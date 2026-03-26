خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان «ایران از معاهده ان‌پی‌تی هسته‌ای خارج شود» نوشت عضویت جمهوری اسلامی در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هیچ سودی برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای نداشته و صرفا به گفته این رسانه، به «جاسوسی‌های هسته‌ای» اسرائیل و آمریکا علیه ایران کمک کرده است.

تسنیم همچنین نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌صورت تلویحی مجوز «بمباران هسته‌ای ایران» را داده و گفته است با بمباران اتمی می‌توان کل تاسیسات هسته‌ای ایران را از بین برد.

این خبرگزاری گروسی را «عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا و اسرائیل» توصیف کرد.

این رسانه در ادامه نوشت با توجه به آنچه بی‌فایده بودن عضویت ایران در ان‌پی‌تی خواند، جمهوری اسلامی باید هرچه سریع‌تر از این معاهده خارج شود و دلیلی برای ادامه حضور در توافقی که آن را ابزاری برای «جاسوسی» آمریکا و اسرائیل با هدف «تخریب حق صلح‌آمیز» ایران دانست، وجود ندارد.