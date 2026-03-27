سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این ارتش در قالب موجی گسترده از حملات شبانه، ده‌ها زیرساخت نظامی در تهران را هدف قرار داده است.

به گفته او، نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات، به ده‌ها صنعت نظامی، سایت‌های پرتاب و نیروهای مرتبط با مجموعه موشکی ایران حمله کرده است. او افزود در این حملات، آسیب به قابلیت‌های تولیدی جمهوری اسلامی تعمیق یافته و ده‌ها سایت تولید سلاح هدف قرار گرفته‌اند.

سخنگوی ارتش اسرائیل گفت از جمله اهداف، پایگاهی برای آموزش سربازان و نگهداری سامانه‌های موشکی زمین‌به‌هوا، سایتی برای تولید و توسعه اجزای کلیدی موشک‌های بالستیک، سایتی برای تولید باتری‌های سلاح و مرکزی برای تولید سلاح وابسته به سپاه پاسداران بوده است.

او همچنین اعلام کرد در جریان این عملیات، مجتمع‌های آماده‌سازی و پرتاب موشک سپاه پاسداران، سایت‌های پرتاب موشک بالستیک، سامانه‌های دفاع هوایی و پست‌های دیده‌بانی سپاه پاسداران و ارتش ایران هدف قرار گرفته‌اند.

سخنگوی ارتش اسرائیل افزود تعدادی از نیروهای سامانه موشکی بالستیک که از یک ساختمان نظامی در تهران در حال فعالیت بودند شناسایی شدند و دقایقی بعد هدف حمله قرار گرفتند.

به گفته او، این حملات بخشی از مرحله‌ای برای تعمیق آسیب به ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی و کاهش دامنه شلیک به اسرائیل بوده است.