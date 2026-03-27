بازداشت ۱۰ شهروند در کاشان به اتهام حمایت از آمریکا و اسرائیل
خبرگزاری تسنیم گزارش داد نیروهای اطلاعات سپاه با دستور دادستان کاشان بامداد جمعه ۱۰ شهروند را بازداشت کردند. این افراد به سردادن شعارهایی در حمایت از آمریکا و اسرائیل همزمان با حملات به این شهر متهم شدهاند.
جمهوری اسلامی از فضای تند جنگ برای انتقام از چهرههای محبوب ورزشی استفاده میکند. جدیدترین هدف این روند، آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران است که اکنون با موجی از حملات سازمانیافته، ترور شخصیت و به نوشته رسانههای حکومتی با توقیف اموال و اخراج از تیم ملی روبهرو شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشقراول حملات علیه آزمون بود. فارس و دیگر رسانههای حکومتی با برجسته کردن تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، زمینه اخراج او از تیم ملی و برخورد قضایی با او را فراهم کردند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی تند، توسط مجریانی چون محمدحسین میثاقی، این ملیپوش را «بیعقل» خطاب کرد و او را فاقد صلاحیت برای پوشیدن پیراهن ملی دانست.
با این حال، مرور کنشگریهای آزمون نشان میدهد که موضوع اصلی نه انتشار یک عکس با حاکم دبی، بلکه همراهی او با مردم در بزنگاههای مختلف بوده است.
کارنامه ایستادگی: از حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا مخالفت با اعدام آزمون در سالهای اخیر به یکی از صداهای معترضان در میادین ورزشی تبدیل شده است.
او از نخستین ملیپوشان فوتبال ایران بود که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» سکوت را شکست و نوشت: «به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتوانستیم چیزی بگوییم؛ اما دیگر طاقت نیاوردم، تهش خط خوردن از تیم ملی است که فدای یک تار موی زنان ایرانی. شرم بر شماها که آدمها را به راحتی میکشید.» او در ادامه با تجلیل از مقاومت زنان ایران، آنها را قهرمانانی توصیف کرد که «در بدترین شرایط و تو بدترین جاها که بهتون توهین میشد، ولی با جان و دل برای مردمتون میجنگیدین.»
آزمون در مقاطع مختلف از چهرههای مورد انتقاد حکومت حمایت کرد؛ از انتشار عکس در کنار عارف غلامی، مدافع استقلال، تا حمایت از علی دایی در برابر حملات رسانههای دولتی که درباره او نوشت: «بمیرید هم نمیتوانید علی دایی را خراب کنید. این اسطوره از جنس همین مردم است.»
او همچنین با گذاشتن علامت پیروزی زیر پست حامد اسماعیلیون، از کمپین اخراج سفرای جمهوری اسلامی حمایت کرد.
در واکنشی دیگر، به گزارش صدا و سیما درباره تجمع ایرانیان در برلین پاسخ داد و نوشت: «خودم تو آلمان زندگی میکنم، یخرده اینجا زندگی کردن سخته. ولی فقط امیدوارم بنزین هر چه سریعتر بیاد پایین.»
این بازیکن همزمان با چهلم مهسا امینی و قطع اینترنت نوشت که «اینترنت ایران قطع شده اما صداها هنوز شنیده میشود».
آزمون همچنین از ورزشکارانی بود که به کارزار «#اعدام_نکنید» برای نجات امیر نصر آزادانی پیوست.
حمایت از آوارگان جنگ ۱۲ روزه آزمون در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کرد که فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کرده است: «در این شرایط حساس تلاش کردم فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کنم. اولویت با خانوادههایی است که نوزاد، کودک یا افراد مسن دارند.» او همچنین برای مسافرانی از شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و شیراز، اقامت رایگان یکماهه در هتل در نظر گرفت.
اعتراضات اقتصادی و انقلاب ملی ایرانیان آزمون در واکنش به اعتراضات و افزایش قیمت دلار نوشت: «حق ما مردم صبور و عزیز کشورم این نیست که از آرزوهاشون اینقدر دور شن.» او همچنین تاکید کرد: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه کنار مردم کشور میمانم.»
