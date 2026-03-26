لیندسی فورمن، زن بریتانیایی که همراه همسرش در تهران زندانی است، به شبکه آی تی‌وی گفت از زمان آغاز جنگ، شرایط زندان به مرحله‌ای تهدیدکننده برای جان زندانیان رسیده است.

فورمن اهل ایست ساسکس، گفت صدای لرزش ساختمان، سوت موشک‌ها و وزوز پهپادها را از داخل زندان شنیده است.

او و همسرش کریگ، که هر دو ۵۳ سال دارند، در ژانویه ۲۰۲۵ هنگام سفر با موتورسیکلت در قالب یک سفر دور دنیا از طریق ایران بازداشت و با اتهام جاسوسی زندانی شدند؛ اتهامی که آن را رد کرده‌اند.

فورمن گفت: «فرساینده است. هیچ راه فراری نیست.»

او در توصیف حملات در نزدیکی محل نگهداری‌شان گفت: «همه زیر تخت‌ها پنهان می‌شدیم... تخت‌های فلزی دوطبقه، و ما به طبقه پایین می‌رفتیم. بعضی‌ها نفس‌نفس می‌زدند و فریاد می‌کشیدند. تکان‌دهنده است.»

او افزود: «وقتی ساختمان‌ها می‌لرزند، هیچ جایی برای رفتن وجود ندارد. این ساختمان‌ها برای ایمنی طراحی نشده‌اند. راه فرار در برابر آتش وجود ندارد. ما دسترسی به بیرون نداریم. اگر ساختمان فروبریزد، برای همه پایان کار خواهد بود.»