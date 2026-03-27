فرانسه: هدف آمریکا نابودی توان موشکی بالستیک جمهوری اسلامی است
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: «نمیخواهم به نمایندگی از مارکو روبیو صحبت کنم، اما روبیو گفته بود که هدف آمریکا نابودی توان موشکی بالستیک جمهوری اسلامی است.»
ارتش اسرائیل عصر جمعه اعلام کرد همزمان با حملات در بیروت، عملیات گسترده حملات هوایی را به طور همزمان در سه جبهه در داخل ایران و علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی آغاز کرده است. معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت مجتمع آب سنگین خنداب هدف قرار گرفت.
یک مخاطب گفت که ساعت ۱۷:۵۳ دقیقه جمعه نقطهای در شهرک صنعتی خیراباد اراک هدف قرار گرفت و برق این شهرک قطع شد.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند ارتش اسرائیل با دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دو کارخانه فولاد را بمباران کرد.
وزیر خارجه آلمان روز جمعه در نشست گروه هفت در فرانسه به خبرنگاران گفت که بین آلمان و ایالات متحده بر سر جمهوری اسلامی اختلافنظر وجود ندارد و تاکید کرد که ایران نباید به تسلیحات هستهای دست یابد یا تهدیدی برای منطقه باشد.
او افزود: «ما هماکنون اثرات اقتصادی آن را در همه جا، بهویژه در اروپا، بهطور قابل توجهی احساس میکنیم. به همین دلیل این مسائل را بسیار دقیق بررسی کردیم و هیچ اختلافی وجود ندارد.»
وزیر خارجه آلمان گفت: «ایالات متحده هیچ درخواستی از ما، بهویژه برای مشارکت نظامی پیش از پایان درگیریها، نداشته و اکنون هم ندارد.»
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه دو بر یک برابر نیجریه شکست خورد. این مسابقه جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵، در روز بیستوهشتم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تک گل تیم ملی را مهدی طارمی به ثمر رساند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، کولهپشتیهایی به یاد دانشآموزان کشتهشده در مدرسه ابتدایی میناب در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در حالی بیشتر بازیکنان همیشگی خود را در اردوی ترکیه در اختیار دارد که سردار آزمون به دلیل مواضع انتقادیاش نسبت به جمهوری اسلامی از تیم ملی کنار گذاشته شده و قوه قضاییه نیز اعلام کرده اموال او را مصادره کرده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گزارش دادند بهدلیل فعالیتهای خود علیه جمهوری اسلامی، با فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. سایر پیامهای رسیده نیز از ادامه بمباران و فضای امنیتی در دستکم ۱۳ استان ایران حکایت دارند.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از ایران جمعه هفتم فروردین از دریافت تماسهای تهدیدآمیز و مشکوک خبر دادند.
یکی از مخاطبان گفت: «امروز با پدر من و پدر همسرم از اطلاعات تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر پای ما به ایران برسد، برایمان بد خواهد شد، چون علیه جمهوری اسلامی پست و استوری مینویسیم.»
او افزود: «همچنین تهدید کردند اموالمان مصادره خواهد شد. ما در آلمان ساکن هستیم.»
وزارت شرایط اضطراری روسیه روز جمعه اعلام کرد که یک محموله دارویی به ایران تحویل داده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، ۳۱۳ تن دارو از طریق راهآهن به مرز جمهوری آذربایجان با ایران منتقل شد و در آنجا به نمایندگان ایرانی تحویل داده شد.
همچنین تاکید شده که ارسال این محموله بنا به دستور ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، انجام شده است.