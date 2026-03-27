حوثیهای یمن: برای مداخله نظامی مستقیم آماده هستیم
سخنگوی حوثیهای یمن اعلام کرد: «در صورت تحقق شرایط خاص برای مداخله نظامی مستقیم آماده هستیم.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان دیدار با نیروهای ذخیره گفت: «ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم.»
زمیر افزود هدف این طرح «تغییر بنیادین معادلات امنیتی، از تهران تا بیروت» است.
او از تداوم عملیات نظامی خبر داد و تاکید کرد: «برنامههای مهمی برای ادامه عملیات داریم.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد در صورت ورود آمریکا به عملیات زمینی، حکومت ایران اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
این مقام امنیتی که نامش فاش نشده گفت: «وارد شدن آمریکا به فاز عملیات زمینی، به معنای آن است که متقابلا ایران نیز اجازه و مشروعیت اقدام مشابه را با هدف دفع منشا تهدید خواهد داشت.»
پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفته است که اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه با هدف فراهم کردن «بیشترین فرصت برای تعدیل شرایط» انجام میشود.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا، جمعه اعلام کرد که این کشور امیدوار است این هفته با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهای داشته باشد.
ویتکاف در یک مجمع سرمایهگذاری در میامی فلوریدا گفت: «ما قطعا امیدوار به آن هستیم.»
او افزود: «ما یک توافق ۱۵ مادهای روی میز داریم که ایرانیها مدتی است آن را در اختیار دارند. ما در انتظار پاسخ آنها هستیم و این توافق ۱۵ مادهای همه مسائل را حل خواهد کرد.»
ویتکاف گفت: «این توافق مسئله غنیسازی را حل میکند، یعنی اینکه امروز نمیتوانیم اجازه غنیسازی در آنجا بدهیم. این توافق مسئله مواد هستهای را حل میکند. آنها نزدیک به ۱۰ هزار کیلوگرم مواد غنیشده انباشته دارند که باید آن را تحویل دهند. این توافق همچنین مسئله انبار کردن مواد و مسئله نظارت را حل خواهد کرد.»
ویتکاف گفت: «ما نمیتوانیم شاهد شکلگیری یک کره شمالی دیگر در خاورمیانه باشیم. این مسئله کاملا برای آن منطقه و جهان بیثباتکننده است. بدون فشار، هرگز نمیتوان کسی را پای میز مذاکره آورد.»
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، شامگاه جمعه اعلام کرد که آخر هفته در پاکستان با همتایان خود از مصر، عربستان سعودی و پاکستان درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
او افزود که ترکیه در تلاش است تا از تشدید بیاعتمادی بین جمهوری اسلامی و همسایگانش در خلیج فارس که تحت حملههای تهران هستند، جلوگیری کند.
فیدان گفت: «این دقیقا همان سناریویی است که اسرائیل میخواهد، تا کشورهای مسلمان درگیر یک جنگ منطقهای بلندمدت شوند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد از زمانی که گروه مسلح حزبالله لبنان در ۲ مارس حملات علیه اسرائیل را آغاز کرد، بیش از ۴۰۰ عضو این گروه کشته شدهاند.
این رقم نخستین آمار کلی ارائهشده از تلفات اعضای حزبالله در کارزار هوایی و زمینی در حال گسترش اسرائیل در لبنان است.
این گروه اطلاعیههایی پراکنده برای چند عضو کشته شده خود منتشر کرده اما آمار کلی رسمی ارائه نداده است.
در جنگ پیشین میان اسرائیل و حزبالله در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴، حزبالله برای هر عضو کشتهشده خود روزانه اطلاعیههایی منتشر میکرد و پس از جنگ اعلام کرد که در مجموع حدود ۵ هزار نفر کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل درباره تلفات اخیر این گروه آماری بالاتر ارائه داد و اعلام کرده که دستکم ۷۰۰ عضو حزبالله از جمله صدها نفر از اعضای نیروی نخبه رضوان حزبالله را در لبنان کشته است.
وزارت بهداشت لبنان جمعه اعلام کرد که هزار و ۱۴۲ نفر در حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان کشتهاند. این آمار شامل ۱۲۲ کودک، ۸۳ زن و ۴۲ نفر از کادر درمانی است.
در آمار وزارت بهداشت لبنان مشخص نیست چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی و چه تعداد نیروهای مسلح هستند.
جمعه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز و یک افسر اسرائیلی در لبنان بهشدت زخمی شدهاند. ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود که چهار نفر از سربازانش در درگیریها در جنوب لبنان کشته شدهاند.