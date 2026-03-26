ارتش اسرائیل: دهمین موج حمله از سوی ایران را با موفقیت رهگیری کردیم
ارتش اسرائیل گزارش داد که دهمین موج حمله موشکی جمهوری اسلامی در۲۴ ساعت گذشته را نیز با موفقیت رهگیری کرده است و گزارشی از خسارتهای جانی وجود ندارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جمهوری اسلامی به هتلداران برخی از کشورهای منطقه هشدار داده است از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنند و در غیر این صورت، این هتلها اهداف نظامی تلقی خواهند شد.
فارس پنجشنبه ششم فروردین به نقل از افرادی که آنها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیاتهای ترکیبی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، «شمار قابلتوجهی از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شدهاند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتلهای کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شدهاند.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتلداران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.
در همین ارتباط هم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از «صاحبان هتلها در کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواست که به «نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی» ارائه ندهند.
او عنوان کرد که نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ، «پایگاههای نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتلها و ساختمانهای اداری روی آوردهاند.»
عراقچی سپس بدون ارائه شواهدی نیروهای آمریکایی را متهم کرد که «از شهروندان این کشورها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکنند.»
او در روزهای پایانی سال گذشته و در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره چنین موضوعی را مطرح کرده بود.
ابوالفضل شکارچی، معاون «فرهنگی و جنگ نرم» ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم اتهام عراقچی را تکرار کرد و به تلویزیون حکومتی ایران گفت: «آمریکاییها از مناطق غیر نظامی برای پوشش خودشان استفاده میکنند.»
پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه گزارش داده بود که حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی «بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را تقریباً غیرقابل سکونت کرده و اعضای ارتش ایالات متحده را مجبور به کار از راه دور از هتلها و فضاهای اداری کرده است.»
هشدار به هتلداران در کشورهای عربی خلیج فارس در شرایطی مطرح شده است که پس از آغاز جنگ، شماری از هتلها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در همین ارتباط، برخی از رسانهها گزارش دادند که هتلهای برج العرب، گریکو و فیرمونت د پالم در دبی هدف حمله قرار گرفتند. دو هتل در بحرین هم هدف حمله قرار گرفتند.
علاوه بر این، یک پهپاد، هتل «اربیل ارجان» را در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد. سفارت آمریکا در بغداد پیشتر هشدار داده بود گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ممکن است هتلهایی را هدف قرار دهند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده، در گفتوگو با فاکسنیوز درباره احتمال حضور نیروهای آمریکا در جزیره خارک و نیاز به دریافت مجوز از کنگره برای پیاده کردن نیروهای نظامی در ایران گفت که واشینگتن میتواند بدون نیاز به چنین مجوزی نیز این مساله را مدیریت کند.
او با تاکید بر اینکه رهبران ایران متوجه عزم و توانایی ایالات متحده شدهاند، افزود که افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه با هدف ارسال پیام بازدارنده انجام شده و به باور او، این اقدام میتواند به نتیجه مطلوب منجر شود.
رییس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه تصریح کرد که امیدوار است نیازی به اقدامات بیشتر نباشد و این وضعیت بهزودی حلوفصل شود. او همچنین گفت هدف این است که خواست کنگره نیز تأمین شود تا از تشدید تنش جلوگیری شود.
جانسون با اشاره به چارچوبهای قانونی این اقدام تاکید کرد که هنوز ۶۰ روز از آغاز عملیات نگذشته و رییسجمهور در محدوده اختیارات قانونی خود عمل کرده است. به گفته او، این اقدام بهعنوان یک حمله دفاعی و در پاسخ به تهدیدی قریبالوقوع انجام شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، به نقل از وزیر امور خارجه فرانسه نوشت که مذاکرات میان نمایندگان کشورهای مختلف درباره پیشنویس قطعنامه سازمان ملل درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد و به گفته او برای ایجاد یک ماموریت بینالمللی «کاملا دفاعی» در این آبراهه حیاتی متمرکز است.
ژان نوئل بارو توضیح داد که این ماموریت وظیفه اسکورت کشتیها را بر عهده خواهد داشت و تضمین میکند که پس از بازگشت «آرامش»، رفتوآمد دریایی هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
او ابراز امیدواری کرد که این ماموریت چندجانبه به کاهش قیمت انرژی کمک کند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تاکید کرد که سرکوب شدید و استفاده از سلاح علیه شهروندان، عامل اصلی توقف اعتراضات در ایران است. او همچنین از تمدید مهلت مذاکراتی با تهران خبر داد و گفت به درخواست مقامهای ایرانی، بهجای هفت روز، ۱۰ روز به آنها فرصت داده است.
