وزارت دفاع فرانسه از تماسها با هدف ازسرگیری تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد
وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که هدف از تماسها بررسی راهکارهای ازسرگیری تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز پس از پایان درگیریها است.
وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که هدف از تماسها بررسی راهکارهای ازسرگیری تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز پس از پایان درگیریها است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز اعلام کرد: «ما نمیخواهیم هیچ چیزی مانع شود. میخواهیم کشتیها عبور کنند. ما نمیدانیم آنها مین انداختهاند یا نه، چون همه پرتابکنندههای مینشان را منفجر کردیم.»
او افزود: «ما همهشان را نابود کردیم. آنها مجبور خواهند شد آنها را با یک قایق کوچک بیرون ببرند یا چیزی شبیه به آن. واقعاً نمیدانم چطور این کار را انجام میدهند. اما واقعا نمیدانیم. شاید چند مین آنجا باشد، اما این تعداد زیادی است. میدانید، اگر یک کشتی میلیارد دلاری داشته باشید و به مین برخورد کند، اتفاق خوبی نیست.»
رییسجمهور آمریکا درباره به کنترل گرفتن نفت و گاز ایران گفت: «دربارهاش صحبت نکردم اما این هم یک گزینه میتواند باشد.»
او افزود: «قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی—این سه کشور، به همراه کویت و بحرین، صد در صد خوب عمل کردند. انصافا آنها میتوانستند مسیر دیگری را انتخاب کنند.»
او گفت: «آنها بهطور غیرمنتظرهای مورد حمله موشکی قرار گرفتند. هیچکس فکر نمیکرد آنها هدف قرار بگیرند. امارات ۱۴۰۰ موشک به سمت خود داشت، خوشبختانه، آنها بهترین سامانه دفاع ضد موشکی تاریخ به نام پاتریوت را داشتند. تقریباً هر موشک سرنگون شد.»
ترامپ ادامه داد: «اخیرا ما یک حادثه داشتیم که در آن ۱۰۱ موشک به سمت یک تأسیسات بسیار باارزش ما شلیک شد. از ۱۰۱ موشک، همهشان در هوا سرنگون شدند و به اقیانوس افتادند. فناوری شگفتانگیزی است. هیچکس تجهیزات مشابه آنچه ما داریم ندارد.»
ترامپ تاکید کرد: «ما به تنگه هرمز نیاز نداریم. کشور ما تحت تأثیر این موضوع قرار نمیگیرد. ما ذخایر بیشتری داریم، دو برابر نفت عربستان سعودی یا روسیه، و بهزودی سه برابر خواهد شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره انتقال سلاح از اوکراین به خاورمیانه گفت: «ایالات متحده همواره سلاحها را جابهجا میکند. ما پر از مهمات هستیم و گاهی از یک جا برمیداریم و در جای دیگر استفاده میکنیم. ما بابت همه چیز پول میگیریم. دیگر هیچچیز را رایگان نمیدهیم.»
او همچنین درباره هدیهای که جمهوری اسلامی به آمریکا داده است گفت: «آنها گفتند که میخواهند به شما نشان دهند که ما واقعی و قابل اعتماد هستیم و حضور داریم. ما به شما اجازه میدهیم هشت کشتی نفت داشته باشید، هشت کشتی بزرگ نفت.»
او افزود: «بعد دیدم چیزی غیرمعمول در حال رخ دادن است. هشت کشتی بزرگ درست از وسط تنگه هرمز حرکت میکنند، هشت نفتکش بزرگ بارگیری شده با نفت از وسط تنگه عبور میکنند. من گفتم، به نظر میرسد درست میگفتند و واقعاً حضور داشتند. فکر میکنم پرچم پاکستان داشتند. و گفتم به نظر میرسد با افراد مناسب سروکار داریم. و در واقع، بعدا آنها بابت چیزی که گفته بودند عذرخواهی کردند و گفتند دو کشتی دیگر هم خواهند فرستاد. در نهایت شد ۱۰ کشتی.»
ترامپ درباره مذاکرات دوباره تاکید کرد: «توانایی آنها خیلی کمتر از دو هفته پیش است. و هر هفته و هر روز، صادقانه بگویم، کمتر و کمتر میشود. تنها چیزی که میتوانم به شما بگویم این است که آنها التماس میکنند تا به توافق برسند. پس ببینیم چه اتفاقی میافتد. ممکن است به توافق برسیم.»
دونالد ترامپ با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه دیهگوگارسیا توسط موشکهای دوربرد سپاه پاسداران گفت: «آنها میگفتند که موشکهای خیلی دوربرد ندارند؛ اما یکباره پایگاه بریتانیا را هدف گرفتند. بریتانیاییها میترسیدند این پایگاه را در اختیار ما بگذارند. من خیلی از ناتو مایوس شدم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده در جلسه کابینه اعلام کرد: «رژیم [جمهوری اسلامی]ه طی چهار دهه گذشته تروریسم جهانی را هماهنگ کرده و هزاران آمریکایی را به کام مرگ کشانده است. بسیاری از مردم، بهویژه دموکراتها، اراده مردم آمریکا را برای پذیرش نوسانات کوتاهمدت در ازای ۵۰ سال امنیتی که در طرف دیگر این مسیر به دست خواهیم آورد، دستکم میگیرند و من معتقدم قیمت انرژی کاهش خواهد یافت، تورم پایینتر خواهد آمد.»
بسنت خطاب به ترامپ افزود: «از طریق کارزار فشار حداکثری، وزارت خزانهداری تلاش کرده تمام مسیرهای مالی این رژیم را شناسایی و قطع کند. شما این دستور را در ماه مارس گذشته صادر کردید. این چیزی نبود که یکشبه اتفاق افتاده باشد؛ این موضوع نزدیک به یک سال در حال بررسی و برنامهریزی بوده است.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد: «در واقع، سیستم مالی ایران در ماه دسامبر فروپاشید. ما بهصورت سیستماتیک توانایی ایران برای تأمین مالی عملیات و دستیابی به تسلیحات را تضعیف کردهایم، و این نیازمند ماهها آمادهسازی بوده است. تهدیدات علیه امنیت ملی آمریکا جایی در نظام اقتصادی جهانی ندارند. بازار نفت بهخوبی تامین شده است. ما اقداماتی انجام دادهایم تا اطمینان حاصل شود نفتهایی که در دریا متوقف ماندهاند به بازار جهانی عرضه شوند.»
وزیر خزانهداری آمریکا افزود: «اقدامات جسورانه شما—مانند برنامه بیمه مجدد دریایی توسط شرکت مالی توسعه، در همکاری با فرماندهی مرکزی—بهزودی سطحی از امنیت برای کشتیرانی در منطقه خلیج فراهم خواهد کرد که تاکنون بیسابقه بوده است. من اطمینان دارم که ترافیک کشتیرانی روزبهروز افزایش خواهد یافت، حتی پیش از آنکه ما تنگهها را بهطور کامل ایمن کنیم.»
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، پنجشنبه در جریان جلسهای در کاخ سفید گفت که ایالات متحده فهرست ۱۵ بندی اقدام را به ایران ارسال کرده است تا به عنوان پایهای برای مذاکرات جهت پایان دادن به درگیری جاری استفاده شود و افزود که نشانههایی وجود دارد که تهران به دنبال رسیدن به توافق است.
ویتکاف اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی بر «حق غنیسازی اورانیوم» خود تأکید کردهاند.
او با بیان این که آمریکا فهرست ۱۵ بندی اقدامات را به ایران ارائه کرده، افزود که این فهرست چارچوبی برای توافق صلح شکل میدهد و «خواهیم دید اوضاع به کجا میرسد، اگر بتوانیم ایران را قانع کنیم که گزینههای بهتری ندارد.»
ویتکاف گفت مقامات جمهوری اسلامی در مذاکرات وقت کشی میکردند و درخواستهای آمریکا را در مذاکرات بارها رد کردند.