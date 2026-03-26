حمایت دبیر کل ناتو از اقدامات آمریکا علیه برنامه موشکی و هستهای جمهوری اسلامی
مارک روته، دبیر کل ناتو، با ابراز نگرانی از افزایش برد موشکی ایران گفت ناتو از اقدامات آمریکا برای تضعیف توان موشکی و هستهای جمهوری اسلامی حمایت میکند.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، پنجشنبه در جریان جلسهای در کاخ سفید گفت که ایالات متحده فهرست ۱۵ بندی اقدام را به ایران ارسال کرده است تا به عنوان پایهای برای مذاکرات جهت پایان دادن به درگیری جاری استفاده شود و افزود که نشانههایی وجود دارد که تهران به دنبال رسیدن به توافق است.
ویتکاف اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی بر «حق غنیسازی اورانیوم» خود تأکید کردهاند.
او با بیان این که آمریکا فهرست ۱۵ بندی اقدامات را به ایران ارائه کرده، افزود که این فهرست چارچوبی برای توافق صلح شکل میدهد و «خواهیم دید اوضاع به کجا میرسد، اگر بتوانیم ایران را قانع کنیم که گزینههای بهتری ندارد.»
ویتکاف گفت مقامات جمهوری اسلامی در مذاکرات وقت کشی میکردند و درخواستهای آمریکا را در مذاکرات بارها رد کردند.
مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، هشدار داد برنامه موشکی جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم علیه متحدان این ائتلاف نظامی به شمار میرود.
روته پنجشنبه ششم فروردین در نشستی خبری در مقر ناتو در بروکسل، با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه دیهگو گارسیا گفت «نتیجه منطقی» که میتوان از این رویداد گرفت، آن است که «ایران اکنون به قابلیتهایی دست یافته که بهطور فزایندهای برای متحدان [ناتو] خطرناک محسوب میشود».
روزنامه والاستریت ژورنال اول فروردین گزارش داد دو موشک بالستیک از ایران به سمت پایگاه نظامی آمریکا و بریتانیا در دیهگو گارسیا در اقیانوس هند شلیک شدند، اما این حمله ناکام ماند و پرتابهها به هدف اصابت نکردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گزارشی را درباره خطر موشکهای دوربرد جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال بازنشر کرد.
در این گزارش آمده بود حمله به دیهگو گارسیا هشدارهای ترامپ درباره آسیبپذیری اروپا در برابر موشکهای حکومت ایران را تایید میکند و میتواند باعث تغییر معادلات امنیتی اروپا شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوم فروردین با اشاره به حمله موشکی به دیهگو گارسیا، از رهبران جهان، بهویژه کشورهای اروپایی، خواست به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
در سوی دیگر، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، سوم فروردین در واکنش به نگرانیها درباره برد موشکهای جمهوری اسلامی اعلام کرد «هیچیک از ارزیابیها» نشان نمیدهد که تهران در پی هدف قرار دادن بریتانیا است.
پیش از او نیز ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، حمله موشکی حکومت ایران به پایگاه دیهگو گارسیا را محکوم کرده بود و در عین حال گفت لندن قصد ندارد درگیر یک جنگ گستردهتر شود.
تلاش دبیرکل ناتو برای ترمیم روابط با ترامپ
دبیرکل ناتو در ادامه نشست خبری خود کوشید در واکنش به انتقادهای اخیر ترامپ، رویکردی آشتیجویانه در پیش بگیرد.
روته گفت ایالات متحده دلایل قابل قبولی برای محرمانه نگه داشتن کارزار نظامی خود علیه جمهوری اسلامی داشته، اما همین موضوع سبب شده است کشورهای اروپایی برای «سازماندهی» به زمان بیشتری نیازمند باشند.
او همچنین از ترامپ برای ترغیب اعضای ناتو به افزایش بودجههای دفاعی خود تمجید کرد و افزود بدون دولت فعلی آمریکا چنین اتفاقی رخ نمیداد.
در روزهای اخیر، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
او ششم فروردین در تروثسوشال نوشت اعضای ناتو «مطلقا هیچ کمکی» برای مقابله با «حکومت دیوانه ایران» نکردهاند.
ترامپ افزود: «ایالات متحده آمریکا هیچ نیازی به ناتو ندارد، اما این مقطع زمانی مهم را هرگز فراموش نکنید.»
«بهدنبال ایمنسازی تنگه هرمز هستیم»
دبیرکل ناتو در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد این ائتلاف نظامی «امروز از هر زمان دیگری قویتر است».
او افزود در جریان مناقشه کنونی خاورمیانه، ناتو سه موشک بالستیک را که به سوی ترکیه شلیک شده بودند، رهگیری کرد و اکنون در تلاش برای ایمنسازی تنگه هرمز است.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، ترکیه و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
با این حال، جمهوری اسلامی مسئولیت شلیک موشک به سوی ترکیه را نپذیرفته است.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بر اساس برخی گمانهزنیها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
گزارشهای میدانی از محلات مسکونی تهران و کرج، بهویژه در مناطق شمالی تهران، حاکی از وضعیت بحرانی و سلب امنیت شهروندان توسط نیروهای ایست بازرسی است.
این نیروها با استقرار ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلتها در مقابل مجتمعهای مسکونی و ایجاد ایستهای بازرسی، آرامش عمومی را به مخاطره انداختهاند.
این تجمعها که با پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی شدید همراه است، نه تنها مخل آسایش ساکنان شده، بلکه به دلیل رصد دائمی این نیروها توسط پهپادها، عملا جان مردم عادی و غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در معرض خطر جدی قرار داده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم مواجه شد. این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا روز پنجشنبه در ابتدای جلسه کابینه گفت که مقامات جمهوری اسلامی مذاکرهکنندگان «بسیار خوبی» هستند، اما او مطمئن نیست که حاضر باشد با آنها برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد.
او افزود: «آنها مذاکرهکنندگان فوقالعادهای هستند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من.»
ترامپ گفت: «ایران باید توافق کند یا با تهاجم مداوم ایالات متحده روبهرو خواهد شد. خواهیم دید آیا میتوانیم به توافق درست برسیم، و تنگه هرمز را باز کنیم.»
یک مقام رسمی سپاه پاسداران اعلام کرد که این نهاد نظامی از کودکان و نوجوانان مسلح در ایستهای بازرسی و عملیات شهری استفاده میکند.
گفتوگو با منصوره حسینییگانه، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: