیلگر رسانهای؟ او راهوچاه انهدام فعالیتهای هستهای مشروع و قانونی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.»
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده است.
ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده و همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.
فایننشال تایمز گزارش داد امارات متحده عربی به متحدان خود اعلام کرده است در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد و برای تضمین عبور کشتیها از این گذرگاه حیاتی تلاش خواهد کرد.
به نوشته فایننشال تایمز، ابوظبی این موضوع را به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده است و قصد دارد نیروی دریایی خود را نیز اعزام کند و موضع سختگیرانهتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
یکی از منابع به این روزنامه گفت تمرکز بر ایجاد گستردهترین نیروی بینالمللی ممکن است و هدف، جنگ با ایران نیست بلکه واکنش به آن چیزی است که جنگ علیه اقتصاد جهانی خوانده میشود.
فایننشال تایمز افزود امارات با همکاری بحرین در حال تدوین پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل است تا برای این نیرو مجوز رسمی دریافت کند و احتمال دارد این اقدام با مخالفت روسیه و چین روبهرو شود.
جمهوری اسلامی پنجشنبه شب و بامداد جمعه اسرائیل، عربستان سعودی و کویت را هدف حملههای پهپادی و موشکی قرار داد. این حملهها آسیب جانی به همراه نداشتند و پهپادهایی که پرتاب شده بودند رهگیری شدند.
وزارت دفاع عربستان سعودی در دو نوبت از رهگیری هفت پهپاد بر فراز استان شرقی خبر داد.
گارد ملی کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو پهپاد را سرنگون کرده است.
ارتش اسرائیل نیز از شلیک چند موشک از ایران خبر داد، اما طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، این حملهها آسیب جانی به همراه نداشت.