ترامپ در این مصاحبه که عصر پنجشنبه ۶ فروردین به وقت شرق آمریکا پخش شد، با اشاره به وضعیت داخلی ایران گفت: «به نظر من، وقتی نگاه میکنید چه اتفاقی افتاده، مردم وحشتزدهاند، چون یک طرف اسلحه دارد- و اسلحههای بسیار خطرناک دارد.» او افزود: «مردم شجاع هستند، اما وقتی میبینند افراد یکی پس از دیگری کشته میشوند… دیگر نمیتوانند اعتراض کنند.»
او با توصیف نحوه برخورد نیروهای حکومتی با معترضان گفت: «دلیل اینکه اعتراض نمیکنند این است که به آنها شلیک میشود… این کار را با تکتیراندازها انجام میدهند، از ساختمانها.» ترامپ تاکید کرد که در جریان اعتراضات، «زنان را مستقیم به سرشان شلیک کردند» و افزود: «وقتی میبینید افراد یکی پس از دیگری به زمین میافتند… فرار میکنید. همین اتفاق افتاد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین به سرکوب چهرههای منتقد اشاره کرد و با یادآوری اعدام صالح محمدی، کشتیگیری که در ۲۸ اسفند ماه به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه اعدام شد، گفت: «آن کشتیگیر… یک ستاره بود… او را کشتند چون علیه رژیم صحبت کرد.» ترامپ تاکید کرد «ایران کشتیگیران بزرگی دارد و او یکی از بهترینها بود، اما او را کشتند.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشتهشدن رهبران جمهوری اسلامی در حملات اخیر تاکید کرد در چنین شرایطی «میتوان گفت تغییر رژیم رخ داده، چون همه رهبران کشته شدهاند.»
تمدید مهلت مذاکره با تهران
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات اخیر با حکومت ایران اشاره کرد و گفت مقامهای ایرانی از او درخواست زمان بیشتر کردهاند. او توضیح داد: «آنها گفتند میشود زمان بیشتری بدهید؟… آنها هفت روز خواسته بودند، و من ۱۰ روز دادم.»
او افزود: «گفتم ۱۰ روز فرصت دارید… و آنها خیلی از این بابت تشکر کردند.» ترامپ در عین حال تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد و «اوضاع بد پیش نمیرود»، هرچند نسبت به نتیجه نهایی ابراز تردید کرد.
تاکید بر برتری نظامی و فشار بر تهران
ترامپ در این مصاحبه بار دیگر برتری نظامی آمریکا در درگیری جاری با جمهوری اسلامی را برجسته کرد و گفت: «ما نیروی دریاییشان را از بین بردیم، نیروی هواییشان را زدیم، بیشتر موشکهایشان را نابود کردیم.» او افزود که زیرساختهای ارتباطی و پدافندی حکومت ایران نیز هدف قرار گرفتهاند.
او همچنین هشدار داد در صورت عدم توافق، گزینههای بیشتری روی میز است و گفت اگر ایران «کاری که باید انجام دهد را انجام ندهد»، ایالات متحده میتواند زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاههای برق را هدف قرار دهد.
ترامپ در تاکید کرد که همزمان با فشار نظامی، مسیر مذاکره همچنان باز است، اما تصمیم نهایی به رفتار تهران در روزهای آینده بستگی دارد.
رییسجمهوری آمریکا ساعاتی پیش از این نیز در جلسه کابینه در کاخ سفید به جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با اشاره به سرکوب شدید در ایران گفت که مردم ایران شجاعاند و چون در برابر سلاحهای مرگبار جمهوری اسلامی بیدفاعاند، توانایی اعتراض ندارند.
او بامداد جمعه هفتم فروردین در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری فاکس گفت که مردم ایران «وحشتزدهاند» زیرا نیروهای حکومتی با استفاده از سلاحهای سنگین و تکتیراندازها معترضان را هدف قرار میدهند. به گفته او، هرگونه تجمع اعتراضی با شلیک مستقیم پاسخ داده میشود و همین موضوع باعث شده مردم از ادامه اعتراضها منصرف شوند.
ترامپ با اشاره به اعتراضات گذشته، بهویژه اعتراضات زنان، ادعا کرد که معترضان با شلیک تکتیراندازها «از ناحیه سر» هدف قرار گرفتهاند. او افزود مشاهده کشته شدن معترضان در مقابل چشم دیگران باعث شده افراد به سرعت محل را ترک کنند و دیگر به خیابان بازنگردند.
او گفت: «تنها دلیلی که آنها اعتراض نمیکنند این است که پکی پس از دیگری هدف گلوله قرار میگیرند. چه زن باشید چه مرد، وقتی میبینید یک نفر جلوی چشمتان به زمین میافتد و خون از مغزش جاری میشود و بعد یکی دیگر و بعد پنج، شش یا هفت نفر دیگر … همین کافی است که فرار کنید. مردم فرار کردند و دیگر برنگشتند.»