در واکنشی دیگر، تصویری از خالکوبی دست خود با عبارت «از خون جوانان وطن، لاله دمیده» منتشر کرد.
او همچنین با انتشار تصاویر کشتهشدگان نوشت: «اینها قصه نبودند، واقعی بودند. هیچوقت شما را از یاد نمیبریم.»
برخورد با چهرههای محبوب برخورد قضایی با آزمون نشاندهنده چالش میان حکومت و چهرههای پرطرفدار است.
در سالهای اخیر، نقش اجتماعی ورزشکاران و میزان تاثیرگذاری آنها در افکار عمومی افزایش یافته و همین موضوع به یکی از محورهای تنش تبدیل شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که حملات به ایران در چارچوب عملیات مشترک با آمریکا شدت خواهد گرفت.
او افزود تهران به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان اسرائیلی، بهای سنگین و فزایندهای خواهد پرداخت.
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «رژیم ایران همچنان به حمله به جمعیت غیرنظامی در اسرائیل ادامه میدهد، بنابراین حملات ارتش اسرائیل به ایران تشدید شده و به اهداف و بخشهای بیشتری که رژیم را در توسعه و به کارگیری سلاح علیه غیرنظامیان اسرائیلی پشتیبانی میکنند، گسترش خواهد یافت.»
روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیهای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند.
سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»
در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیتها دست میزنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به مردم در کشورهای همسایه خود هشدار تخلیه میدهد.
در روزهای گذشته، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی پیش از حمله به برخی اهداف در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ساکنان در نزدیکی این اهداف خواسته بود که محل را ترک کنند.
وبسایت آکسیوس، بهنقل از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا گزارش داد که این کشور در حال بررسی اعزام دستکم ۱۰ هزار نیروی رزمی دیگر به خاورمیانه در روزهای آینده است. همزمان، امارات متحده عربی از حضور خود در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است.
پیشتر نیز روزنامه والاستریت ژورنال خبر داده بود که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی اعزام حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است.
بررسی اعزام نیروهای رزمی بیشتر به منطقه، نشانه دیگری از قریبالوقوع بودن انجام یک عملیات زمینی از سوی آمریکا در جنگی است که در یک ماه گذشته، محدود به عملیات هوایی، بمباران و پرتاب موشک بوده است.
خبر بررسی افزایش گسترده نیروهای زمینی آمریکا در منطقه در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا میگوید در حال مذاکره با کسانی در جمهوری اسلامی است که قدرت واقعی را در تهران در دست دارند.
یوهان وادِفول، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه هفت فروردین اعلام کرد تماسهای غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است و نمایندگان دو طرف طبق برنامه قرار است بهزودی در پاکستان دیدار کنند.
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این ارتش در قالب موجی گسترده از حملات شبانه، دهها زیرساخت نظامی در تهران را هدف قرار داده است.
به گفته او، نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات، به دهها صنعت نظامی، سایتهای پرتاب و نیروهای مرتبط با مجموعه موشکی ایران حمله کرده است. او افزود در این حملات، آسیب به قابلیتهای تولیدی جمهوری اسلامی تعمیق یافته و دهها سایت تولید سلاح هدف قرار گرفتهاند.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت از جمله اهداف، پایگاهی برای آموزش سربازان و نگهداری سامانههای موشکی زمینبههوا، سایتی برای تولید و توسعه اجزای کلیدی موشکهای بالستیک، سایتی برای تولید باتریهای سلاح و مرکزی برای تولید سلاح وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
او همچنین اعلام کرد در جریان این عملیات، مجتمعهای آمادهسازی و پرتاب موشک سپاه پاسداران، سایتهای پرتاب موشک بالستیک، سامانههای دفاع هوایی و پستهای دیدهبانی سپاه پاسداران و ارتش ایران هدف قرار گرفتهاند.
سخنگوی ارتش اسرائیل افزود تعدادی از نیروهای سامانه موشکی بالستیک که از یک ساختمان نظامی در تهران در حال فعالیت بودند شناسایی شدند و دقایقی بعد هدف حمله قرار گرفتند.
به گفته او، این حملات بخشی از مرحلهای برای تعمیق آسیب به ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی و کاهش دامنه شلیک به اسرائیل بوده است.