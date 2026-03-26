یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت که دو مامور حکومت پس از حملات اسرائیل و آمریکا از ترس زیر پل پنهان شدهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت که دو مامور حکومت پس از حملات اسرائیل و آمریکا از ترس زیر پل پنهان شدهاند.
آکسیوس در گزارشی نوشت که پنتاگون در حال تدوین گزینههای نظامی برای یک «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که میتواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و کارزار بمباران گسترده باشد.
آکسیوس در گزارشی که پنجشنبه، ۶ فروردین، منتشر شد، به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت که در صورت عدم پیشرفت در گفتوگوهای دیپلماتیک و بهویژه اگر تنگه هرمز بسته بماند، احتمال تشدید دراماتیک درگیریهای نظامی افزایش مییابد.
برخی مقامهای آمریکایی بر این باورند که نمایش قدرت خردکننده برای پایان دادن به درگیریها، اهرم فشار بیشتری در مذاکرات صلح ایجاد میکند یا دستکم به دونالد ترامپ این امکان را میدهد تا با اشاره به آن، اعلام پیروزی کند.
از سوی دیگر، تهران نیز در چگونگی پایان این جنگ سهم دارد و بسیاری از سناریوهای مورد بحث، بهجای آنکه به یک پایان دراماتیک منجر شوند، خطر طولانیتر شدن و شدت یافتن نبرد را به همراه دارند.
چهار گزینه اصلی برای ضربه نهایی
مقامها و منابع آگاه در گفتوگو با آکسیوس، چهار گزینه اصلی را که ترامپ میتواند از میان آنها انتخاب کند، شرح دادهاند.
نخست، حمله زمینی یا محاصره جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران. دوم، حمله به جزیره لارک؛ جزیرهای که به ایران در کنترل بر تنگه هرمز کمک میکند.
جمهوری اسلامی در این جزیره استراتژیک دارای پناهگاههای زیرزمینی و رادارهایی است که بهوسیله آنها تردد در تنگه را رصد میکند. همچنین شناورهای تهاجمی برای هدف قرار دادن کشتیهای باری در این جزیره مستقر هستند.
گزینه سوم، تصرف جزیره استراتژیک ابوموسی و دو جزیره کوچکتر (تنب کوچک و تنب بزرگ)، است. این جزایر در نزدیکی ورودی غربی تنگه هرمز قرار دارند؛ مناطقی که در کنترل ایران هستند، اما امارات متحده عربی نیز مدعی مالکیت آنها است.
در گزینه پایانی، توقیف یا مسدود کردن مسیر کشتیهای صادرکننده نفت ایران در بخش شرقی تنگه هرمز مطرح شده است.
طرحهای نفوذ به عمق خاک ایران
ارتش ایالات متحده همچنین طرحهایی برای عملیات زمینی در عمق خاک ایران تهیه کرده است تا به اورانیوم با غنای بالا که در تاسیسات هستهای دفن شده، دسترسی پیدا کند.
با این حال، آمریکا میتواند بهجای چنین عملیات پیچیده و پرخطری، حملات هوایی گستردهای را به این تاسیسات انجام دهد تا مانع از دسترسی ایران به این مواد شود.
ترامپ هنوز تصمیمی برای اجرای هیچیک از این سناریوها نگرفته است و مقامهای کاخ سفید هرگونه عملیات زمینی احتمالی را «فرضی» توصیف میکنند.
اما منابع میگویند اگر مذاکرات با ایران بهزودی نتایج ملموسی نداشته باشد، او آماده تشدید تنش است.
ترامپ ممکن است ابتدا تهدید خود مبنی بر بمباران نیروگاههای برق و تاسیسات انرژی ایران را عملی کند؛ اقدامی که تهران در قبال آن تهدید به عملیات تلافیجویانه گسترده در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است.
هشدار جدی کاخ سفید
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، ترامپ آماده است «سختتر از هر زمان دیگری» ضربه بزند.
لیویت گفت: «رییسجمهوری بلوف نمیزند و آماده است جهنم به پا کند. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود. هرگونه خشونتی از این لحظه به بعد، به این دلیل خواهد بود که حکومت ایران از رسیدن به توافق امتناع میورزد.»
