روته پنج‌شنبه ششم فروردین در نشستی خبری در مقر ناتو در بروکسل، با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه دیه‌گو گارسیا گفت «نتیجه منطقی» که می‌توان از این رویداد گرفت، آن است که «ایران اکنون به قابلیت‌هایی دست یافته که به‌طور فزاینده‌ای برای متحدان [ناتو] خطرناک محسوب می‌شود».

روزنامه وال‌استریت ژورنال اول فروردین گزارش داد دو موشک بالستیک از ایران به سمت پایگاه نظامی آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک شدند، اما این حمله ناکام ماند و پرتابه‌ها به هدف اصابت نکردند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر گزارشی را درباره خطر موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال بازنشر کرد.

در این گزارش آمده بود حمله به دیه‌گو گارسیا هشدارهای ترامپ درباره آسیب‌پذیری اروپا در برابر موشک‌های حکومت ایران را تایید می‌کند و می‌تواند باعث تغییر معادلات امنیتی اروپا شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوم فروردین با اشاره به حمله موشکی به دیه‌گو گارسیا، از رهبران جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی، خواست به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.

در سوی دیگر، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، سوم فروردین در واکنش به نگرانی‌ها درباره برد موشک‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد «هیچ‌یک از ارزیابی‌ها» نشان نمی‌دهد که تهران در پی هدف قرار دادن بریتانیا است.

پیش از او نیز ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، حمله موشکی حکومت ایران به پایگاه دیه‌گو ‌گارسیا را محکوم کرده بود و در عین حال گفت لندن قصد ندارد درگیر یک جنگ گسترده‌تر شود.

تلاش دبیرکل ناتو برای ترمیم روابط با ترامپ

دبیرکل ناتو در ادامه نشست خبری خود کوشید در واکنش به انتقادهای اخیر ترامپ، رویکردی آشتی‌جویانه در پیش بگیرد.

روته گفت ایالات متحده دلایل قابل قبولی برای محرمانه نگه داشتن کارزار نظامی خود علیه جمهوری اسلامی داشته، اما همین موضوع سبب شده است کشورهای اروپایی برای «سازماندهی» به زمان بیشتری نیازمند باشند.

او همچنین از ترامپ برای ترغیب اعضای ناتو به افزایش بودجه‌های دفاعی خود تمجید کرد و افزود بدون دولت فعلی آمریکا چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.

در روزهای اخیر، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است .

او ششم فروردین در تروث‌سوشال نوشت اعضای ناتو «مطلقا هیچ کمکی» برای مقابله با «حکومت دیوانه ایران» نکرده‌اند.

ترامپ افزود: «ایالات متحده آمریکا هیچ نیازی به ناتو ندارد، اما این مقطع زمانی مهم را هرگز فراموش نکنید.»

«به‌دنبال ایمن‌سازی تنگه هرمز هستیم»

دبیرکل ناتو در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد این ائتلاف نظامی «امروز از هر زمان دیگری قوی‌تر است».

او افزود در جریان مناقشه کنونی خاورمیانه، ناتو سه موشک بالستیک را که به سوی ترکیه شلیک شده بودند، رهگیری کرد و اکنون در تلاش برای ایمن‌سازی تنگه هرمز است.

حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، ترکیه و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

با این حال، جمهوری اسلامی مسئولیت شلیک موشک به سوی ترکیه را نپذیرفته است.

در هفته‌های اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد .