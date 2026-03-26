مقام یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشینگتن پنج‌شنبه ششم فروردین به تایمز اسرائیل گفت ایالات متحده بر این باور است که جمهوری اسلامی تحت فشار عملیات زمینی تسلیم خواهد شد.

او افزود کاخ سفید معتقد است حکومت ایران با طرح ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتش‌بس موافقت نخواهد کرد و به همین دلیل، هزاران نیروی آمریکایی برای تصرف جزیره خارک به منطقه اعزام شده‌اند.

پایگاه خبری اکسیوس ششم فروردین گزارش داد پنتاگون در حال تدوین گزینه‌های نظامی برای زدن «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که می‌تواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و بمباران گسترده باشد.

در هفته‌های اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.

روزنامه اورشلیم‌پست سوم فروردین نوشت مقام‌های ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کرده‌اند که گزینه‌ای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.

چشم‌انداز درگیری‌های احتمالی در خارک

مقام دیگری از کشورهای میانجی در بحران خاورمیانه در مصاحبه با تایمز اسرائیل هشدار داد حتی اگر آمریکا بتواند خارک را به تصرف درآورد، حفظ آن در بلندمدت مستلزم اعزام نیروهای بیشتر و درگیری‌های طولانی‌تر خواهد بود.

او افزود این زمان بسیار فراتر از بازه چهار تا شش هفته‌ای است که واشینگتن به‌طور علنی برای مدت مناقشه کنونی در نظر گرفته بود.

به گفته این دو منبع آگاه، صرف‌نظر از تصمیم نهایی ترامپ درباره انجام عملیات زمینی در ایران، بعید است جمهوری اسلامی تن به خواسته‌های ایالات متحده دهد.

ترامپ ششم فروردین به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفت‌وگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آن‌ها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».

او اضافه کرد: «این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس می‌کند، نه من. خواهیم دید که آیا می‌توانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»

وزارت دفاع فرانسه ششم فروردین اعلام کرد ۳۵ کشور در نشستی ویدیویی با محوریت بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کردند.

دوم فروردین، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد حکومت ایران با مسدود کردن تنگه هرمز به‌دنبال «باج‌گیری از کل جهان» است.

۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاست‌های حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.