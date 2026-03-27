خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیش‌قراول حملات علیه آزمون بود. فارس و دیگر رسانه‌های حکومتی با برجسته کردن تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، زمینه اخراج او از تیم ملی و برخورد قضایی با او را فراهم کردند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی تند، توسط مجریانی چون محمدحسین میثاقی، این ملی‌پوش را «بی‌عقل» خطاب کرد و او را فاقد صلاحیت برای پوشیدن پیراهن ملی دانست.

با این حال، مرور کنشگری‌های آزمون نشان می‌دهد که موضوع اصلی نه انتشار یک عکس با حاکم دبی، بلکه همراهی او با مردم در بزنگاه‌های مختلف بوده است.

کارنامه ایستادگی: از حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا مخالفت با اعدام

آزمون در سال‌های اخیر به یکی از صداهای معترضان در میادین ورزشی تبدیل شده است.

او از نخستین ملی‌پوشان فوتبال ایران بود که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» سکوت را شکست و نوشت: «به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتوانستیم چیزی بگوییم؛ اما دیگر طاقت نیاوردم، تهش خط خوردن از تیم ملی است که فدای یک تار موی زنان ایرانی. شرم بر شماها که آدم‌ها را به راحتی می‌کشید.»

او در ادامه با تجلیل از مقاومت زنان ایران، آن‌ها را قهرمانانی توصیف کرد که «در بدترین شرایط و تو بدترین جاها که بهتون توهین می‌شد، ولی با جان و دل برای مردمتون می‌جنگیدین.»

آزمون در مقاطع مختلف از چهره‌های مورد انتقاد حکومت حمایت کرد؛ از انتشار عکس در کنار عارف غلامی، مدافع استقلال، تا حمایت از علی دایی در برابر حملات رسانه‌های دولتی که درباره او نوشت: «بمیرید هم نمی‌توانید علی دایی را خراب کنید. این اسطوره از جنس همین مردم است.»

او همچنین با گذاشتن علامت پیروزی زیر پست حامد اسماعیلیون، از کمپین اخراج سفرای جمهوری اسلامی حمایت کرد.

در واکنشی دیگر، به گزارش صدا و سیما درباره تجمع ایرانیان در برلین پاسخ داد و نوشت: «خودم تو آلمان زندگی می‌کنم، یخرده این‌جا زندگی کردن سخته. ولی فقط امیدوارم بنزین هر چه سریع‌تر بیاد پایین.»

این بازیکن هم‌زمان با چهلم مهسا امینی و قطع اینترنت نوشت که «اینترنت ایران قطع شده اما صداها هنوز شنیده می‌شود».

آزمون همچنین از ورزشکارانی بود که به کارزار «#اعدام_نکنید» برای نجات امیر نصر آزادانی پیوست.

حمایت از آوارگان جنگ ۱۲ روزه

آزمون در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کرد که فضایی برای اسکان موقت خانواده‌ها در گنبد آماده کرده است: «در این شرایط حساس تلاش کردم فضایی برای اسکان موقت خانواده‌ها در گنبد آماده کنم. اولویت با خانواده‌هایی است که نوزاد، کودک یا افراد مسن دارند.»

او همچنین برای مسافرانی از شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و شیراز، اقامت رایگان یک‌ماهه در هتل در نظر گرفت.

اعتراضات اقتصادی و انقلاب ملی ایرانیان

آزمون در واکنش به اعتراضات و افزایش قیمت دلار نوشت: «حق ما مردم صبور و عزیز کشورم این نیست که از آرزوهاشون اینقدر دور شن.»

او همچنین تاکید کرد: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه کنار مردم کشور می‌مانم.»

در واکنشی دیگر، تصویری از خالکوبی دست خود با عبارت «از خون جوانان وطن، لاله دمیده» منتشر کرد.

او همچنین با انتشار تصاویر کشته‌شدگان نوشت: «این‌ها قصه نبودند، واقعی بودند. هیچ‌وقت شما را از یاد نمی‌بریم.»

برخورد با چهره‌های محبوب

برخورد قضایی با آزمون نشان‌دهنده چالش میان حکومت و چهره‌های پرطرفدار است.

در سال‌های اخیر، نقش اجتماعی ورزشکاران و میزان تاثیرگذاری آن‌ها در افکار عمومی افزایش یافته و همین موضوع به یکی از محورهای تنش تبدیل شده است.