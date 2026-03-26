تسنیم: آمریکا و اسرائیل ساختمانی در اصفهان را هدف قرار دادند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد سحرگاه پنجشنبه آمریکا و اسرائیل ساختمانی در اصفهان را هدف حمله قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد سحرگاه پنجشنبه آمریکا و اسرائیل ساختمانی در اصفهان را هدف حمله قرار دادند.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران، گفت مردم در طرح «برای ایران» جهت کمک داوطلبانه به «رزمندگان مدافع کشور» نامنویسی کنند.
به گفته او، این طرح حوزههایی چون گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پختن غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را در بر میگیرد.
معاون فرهنگی سپاه تهران همچنین، برخلاف تعهدات بینالمللی ایران در چارچوب الحاق به پیماننامه حقوق کودک و ممنوعیت بهکارگیری کودکان در امور نظامی، گفت حداقل سن حضور افراد در برخی بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله خواست در این فضاها ثبتنام کنند.
بر اساس این گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در شهر پارسیان استان هرمزگان صدای انفجار بسیار مهیبی شنیده شد.
همچنین به گفته یک مخاطب، در بندرعباس ساختمانی در خیابان دانشگاه، پس از مسجد ابوالفضل، هدف حمله قرار گرفت.
مخاطبان دیگری از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در سیرجان و نیز صدای انفجار شدید و عبور جنگنده میان سلماس و ارومیه خبر دادند.
در پیامی دیگر نیز آمده است صبح پنجشنبه صدای فعالیت پدافند و انفجار در حوالی شهرک اکباتان تهران شنیده شد.
رسانه های اسرائیلی به نقل از مقامات این کشور خبر دادند که علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته و کشته شده است.
در این گزارشها نام مقامهای اسرائیلی اعلام نشده و فعلا هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «در بندرعباس یه ساختمون داخل گلشهر هم زدن خیابون پرفسور خوشنودی، ساختمون ۸ طبقه، احتمالا ترور هدفمند بوده و بهشدت امنیتی است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، صبح پنجشنبه در نقاطی از تهران صدای انفجار شنیده شده است.
مخاطبی در پیامی نوشت از ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه، تعداد زیادی انفجار در غرب تهران رخ داده است.
یک مخاطب دیگر نیز گزارش داد صنایع نظامی دفاعی ورنامخواست در استان اصفهان هدف قرار گرفته و از آن زمان آب این شهر قطع شده است.
لیندسی فورمن، زن بریتانیایی که همراه همسرش در تهران زندانی است، به شبکه آی تیوی گفت از زمان آغاز جنگ، شرایط زندان به مرحلهای تهدیدکننده برای جان زندانیان رسیده است.
فورمن اهل ایست ساسکس، گفت صدای لرزش ساختمان، سوت موشکها و وزوز پهپادها را از داخل زندان شنیده است.
او و همسرش کریگ، که هر دو ۵۳ سال دارند، در ژانویه ۲۰۲۵ هنگام سفر با موتورسیکلت در قالب یک سفر دور دنیا از طریق ایران بازداشت و با اتهام جاسوسی زندانی شدند؛ اتهامی که آن را رد کردهاند.
فورمن گفت: «فرساینده است. هیچ راه فراری نیست.»
او در توصیف حملات در نزدیکی محل نگهداریشان گفت: «همه زیر تختها پنهان میشدیم... تختهای فلزی دوطبقه، و ما به طبقه پایین میرفتیم. بعضیها نفسنفس میزدند و فریاد میکشیدند. تکاندهنده است.»
او افزود: «وقتی ساختمانها میلرزند، هیچ جایی برای رفتن وجود ندارد. این ساختمانها برای ایمنی طراحی نشدهاند. راه فرار در برابر آتش وجود ندارد. ما دسترسی به بیرون نداریم. اگر ساختمان فروبریزد، برای همه پایان کار خواهد بود.»