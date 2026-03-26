آمریکا از اقلیم کردستان عراق برای تسهیل صادرات نفت این کشور قدردانی کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در تماس با رییس اقلیم کردستان عراق، از نقش این اقلیم در تسهیل صادرات نفت عراق، از جمله نفت منطقه کردستان، به بازارهای جهانی قدردانی کرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نسبت به انجام یک عملیات زمینی گسترده در ایران تمایل نشان داده است.
مقام یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشینگتن پنجشنبه ششم فروردین به تایمز اسرائیل گفت ایالات متحده بر این باور است که جمهوری اسلامی تحت فشار عملیات زمینی تسلیم خواهد شد.
او افزود کاخ سفید معتقد است حکومت ایران با طرح ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتشبس موافقت نخواهد کرد و به همین دلیل، هزاران نیروی آمریکایی برای تصرف جزیره خارک به منطقه اعزام شدهاند.
پایگاه خبری اکسیوس ششم فروردین گزارش داد پنتاگون در حال تدوین گزینههای نظامی برای زدن «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که میتواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و بمباران گسترده باشد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بر اساس برخی گزارشها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
روزنامه اورشلیمپست سوم فروردین نوشت مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
چشمانداز درگیریهای احتمالی در خارک
مقام دیگری از کشورهای میانجی در بحران خاورمیانه در مصاحبه با تایمز اسرائیل هشدار داد حتی اگر آمریکا بتواند خارک را به تصرف درآورد، حفظ آن در بلندمدت مستلزم اعزام نیروهای بیشتر و درگیریهای طولانیتر خواهد بود.
او افزود این زمان بسیار فراتر از بازه چهار تا شش هفتهای است که واشینگتن بهطور علنی برای مدت مناقشه کنونی در نظر گرفته بود.
به گفته این دو منبع آگاه، صرفنظر از تصمیم نهایی ترامپ درباره انجام عملیات زمینی در ایران، بعید است جمهوری اسلامی تن به خواستههای ایالات متحده دهد.
ترامپ ششم فروردین به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفتوگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آنها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».
او اضافه کرد: «این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من. خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»
وزارت دفاع فرانسه ششم فروردین اعلام کرد ۳۵ کشور در نشستی ویدیویی با محوریت بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کردند.
دوم فروردین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد حکومت ایران با مسدود کردن تنگه هرمز بهدنبال «باجگیری از کل جهان» است.
۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاستهای حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
آنتونیو کوستا رییس شورای اروپا در تماس تلفنی با اسحاق هرتزوگ رییسجمهور اسرائیل همبستگی اتحادیه اروپا با مردم اسرائیل را اعلام کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من همبستگی اتحادیه اروپا با مردم اسرائیل را در پرتو حملات روزانه جمهوری اسلامی و حزبالله ابراز کردم. چنین حملاتی باید فوراً متوقف شوند.»
او افزود: «در میانه خشونتهای جاری در خاورمیانه، من خواستار کاهش تنش و حداکثر خویشتنداری، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، و احترام کامل همه طرفها به حقوق بینالملل شدم.»
رییس شورای اروپا اسرائیل را تشویق کرد تا از فرصت موجود برای گفتوگوهای مستقیم با لبنان استفاده کند و تاکید کرد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود را متوقف کند.
رییس شورای اروپا با تاکید بر وخامت وضعیت انسانی در غزه، خواستار بهبود فوری شرایط شد و همچنین بر ضرورت خلع سلاح حماس تاکید کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد رافائل گروسی بار دیگر نگرانی عمیق خود را درباره حملات نظامی اخیر که در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر ایران رخ دادهاند، ابراز میکند.
بر اساس گزارش این آژانس، آخرین خبرها در این زمینه مربوط به عصر سهشنبه بوده است.
گروسی هشدار داد آسیب به نیروگاه هستهای بوشهر میتواند منجر به یک حادثه هستهای بزرگ شود که مناطق وسیعی در ایران و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار دهد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات جمهوری اسلامی موقعیت کنونی را تا شکستن آن چه او «چرخه جنگ-آتشبس-جنگ» خواند، از دست نخواهند داد.
او نوشت: «هیچ کس نمیتواند برای ایران و ایرانی اولتیماتوم تعیین کند.»
همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیروهای آمریکا را به پنهان شدن در هتلها در سراسر منطقه متهم کرد.
عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از همان آغاز جنگ، نظامیان آمریکایی پایگاههای نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتلها و ساختمانهای اداری روی آوردهاند. آنها از شهروندان این کشورها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکنند.»
او افزود: «هتلهای ایالات متحده به نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی ارائه نمیدهند؛ هتلهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز باید همین رویه را در پیش بگیرند.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه هفت که پنجشنبه در نزدیکی پاریس برگزار شد، اعلام کرد: «ما معتقدیم که روسیه در تلاشهای نظامی جمهوری اسلامی که علیه اهداف آمریکایی به کار گرفته میشود، به تهران کمک میکند.»
کمی قبل از آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پنجشنبه گفت که به نظر او روسیه عمدتا بر جنگ خود با اوکراین تمرکز دارد، نه بر کمک به جمهوری اسلامی.
روبیو در حال ترک واشنگتن به مقصد فرانسه بود، جایی که قرار است با همتایان خود از کشورهای گروه هفت دیدار کند.
انتظار میرود موضوعات گفتوگوهای وزیران خارجه کشورهای گروه هفت شامل جنگهای اوکراین و ایران باشد.