تمدید توصیه نهاد ایمنی هوانوردی اروپا برای پرهیز از حریم هوایی ایران و اسرائیل
نهاد ناظر ایمنی هوانوردی اروپا توصیه خود به شرکتهای هواپیمایی برای پرهیز از عبور حریم هوایی ایران، اسرائیل و چند کشور خلیج فارس را تا دو هفته دیگر تمدید کرد.
نماینده ایتالیا در نشست سازمان ملل درباره حمله به مدرسه دخترانه میناب گفت: «از کودکان باید چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی محافظت شود.»
او همچنین خواستار توقف اعدامها در ایران، بهویژه اعدام افراد زیر ۱۸ سال، شد.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید رویارویی مسلحانه در خاورمیانه، خواستار توقف فوری حملات و تامین امنیت غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در منطقه شد.
او گفت مسکو نسبت به افزایش تنشها و حملات به برخی زیرساختهای انرژی و همچنین کشورهای عربی همسایه نگران است و تاکید کرد باید از گسترش درگیری جلوگیری شود.
نماینده روسیه همچنین حمله به یک مدرسه دخترانه در میناب را محکوم کرد و گفت این حمله جان کودکان بیگناه را گرفته است.
او حمله به کشورهای عربی را نیز غیرقابل قبول خواند و گفت این تحولات در نتیجه جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران رخ داده است.
گاردین به نقل از یک منبع اطلاعاتی سعودی گزارش داد ریاض از واشینگتن خواسته است حملات علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و همزمان در حال بررسی پیوستن مستقیم به این جنگ است.
به نوشته گاردین، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته جنگ را متوقف نکند و این کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل را «فرصتی تاریخی» برای بازسازی خاورمیانه دانسته است.
ترامپ سهشنبه درباره بن سلمان به خبرنگاران گفت: «بله، او یک جنگجو است. او با ما میجنگد.»
این منبع اطلاعاتی گفت ریاض نهتنها خواستار ادامه عملیات نظامی است، بلکه بر تشدید آن تاکید دارد. با این حال تاکنون گزارشی از مشارکت مستقیم نظامی عربستان سعود در جنگی که نزدیک به چهار هفته از آغاز آن میگذرد منتشر نشده است.
محمد الحمید، تحلیلگر ژئوپلیتیک سعودی، گفت اگر تلاشهای صلح به رهبری پاکستان شکست بخورد، احتمال دارد عربستان سعودی بهصورت مستقیم وارد درگیری شود.
او افزود: «اگر ایران بهطور جدی وارد گفتوگو شود، هنوز مسیر مهار تنش وجود دارد. اما اگر شرایط را رد کند و به حملاتش ادامه دهد، آستانه اقدام عربستان سعودی عبور خواهد شد.»
گاردین نوشت توانایی عربستان سعودی برای انتقال صادرات نفت از طریق خط لوله به دریای سرخ، این کشور را در برابر انسداد تنگه هرمز کمتر آسیبپذیر کرده است، اما حمله به ینبع پیامی هشدارآمیز درباره تهدید این مسیر حیاتی تلقی شد.
این گزارش همچنین به احتمال ورود متحدان ایران در یمن، یعنی حوثیها، به درگیری و افزایش تهدیدها اشاره کرد.
هشام الغنام، کارشناس دفاعی سعودی، به خبرگزاری فرانسه گفت این کشور هنوز «بیطرفی محتاطانه» خود را حفظ کرده است، اما اگر حوثیها داراییهای سعودی را هدف قرار دهند، ریاض ممکن است به حمایت ائتلافی دفاعی یا اقدام تلافیجویانه محدود روی آورد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که خود را رهبران جهان سنی و شیعه میدانند، سالها رقبای منطقهای بودهاند.
با این حال، ریاض در سالهای اخیر تلاش کرده بود از طریق توافقی با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک با تهران را احیا کند.
بر اساس گزارشها، صنایع موشکی در شهرک صنعتی شمسآباد در شهرستان ری هدف حمله قرار گرفته است.
همچنین گزارش شده است صنایع موشکی در نصیرشهر شهرستان رباطکریم نیز هدف حمله بوده است.
در گزارشی دیگر آمده است صنایع موشکی در بزرگراه فتح در شهرستان قدس نیز هدف حمله قرار گرفته است.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال در جمعه هقت فروردین حاکی از شنیده شدن صدای انفجار و حملات هوایی در چند شهر ایران است.
بر اساس این گزارشها در کاشان، بامداد جمعه دو انفجار شدید در شهر شنیده شد. همچنین گزارش شده است انبار فروشگاه یاس در بلوار امام رضا هدف قرار گرفته است.
در جم، ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان برای نخستینبار هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در کرج، ساعتهای ۰۴:۰۶ و ۰۵:۱۰ بامداد در مناطق مهرویلا، ولیعصر و گلشهر صدای انفجارهای مهیب شنیده شد.