در بیستوهفتمین روز جنگ، مقامهای منطقهای و بینالمللی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی و در قبال ادامه درگیریها اتخاذ کردند و همزمان حملات متقابل ادامه یافت.
وزیر مشاور امارات جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت کشورش خواهان «حلوفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران منافع آمریکا را در هر نقطهای که شناسایی کند هدف قرار خواهد داد و افزود هر همسایهای که در این جنگ مشارکت داشته باشد، از نگاه جمهوری اسلامی هدف مشروع محسوب میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، و با نقشآفرینی مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، انجام شده است.
کاخ سفید با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود اعلام کرد اگر تهران واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی ادامه دارد و موضوع خلع سلاح حزبالله در همین چارچوب پیگیری میشود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت جنگ وارد «مرحله جدیدی» شده و فهرست تازهای از اهداف برای حمله تصویب شده است.
شبکه پرستیوی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ منفی داده و تاکید کرده است پایان جنگ تنها بر اساس شرایط و زمانبندی مورد نظر تهران خواهد بود.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است پنجم فروردین نقاط مختلف ایران از جمله شیراز، تهران، اندیمشک، چابهار، جم، کمالشهر، آذرشهر، بندرعباس و نوشهر هدف حملات قرار گرفتهاند.
