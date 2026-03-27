سپاه پاسداران از حمله به جزیره بوبیان در کویت خبر داد
سپاه پاسداران در بیانیهای نوشت که شامگاه جمعه نیروی دریایی سپاه چندین نقطه از جزیره بوبیان را با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، خواستار رفع محدودیتها در تنگه هرمز شدند و تاکید کردند عبور و مرور در این آبراه حیاتی باید «رایگان و ایمن» باشد.
وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه هفتم فروردین در منطقه وو-دو-سرنه در نزدیکی پاریس دیدار کردند.
بررسی تحولات ایران و خاورمیانه یکی از محورهای اصلی این نشست بود.
شرکتکنندگان در بیانیه مشترک خود بر لزوم «تضمین دائمی آزادی ناوبری بهصورت رایگان و ایمن در تنگه هرمز» تاکید کردند و این موضوع را «یک ضرورت مطلق» خواندند.
به گفته آنان، این امر باید در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مطابق با مقررات حقوق دریاها صورت گیرد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هفتم فروردین در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد پاریس و واشینگتن در قبال تنگه هرمز اهدافی مشترک را دنبال میکنند.
او افزود پس از فروکش کردن درگیریها، ایجاد سازوکار اسکورت نفتکشها برای تضمین امنیت کشتیرانی ضروری خواهد بود.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز گفت میان برلین و واشینگتن «هیچ اختلاف نظری» درباره تحولات ایران وجود ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در روزهای اخیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
او ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت اعضای ناتو «مطلقا هیچ کمکی» برای مقابله با «حکومت دیوانه ایران» نکردهاند.
تلاش برای کاهش پیامدهای اقتصادی بحران خاورمیانه
وزیران خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود، خواستار اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی در اقدامات بهمنظور مهار تبعات درگیریهای خاورمیانه شدند؛ پیامدهایی که از جمله در قالب «اختلال در زنجیرههای تامین اقتصادی، انرژی، تجارت و کودهای شیمیایی» بروز یافته است.
هدف از این اقدامات «کاهش شوکهای اقتصادی جهانی با اثرات مستقیم بر شهروندان» این کشورها اعلام شده است.
در این بیانیه همچنین بر «توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی» تاکید شده و آمده است: «هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه یا حمله به مراکز دیپلماتیک تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز جنگ ایران بالا گرفته است و برخی گزارشها از احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا در داخل ایران حکایت دارند.
پافشاری آمریکا بر تحقق اهداف کارزار نظامی علیه حکومت ایران
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفتم فروردین در گفتوگو با خبرنگاران در فرانسه ابراز امیدواری کرد جنگ ایران «در زمان مناسب» به پایان برسد، امری که به گفته او، «در بازهای چند هفتهای، نه چندماهه» تحقق خواهد یافت.
روبیو با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «ما پیامها و نشانههایی از طرف مقامات ایرانی دریافت کردیم که از تمایل آنها به گفتوگو درباره برخی مسائل حکایت داشت.»
او در عین حال هشدار داد دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز «قابل قبول نخواهد بود».
روبیو تاکید کرد ایالات متحده بهدنبال طرحی جهانی برای باز نگه داشتن این گذرگاه راهبردی است.
همزمان با شدت گرفتن درگیریها در منطقه، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد روبیو به همتایان خود در نشست گروه هفت اطلاع داده است که جنگ ایران دو تا چهار هفته دیگر ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، روبیو تاکید کرده واشینگتن مصمم است «تمامی اهداف» خود را در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی محقق کند.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم فروردین گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی به کاخ سفید اطلاع دادهاند که برای مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.
از جمله این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری است.
ترامپ ششم فروردین به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
در حالی که تیم ملی فوتبال همزمان با جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی با بحران حریف تدارکاتی روبهرو است، حکومت به فکر توقیف اموال سردار آزمون، مهاجم تیم ملی، افتاده است.
از سوی دیگر، فدراسیونهای مختلف نیز ورزشکاران را مجبور به اعلام حمایت از رهبران جمهوری اسلامی میکنند.
توضیحات آیدین مقیمی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد: تا کنون فرانسه ۵۸۰ هزار بشکه نفت از میزان وعده دادهشده را در چارچوب آزادسازی ذخایر استراتژیک توسط آژانس بینالمللی انرژی برای مقابله با بحران خاورمیانه، عرضه کرده است.
کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی توافق کردهاند در مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت را به بازار عرضه کنند؛ اقدامی که بزرگترین مداخله از این نوع در تاریخ این سازمان به شمار میرود.
در این چارچوب، فرانسه متعهد شده بود ۱۴.۶ میلیون بشکه نفت آزاد کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به منطقه گفت که ایالات متحده میتواند بدون اعزام نیروی زمینی به اهداف خود در ایران دست یابد.
روبیو گفت: «درباره تاکتیکهای نظامی صحبت نخواهم کرد»، اما تاکید کرد بیشتر اهداف آمریکا در ایران «جلوتر از برنامه زمانی» پیش میرود و افزود: «میتوانیم بدون هیچ نیروی زمینی به این اهداف دست یابیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش احتمالی نیروها، جدا از تهاجم زمینی، گفت دونالد ترامپ «باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد» و نیروهای آمریکایی در دسترس هستند تا بیشترین گزینهها و امکان تطبیق با شرایط احتمالی را برای رییسجمهوری فراهم کنند.
بر اساس گزارشها، هزاران نیروی آمریکایی در حال اعزام به منطقه هستند که دستکم یک هزار نفر از آنها از لشکر ۸۲ هوابرد هستند.
