ترامپ پنج‌شنبه ششم فروردین در نشست کابینه ایالات متحده گفت: «آن‌ها اکنون این فرصت را دارند که به‌طور دائمی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست بکشند و مسیر تازه‌ای رو به جلو ترسیم کنند. اگر نخواهند، ما بدترین کابوس آن‌ها هستیم.»

او با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود: «آن‌ها جنگجویانی ضعیف، اما مذاکره‌کنندگانی فوق‌العاده‌اند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس می‌کند، نه من. خواهیم دید که آیا می‌توانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»

او به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفت‌وگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آن‌ها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».

از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی ، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند.

در یکی از آخرین عملیات‌ها، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئول عملیات مین‌گذاری و بستن تنگه هرمز ، ششم فروردین در حمله‌ای به بندرعباس کشته شد.

هگست: وزارت جنگ با بمب به مذاکرات ادامه می‌دهد

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست کابینه از موفقیت کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد هواپیماها و بالگردهای ایالات متحده آزادانه در آسمان ایران و تنگه هرمز عملیات انجام می‌دهند.

او گفت: «پدافند هوایی ایران از بین رفته و ساختار فرماندهی آن‌ها فروپاشیده است. رهبران ارشد در پناهگاه‌ها مخفی شده‌اند، فرماندهان میانی در میدان شکست می‌خورند و روحیه نیروهایشان به‌شدت کاهش یافته است.»

هگست ابراز امیدواری کرد مذاکرات تهران و واشینگتن موفقیت‌آمیز باشد و در عین حال افزود تا زمان روشن شدن نتایج، «وزارت جنگ با بمب‌ها مذاکره را ادامه خواهد داد، زیرا جنگ ادامه مذاکره با ابزارهای دیگر است».

وزیر جنگ آمریکا با اشاره به ضربات سنگین به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در ۲۷ روز گذشته تاکید کرد: «هرگز ارتش یک کشور تا این حد سریع و موثر خنثی نشده است.»

در سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران همچنان به لفاظی‌های تهدیدآمیز ادامه می‌دهند.

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ششم فروردین تهدید کرد حکومت ایران «دکترین تهاجمی» را در پیش گرفته و «این به معنای تنبیه دشمن تا رسیدن به اهداف است».

هشدار ویتکاف به تهران: اشتباه محاسباتی نکنید

استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در نشست کابینه، شروط آمریکا در مذاکرات ناکام پیش از جنگ را چنین برشمرد: غنی‌سازی صفر و حذف برنامه تسلیحات هسته‌ای، برچیدن تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان، عدم انباشت مواد هسته‌ای، تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده و کاهش ذخیره موشک‌های جمهوری اسلامی و برد آن‌ها.

او همچنین به روند مذاکرات کنونی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به ترامپ گفت: «شما دستور داده‌اید که صلح را در اولویت قرار دهیم و ما این پیام را همراه با پیشنهاد ۱۵ بندی به تهران منتقل کرده‌ایم... سیاست شما مبنی بر "صلح از طریق قدرت" موثرترین ابزار برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک است »

ویتکاف افزود مقام‌های جمهوری اسلامی در پی هشدارهای اخیر ترامپ، به‌دنبال یافتن راهی برای خروج از وضعیت کنونی هستند: «نشانه‌های مثبتی در این زمینه وجود دارد و اگر توافقی حاصل شود، برای ایران، کل منطقه و جهان بسیار مفید خواهد بود.»

او خطاب به مقام‌های حکومت ایران خواست مذاکرات را برای جلوگیری از «مرگ و ویرانی» جدی بگیرند و دیگر «اشتباه محاسباتی» نداشته باشند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال پنجم فروردین گزارش داد مقام‌های جمهوری اسلامی به کاخ سفید اطلاع داده‌اند که برای مذاکرات آتش‌بس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.

از جمله این خواسته‌ها تعطیلی تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید» در تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است.

روبیو: جهان باید قدردان اقدامات ترامپ در برابر جمهوری اسلامی باشد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست کابینه از سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت جامعه جهانی، از جمله منتقدان واشینگتن، «باید قدردان باشند که ایالات متحده رییس‌جمهوری دارد که مایل است با چنین تهدیدی مقابله کند و اجازه ادامه آن را ندهد».

او ادامه داد جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته، «آمریکایی‌ها را کشته و در سراسر جهان به آن‌ها حمله کرده است»، اما ترامپ تردیدی در اقدام کردن ندارد و «چنین خطری را به حال خود رها نمی‌کند».

روبیو از کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و افزود اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، «ممکن است در آینده میلیون‌ها آمریکایی را بکشد».