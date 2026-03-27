اکسیوس: اگر ایرانیها نتوانند با ونس به توافق برسند، با هیچ کس دیگر نمیتوانند
اکسیوس نوشت که جیدیونس، معاون رییسجمهور آمریکا، اوایل هفته در تماس تلفنی پرتنش با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، او را به دلیل ارائه پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانه درباره جنگ ایران مورد انتقاد قرار داده است.
اکسیوس با اشاره به گزارشها درباره احتمال مذاکره جیدیونس، با مقامات جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت: «اگر ایرانیها نتوانند با ونس به توافق برسند، با هیچ کس دیگر نمیتوانند. او بهترین گزینهای است که میتوانند به دست آورند.»