وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیم‌های ایرانی نیستند.»

در حالی که وزارت ورزش در پایان هفته چهارم جنگ، حضور تیم‌های ملی و باشگاهی در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع کرده است، تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در روزهای نخست جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا برای شرکت در جام قهرمانی آسیا به استرالیا رفته بودند، به دلیل تهدیدهای امنیتی در این کشور پناهنده شدند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده مسابقات منطقه غرب که به دلیل جنگ در خاورمیانه به تعویق افتاده بود، در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ در جده برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تراکتور در جده باید به مصاف شباب‌الاهلی امارات برود و برنده این دیدار در مرحله یک‌چهارم نهایی با بوریرام یونایتد تایلند روبه‌رو خواهد شد.

همچنین دیدارهای یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال نیز در اوایل اردیبهشت در همین شهر برگزار خواهد شد.