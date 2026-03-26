فارس پنج‌شنبه ششم فروردین به نقل از افرادی که آن‌ها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیات‌های ترکیبی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش، «شمار قابل‌توجهی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتل‌های کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شده‌اند.»

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتل‌داران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.

در همین ارتباط هم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از «صاحبان هتل‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواست که به «نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی» ارائه ندهند.

او عنوان کرد که نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ، «پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتل‌ها و ساختمان‌های اداری روی آورده‌اند.»

عراقچی سپس بدون ارائه شواهدی نیروهای آمریکایی را متهم کرد که «از شهروندان این کشورها به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.»

او در روزهای پایانی سال گذشته و در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره چنین موضوعی را مطرح کرده بود.

ابوالفضل شکارچی، معاون «فرهنگی و جنگ نرم» ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم اتهام عراقچی را تکرار کرد و به تلویزیون حکومتی ایران گفت: «آمریکایی‌ها از مناطق غیر نظامی برای پوشش خودشان استفاده می‌کنند.»

پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز پنج‌شنبه گزارش داده بود که حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی «بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را تقریباً غیرقابل سکونت کرده و اعضای ارتش ایالات متحده را مجبور به کار از راه دور از هتل‌ها و فضاهای اداری کرده است.»

هشدار به هتل‌داران در کشورهای عربی خلیج فارس در شرایطی مطرح شده است که پس از آغاز جنگ، شماری از هتل‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.

در همین ارتباط، برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که هتل‌های برج العرب، گریکو و فیرمونت د پالم در دبی هدف حمله قرار گرفتند. دو هتل در بحرین هم هدف حمله قرار گرفتند.

علاوه بر این، یک پهپاد، هتل «اربیل ارجان» را در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد. سفارت آمریکا در بغداد پیش‌تر هشدار داده بود گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ممکن است هتل‌هایی را هدف قرار دهند.