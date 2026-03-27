ویدیویی از دود ناشی از هدف قرارگرفتن کارخانههای فولاد خوزستان
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، دود ناشی از هدف قرارگرفتن کارخانههای فولاد خوزستان در روز جمعه ۷ فروردین را نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، دود ناشی از هدف قرارگرفتن کارخانههای فولاد خوزستان در روز جمعه ۷ فروردین را نشان میدهد.
ارتش اسرائیل جمعه اعلام کرد یک کارخانه استخراج اورانیوم از معادن را در یزد در مرکز ایران هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراجشده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار میگیرند تا در ادامه بهعنوان مواد اولیه برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند.»
ارتش اسرائیل افزود: «این یک مرحله بسیار مهم در برنامه سلاح هستهای است که توسط رژیم پیش برده میشود و آغاز زنجیره ارزشی محسوب میشود که برای تولید سلاح هستهای مورد نیاز است.»
بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل به زیرساختهای اصلی که «در فرآیندهای تولید منحصربهفرد این سایت استفاده میشوند»، هدایت شد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که اجازه نخواهند داد که «رژیم تروریستی» ایران به تلاشهای خود برای پیشبرد برنامه سلاح هستهای که تهدیدی وجودی برای کشور اسرائیل و سراسر جهان است، ادامه دهد.
ارتش اسرائیل جمعه اعلام کرد یک کارخانه استخراج اورانیوم از معادن را در یزد در مرکز ایران هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراجشده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار میگیرند تا در ادامه بهعنوان مواد اولیه برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند.»
ارتش اسرائیل افزود: «این یک مرحله بسیار مهم در برنامه سلاح هستهای است که توسط رژیم پیش برده میشود و آغاز زنجیره ارزشی محسوب میشود که برای تولید سلاح هستهای مورد نیاز است.»
بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل به زیرساختهای اصلی که «در فرآیندهای تولید منحصربهفرد این سایت استفاده میشوند»، هدایت شد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که اجازه نخواهند داد که «رژیم تروریستی» ایران به تلاشهای خود برای پیشبرد برنامه سلاح هستهای که تهدیدی وجودی برای کشور اسرائیل و سراسر جهان است، ادامه دهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست گروه ۷ گفت که تضمین باز ماندن تنگه هرمز برای کشتیرانی، حتی پس از دستیابی آمریکا به اهداف نظامی خود در ایران، یک «چالش فوری» خواهد بود.
روبیو گفت جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند برای عبور از تنگه هرمز عوارض تعیین کند؛ اقدامی که به گفته او میتواند خسارت اقتصادی قابل توجهی به بسیاری از کشورهای جهان وارد کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده برای تدوین طرحی با هدف باز نگه داشتن این گذرگاه راهبردی پس از پایان درگیریها، به دنبال همکاری بینالمللی خواهد بود.
روبیو درباره احتمال محدود شدن تردد در این تنگه گفت: «این کار نه تنها غیرقانونی، بلکه غیرقابل قبول است. این اقدام برای جهان خطرناک است و مهم است که جهان یک طرح داشته باشد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست گروه ۷ گفت که تضمین باز ماندن تنگه هرمز برای کشتیرانی، حتی پس از دستیابی آمریکا به اهداف نظامی خود در ایران، یک «چالش فوری» خواهد بود.
روبیو گفت جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند برای عبور از تنگه هرمز عوارض تعیین کند؛ اقدامی که به گفته او میتواند خسارت اقتصادی قابل توجهی به بسیاری از کشورهای جهان وارد کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده برای تدوین طرحی با هدف باز نگه داشتن این گذرگاه راهبردی پس از پایان درگیریها، به دنبال همکاری بینالمللی خواهد بود.
روبیو درباره احتمال محدود شدن تردد در این تنگه گفت: «این کار نه تنها غیرقانونی، بلکه غیرقابل قبول است. این اقدام برای جهان خطرناک است و مهم است که جهان یک طرح داشته باشد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از شناسایی تلاشها برای بازسازی، نیروی هوایی این کشور به کارخانه آب سنگین در اراک، که آن را زیرساختی کلیدی برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده در سلاح هستهای توصیف کرد، حمله کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است نیروی هوایی با هدایت دقیق اطلاعات نظامی، ساعتی پیش این تاسیسات را در مرکز ایران هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این کارخانه یک دارایی اقتصادی مهم برای حکومت ایران محسوب میشد و هر سال دهها میلیون دلار درامد ایجاد میکرد.
به گفته ارتش اسرائیل، با وجود تعهدات بینالمللی از جمله توافق هستهای، حکومت ایران از تغییر کاربری راکتور به گونهای که مانع تولید پلوتونیوم در سطح نظامی شود خودداری کرد و دستور داد این روند تکمیل نشود.
ارتش اسرائیل افزود این کارخانه پیشتر در جریان عملیاتی با نام «با تمام توان» هدف قرار گرفته بود و پس از آن تلاشهای مکرر برای بازسازی آن شناسایی شد. به همین دلیل، این تاسیسات بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران به تلاش برای پیشبرد برنامه سلاح هستهای که آن را تهدیدی علیه اسرائیل و جهان خواند، ادامه دهد.