واکنش تهران و هشدارهای قالیباف
مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که به تلاشهای ترامپ برای مذاکره اعتماد ندارند و آن را ترفندی برای انجام حملات غافلگیرانه میدانند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اطلاعات ایران نشان میدهد «دشمنان ایران با حمایت کشوری در منطقه، در حال آمادهسازی عملیاتی برای اشغال یکی از جزایر ایران هستند.»
قالیباف افزود: «تمام تحرکات دشمن تحت رصد نیروهای مسلح ما است. اگر اقدامی انجام دهند، تمام زیرساختهای حیاتی آن کشور منطقهای بدون محدودیت هدف حملات بیامان قرار خواهد گرفت.»
بنبست بیاعتمادی و نقش میانجیها
یک منبع درگیر در تلاشها برای آغاز مذاکرات بین آمریکا و ایران گفت که پاکستان، مصر و ترکیه همچنان در حال تلاش برای ترتیب دادن دیداری بین طرفین هستند.
این منبع گفت اگرچه ایران فهرست اولیه درخواستهای آمریکا را رد کرده، اما مذاکره را بهطور کامل رد نکرده است.
او با اشاره به قدرت سپاه پاسداران گفت: «مشکل اصلی بیاعتمادی است. فرماندهان سپاه بسیار بدبین هستند، با این حال میانجیها تسلیم نشدهاند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان «ایران از معاهده انپیتی هستهای خارج شود» نوشت عضویت جمهوری اسلامی در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هیچ سودی برای بهرهمندی از انرژی هستهای نداشته و صرفا به گفته این رسانه، به «جاسوسیهای هستهای» اسرائیل و آمریکا علیه ایران کمک کرده است.
تسنیم همچنین نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهصورت تلویحی مجوز «بمباران هستهای ایران» را داده و گفته است با بمباران اتمی میتوان کل تاسیسات هستهای ایران را از بین برد.
این خبرگزاری گروسی را «عروسک خیمهشببازی آمریکا و اسرائیل» توصیف کرد.
این رسانه در ادامه نوشت با توجه به آنچه بیفایده بودن عضویت ایران در انپیتی خواند، جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر از این معاهده خارج شود و دلیلی برای ادامه حضور در توافقی که آن را ابزاری برای «جاسوسی» آمریکا و اسرائیل با هدف «تخریب حق صلحآمیز» ایران دانست، وجود ندارد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند خواهان مشارکت در هرگونه گفتوگو میان آمریکا و ایران هستند و تاکید کردند با وجود حق دفاع از خود، دیپلماسی را ترجیح میدهند.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «بر ضرورت مشارکت کشورهای شورای همکاری در هرگونه گفتوگو یا توافق برای حل این بحران تاکید میکنیم؛ بهگونهای که به تقویت امنیت و ثبات آنها کمک کند.»
او همچنین گفت ایران از کشتیها درخواست مبالغی برای عبور از تنگه هرمز کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی نوشت مذاکرهکنندگان ایرانی بسیار متفاوت و «عجیب» هستند و برای رسیدن به توافق به آمریکا «التماس» میکنند.
او افزود: «آنها برای توافق به ما التماس میکنند؛ کاری که باید هم انجام دهند، چون از نظر نظامی نابود شدهاند و هیچ شانسی برای بازگشت ندارند. با این حال، در ملاء عام میگویند که صرفا دارند پیشنهاد ما را بررسی میکنند.»
ترامپ هشدار داد: «غلط است. بهتر است تا دیر نشده جدی شوند، چون وقتی آن اتفاق بیفتد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد و اصلا خوشایند نخواهد بود.»
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد حق دفاع کشورهای خلیج فارس در برابر حملات جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بینالمللی تضمین شده است.
او درباره حملات جمهوری اسلامی گفت: «در حال بررسی همه گزینهها هستیم و دیپلماسی را ترجیح میدهیم.»
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین تاکید کرد جامعه بینالمللی مسئول حفاظت از کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز است.