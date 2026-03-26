روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه در آستانه تکمیل ارسال مرحله‌ای پهپاد، دارو و مواد غذایی به ایران است؛ اقدامی که به گفته این منابع با هدف حمایت از تهران در جریان درگیری‌ها انجام می‌شود.

دو مقام آگاه به این روزنامه گفتند مقام‌های ارشد ایران و روسیه چند روز پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تهران، به‌طور محرمانه درباره تحویل پهپاد گفت‌وگو کردند. روند ارسال از اوایل ماه مارس آغاز شد و قرار بود تا پایان همان ماه تکمیل شود.

به گفته افراد مطلع، مسکو روابط نزدیکی با تهران دارد و پیش‌تر با ارائه تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های هدف‌گیری و پشتیبانی اطلاعاتی از ایران حمایت کرده است. ارسال پهپاد می‌تواند نخستین نشانه از ارائه حمایت نظامی مرگبار مستقیم روسیه به ایران از زمان آغاز جنگ باشد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش گفت: «در حال حاضر اخبار جعلی زیادی منتشر می‌شود. یک چیز درست است: ما به گفت‌وگو با رهبری ایران ادامه می‌دهیم.»

یک مقام ارشد غربی به فایننشال تایمز گفت مسکو نه‌تنها برای تقویت توان نظامی ایران، بلکه برای پشتیبانی از ثبات سیاسی حکومت تهران وارد عمل شده است.

روسیه در مواضع علنی خود بر ارسال کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده و هفته گذشته اعلام کرد بیش از ۱۳ تن دارو از مسیر جمهوری آذربایجان به ایران فرستاده و قصد دارد این ارسال‌ها را ادامه دهد.

در این گزارش همچنین آمده است ایران از زمان آغاز درگیری‌ها بیش از سه هزار پهپاد یک‌طرفه تهاجمی شلیک کرده و روسیه نیز از سال ۲۰۲۳ پهپادهایی بر پایه طرح‌های ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین تولید و اصلاح کرده است.