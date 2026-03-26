ترامپ درباره صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده: او را کشتند چون اعتراض کرده بود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده بامداد جمعه هفتم فروردین در مصاحبه با فاکسنیوز، اعدام صالح محمدی، کُشتیگیر ۱۹ ساله را شاهدی بر سرکوب شدید مردم ایران به دست حکومت عنوان کرد و گفت: «رژیمی که تا حد زیادی نابود شده، حدود دو هفته پیش به مردم اعلام کرد که اگر اعتراض کنید، به شما شلیک خواهیم کرد. آنها میکشند. ببینید با آن کشتیگیر چه کردند! او را کشتند فقط به خاطر اینکه از خودش دفاع کرده بود. او یک کشتیگیر بزرگ و ستاره بود. در واقع ایران کشتیگیران بزرگی دارد، و او یکی از بهترینها بود، اما او را کشتند چون علیه رژیم صحبت کرده بود.»
صالح محمدی یکم فروردین به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در جریان اعتراضهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ به دار آویخته شد. فرآیند دادرسی پرونده این کشتیگیر روشن نبود. او از داشتن وکیل در جریان دادرسی محروم و به اعتراف علیه خود مجبور شده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با اشاره به سرکوب شدید در ایران گفت که مردم ایران شجاعاند و چون در برابر سلاحهای مرگبار جمهوری اسلامی بیدفاعاند، توانایی اعتراض ندارند.
او بامداد جمعه هفتم فروردین در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری فاکس گفت که مردم ایران «وحشتزدهاند» زیرا نیروهای حکومتی با استفاده از سلاحهای سنگین و تکتیراندازها معترضان را هدف قرار میدهند. به گفته او، هرگونه تجمع اعتراضی با شلیک مستقیم پاسخ داده میشود و همین موضوع باعث شده مردم از ادامه اعتراضها منصرف شوند.
ترامپ با اشاره به اعتراضات گذشته، بهویژه اعتراضات زنان، ادعا کرد که معترضان با شلیک تکتیراندازها «از ناحیه سر» هدف قرار گرفتهاند. او افزود مشاهده کشته شدن معترضان در مقابل چشم دیگران باعث شده افراد به سرعت محل را ترک کنند و دیگر به خیابان بازنگردند.
او گفت: «تنها دلیلی که آنها اعتراض نمیکنند این است که پکی پس از دیگری هدف گلوله قرار میگیرند. چه زن باشید چه مرد، وقتی میبینید یک نفر جلوی چشمتان به زمین میافتد و خون از مغزش جاری میشود و بعد یکی دیگر و بعد پنج، شش یا هفت نفر دیگر … همین کافی است که فرار کنید. مردم فرار کردند و دیگر برنگشتند.»
دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ابتدا خواستار توقف هفتروزه حملات آمریکا به نیروگاههای ایران شده بود، اما او این مهلت را به ۱۰ روز افزایش داد و ضربالاجل جدید را ۱۸ فروردین تعیین کرد. او گفت: «آنها خیلی محترمانه، از طریق افرادم، گفتند آیا میتوانیم زمان بیشتری داشته باشیم؟»
او افزود: «آنها هفت روز خواستند و من گفتم ۱۰ روز میدهم، چون به من کشتی دادند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت مقامهای ایرانی بابت این تصمیم «بسیار سپاسگزار» بودند.
دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاهها در ایران را هدف قرار خواهد داد. او سپس این ضربالاجل را پنج روز تمدید کرد و اکنون بار دیگر آن را به تعویق انداخته است.
پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده به عنوان بخشی از عملیات خود علیه جمهوری اسلامی، قایقهای تندروی بدون سرنشین را برای گشتزنی به کار گرفته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ششم فروردین در گزارشی در این مورد نوشت این نخستین بار است که واشینگتن استفاده از چنین شناورهایی را در یک جنگ تایید میکند زیرا پیش از این، استقرار این نوع شناورها که میتوانند برای نظارت یا حملات انتحاری استفاده شوند، گزارش نشده است.
این خبرگزاری افزود شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر پس از آنکه اوکراین از قایقهای تندروی حامل مواد منفجره برای وارد کردن خسارات قابل توجه به ناوگان دریای سیاه روسیه استفاده کرد، مورد توجه قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی، به دنبال شروع حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، دستکم دو بار از پهپادهای دریایی برای حمله به نفتکشها در خلیج فارس استفاده کرده است.
به نوشته رویترز، هیچ نشانهای وجود ندارد که ایالات متحده از شناورهای بدون سرنشین برای حملات تهاجمی استفاده کرده باشد.
تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی پنتاگون، در پاسخ به پرسش رویترز گفت که شناورهای بدون سرنشین ساخته شده توسط شرکت بلکسی مستقر در مریلند، که با نام شناور شناسایی خودکار جهانی (GARC) شناخته میشوند، به عنوان بخشی از عملیات ایالات متحده علیه حکومت ایران، با عنوان «خشم حماسی»، برای گشتزنی استفاده شدهاند.
او در بیانیهای گفت: «نیروهای آمریکایی همچنان از سیستمهای بدون سرنشین در منطقه خاورمیانه، از جمله پهپادهای سطحی مانند GARC استفاده میکنند. این پلتفرم، به ویژه، بیش از ۴۵۰ساعت پرواز و بیش از ۲۲۰۰ مایل دریایی را در طول گشتهای دریایی در حمایت از عملیات خشم حماسی با موفقیت ثبت کرده است.»
هاوکینز از نام بردن از سایر سیستمهای بدون سرنشین مستقر در منطقه خودداری کرد. بلکسی نیز از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرد.
رویترز اضافه کرد ایالات متحده از سالها پیش در تلاش است ناوگانی از شناورهای سطحی و زیرسطحی بدون سرنشین خودران را به عنوان جایگزینی ارزانتر و سریعتر برای کشتیها و زیردریاییهای سرنشیندار، به ویژه برای مقابله با قدرت دریایی رو به رشد چین در اقیانوس آرام، تولید کند. با این حال، این تلاش از برنامه عقب مانده و با مشکلات فنی، نگرانیهای هزینهای و مجموعهای از موانع آزمایشی مواجه شده است.
این خبرگزاری اشاره کرد که سال گذشته گزارش داده بود که GARC، یک قایق تندرو به طول حدود پنج متر، درگیر مشکلات متعدد عملکردی و ایمنی بوده است، از جمله یکی از آنها که در جریان یک آزمایش نظامی با سرعت بالا با یک قایق دیگر برخورد کرد.
به گفته «یک منبع» که در جریان این موضوع قرار گرفته بود، در هفتههای اخیر، در جریان یک آزمایش ناموفق دیگر در خاورمیانه، یکی از قایقهای GARC از کار افتاد.
اما هاوکینز از اظهار نظر در مورد این رویدادها خودداری کرد و گفت: «GARC یک قابلیت نوظهور و بخشی از ناوگان پهپادهای سطحی است که توسط ناوگان پنجم ایالات متحده برای افزایش آگاهی از آنچه در آبهای منطقهای اتفاق میافتد، اداره میشود.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال تشدید حملات خود علیه «صنایع تولید تسلیحات رژیم تروریستی ایران» است و افزود تا کنون بیش از یکهزار هدف مرتبط با تولید تسلیحات مورد حمله قرار گرفتهاند.
حساب رسمی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس بامداد جمعه هفتم فروردین در توضیح تلاش برای هدف قرار دادن صنایع نظامی جمهوری اسلامی نوشت: «از زمان آغاز عملیات شیر خروشان خطوط تولید را با هدف کاهش تواناییهای تولید، توسعه و تحقیق این رژیم در سراسر صنایع نظامی آن بهطور نظاممند هدف قرار دادهایم.»
ارتش اسرائیل تاکیده کرده است که فرآیند توسعه در ایران با همکاری شرکتهای خصوصی انجام میشود که در هماهنگی با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و هدایت آنها بر عهده سپاه پاسداران است.
بر ااس این پست، بسیاری از تسلیحات تولیدشده در ایران به نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه منتقل میشوندو برای هدف قرار دادن اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.