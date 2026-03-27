آژیر خط در تلآویو به صدا درآمد
آژیر خط در تلآویو به صدا درآمد.
آژیر خط در تلآویو به صدا درآمد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که حملات به ایران در چارچوب عملیات مشترک با آمریکا شدت خواهد گرفت.
او افزود تهران به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان اسرائیلی، بهای سنگین و فزایندهای خواهد پرداخت.
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «رژیم ایران همچنان به حمله به جمعیت غیرنظامی در اسرائیل ادامه میدهد، بنابراین حملات ارتش اسرائیل به ایران تشدید شده و به اهداف و بخشهای بیشتری که رژیم را در توسعه و به کارگیری سلاح علیه غیرنظامیان اسرائیلی پشتیبانی میکنند، گسترش خواهد یافت.»
روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیهای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند.
سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»
در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیتها دست میزنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به مردم در کشورهای همسایه خود هشدار تخلیه میدهد.
در روزهای گذشته، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی پیش از حمله به برخی اهداف در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ساکنان در نزدیکی این اهداف خواسته بود که محل را ترک کنند.
وبسایت آکسیوس، بهنقل از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا گزارش داد که این کشور در حال بررسی اعزام دستکم ۱۰ هزار نیروی رزمی دیگر به خاورمیانه در روزهای آینده است. همزمان، امارات متحده عربی از حضور خود در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است.
پیشتر نیز روزنامه والاستریت ژورنال خبر داده بود که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی اعزام حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است.
بررسی اعزام نیروهای رزمی بیشتر به منطقه، نشانه دیگری از قریبالوقوع بودن انجام یک عملیات زمینی از سوی آمریکا در جنگی است که در یک ماه گذشته، محدود به عملیات هوایی، بمباران و پرتاب موشک بوده است.
خبر بررسی افزایش گسترده نیروهای زمینی آمریکا در منطقه در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا میگوید در حال مذاکره با کسانی در جمهوری اسلامی است که قدرت واقعی را در تهران در دست دارند.
یوهان وادِفول، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه هفت فروردین اعلام کرد تماسهای غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است و نمایندگان دو طرف طبق برنامه قرار است بهزودی در پاکستان دیدار کنند.
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این ارتش در قالب موجی گسترده از حملات شبانه، دهها زیرساخت نظامی در تهران را هدف قرار داده است.
به گفته او، نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات، به دهها صنعت نظامی، سایتهای پرتاب و نیروهای مرتبط با مجموعه موشکی ایران حمله کرده است. او افزود در این حملات، آسیب به قابلیتهای تولیدی جمهوری اسلامی تعمیق یافته و دهها سایت تولید سلاح هدف قرار گرفتهاند.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت از جمله اهداف، پایگاهی برای آموزش سربازان و نگهداری سامانههای موشکی زمینبههوا، سایتی برای تولید و توسعه اجزای کلیدی موشکهای بالستیک، سایتی برای تولید باتریهای سلاح و مرکزی برای تولید سلاح وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
او همچنین اعلام کرد در جریان این عملیات، مجتمعهای آمادهسازی و پرتاب موشک سپاه پاسداران، سایتهای پرتاب موشک بالستیک، سامانههای دفاع هوایی و پستهای دیدهبانی سپاه پاسداران و ارتش ایران هدف قرار گرفتهاند.
سخنگوی ارتش اسرائیل افزود تعدادی از نیروهای سامانه موشکی بالستیک که از یک ساختمان نظامی در تهران در حال فعالیت بودند شناسایی شدند و دقایقی بعد هدف حمله قرار گرفتند.
به گفته او، این حملات بخشی از مرحلهای برای تعمیق آسیب به ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی و کاهش دامنه شلیک به اسرائیل بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در موجی از حملات شبانه، دهها هدف نظامی در تهران را مورد حمله قرار داده است. به گفته اسرائیل، این حملات شامل سایتهای تولید سلاح، مراکز توسعه موشکهای بالستیک، پایگاههای آموزشی و زیرساختهای وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، سایتهای پرتاب موشک، سامانههای پدافند هوایی و پستهای دیدهبانی هدف قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است شماری از نیروهای سامانه موشکی که در حال آمادهسازی برای شلیک بودند، شناسایی و هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد این حملات با هدف تضعیف توان موشکی ایران و کاهش تهدید علیه این کشور ادامه خواهد داشت.