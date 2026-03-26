دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده بامداد جمعه هفتم فروردین در مصاحبه با فاکس‌نیوز، اعدام صالح محمدی، کُشتی‌گیر ۱۹ ساله را شاهدی بر سرکوب شدید مردم ایران به دست حکومت عنوان کرد و گفت: «رژیمی که تا حد زیادی نابود شده، حدود دو هفته پیش به مردم اعلام کرد که اگر اعتراض کنید، به شما شلیک خواهیم کرد. آنها می‌کشند. ببینید با آن کشتی‌گیر چه کردند! او را کشتند فقط به خاطر اینکه از خودش دفاع کرده بود. او یک کشتی‌گیر بزرگ و ستاره بود. در واقع ایران کشتی‌گیران بزرگی دارد، و او یکی از بهترین‌ها بود، اما او را کشتند چون علیه رژیم صحبت کرده بود.»

صالح محمدی یکم فروردین به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در جریان اعتراض‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ به دار آویخته شد. فرآیند دادرسی پرونده این کشتی‌گیر روشن نبود. او از داشتن وکیل در جریان دادرسی محروم و به اعتراف علیه خود مجبور شده بود.

