ارتش اسرائیل جمعه هفتم فروردین در بیانیه‌ای تایید کرد به کارخانه استخراج اورانیوم از معدن در نزدیکی یزد حمله کرده است.

در این بیانیه آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراج‌شده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار می‌گیرند تا در ادامه به‌عنوان مواد اولیه برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده شوند.»

ارتش اسرائیل این فرآیند را بخشی «بسیار مهم» از برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود این مرحله «آغاز زنجیره ارزش» مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است.

این نهاد نظامی تاکید کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران برنامه خود برای دستیابی به سلاح اتمی را پیش ببرد.

کیک زرد نوعی کنسانتره اورانیوم به شکل پودر است که در مراحل ابتدایی فرآوری اورانیوم به دست می‌آید. برای تولید آن، سنگ معدن اورانیوم استخراج و با استفاده از محلول‌های اسیدی، اورانیوم از سایر مواد جدا می‌شود.

این ماده سپس می‌تواند به ترکیبات دیگر تبدیل شود، برای افزایش درجه خلوص تحت فرایند غنی‌سازی قرار گیرد و در نهایت، در تولید انرژی یا کاربردهای نظامی به کار رود.

در سوی دیگر، سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تایید کرد کارخانه تولید کیک زرد اردکان هدف قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است: «این حادثه هیچ‌گونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه در پی نداشته و از این رو، هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف وجود ندارد.»

ششم فروردین، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به حکومت ایران هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای» خود، با «بدترین کابوس» روبه‌رو خواهد شد.

او پیش‌تر نیز گفته بود اگر آمریکا کارزار نظامی اخیر را آغاز نکرده بود، تهران می‌توانست ظرف دو تا چهار هفته به بمب اتمی دست یابد.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی شامگاه هفتم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد حکومت ایران پس از حملات اخیر به زیرساخت‌های هسته‌ای و صنعتی خود، درباره پاسخ به پیشنهاد آتش‎‌بس ایالات متحده تصمیم‌گیری نکرده است.

این در حالی است که پیش‌تر کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند.

کارخانه آب‌سنگین اراک، زیرساخت کلیدی تولید پلوتونیوم

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای جداگانه از حمله هوایی به کارخانه آب سنگین اراک خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، به‌دنبال بازسازی این سایت بود.

ارتش اسرائیل تاسیسات اراک را «زیرساختی کلیدی برای تولید پلوتونیوم» به‌منظور ساخت سلاح هسته‌ای خواند و افزود: «این کارخانه یک دارایی اقتصادی مهم برای رژیم تروریستی محسوب می‌شد... فعالیت آن هر سال ده‌ها میلیون دلار درآمد برای رژیم ایجاد می‌کرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «آب سنگین ماده‌ای منحصربه‌فرد است که برای راه‌اندازی راکتورهای هسته‌ای مانند راکتور غیرفعال اراک استفاده می‌شود؛ راکتوری که در ابتدا برای داشتن قابلیت تولید پلوتونیوم در سطح نظامی طراحی شده بود. این مواد همچنین به‌عنوان منبع تولید نوترون برای سلاح هسته‌ای به کار می‌روند.»

به گفته ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی علی‌رغم تعهدات هسته‌ای خود، عمدا از تکمیل تغییر کاربری راکتور اراک برای جلوگیری از تولید پلوتونیوم نظامی خودداری کرده است.

تاسیسات آب سنگین اراک در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز هدف قرار گرفته بود .

وزیران امور خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفتم فروردین در نشست خود در فرانسه، به بررسی تحولات ایران، از جمله بحران تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پرداختند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از این نشست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ماموریت ما روشن است: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

او افزود: «در دیدار با وزیران خارجه گروه هفت تاکید کردم که شرکا باید با مشارکت حداکثری به شرایط کنونی پاسخ دهند.»