پیامهای دریافتی از اصفهان از شنیده شدن صدای موشک و انفجارهای پیدرپی از ساعت ۳ تا ۵ دقیقه بامداد خبر میدهند. یکی از شهروندان اصفهانی نوشته است که انفجارهای ساعت ۳ بامداد بهحدی شدید بود که ساختمانها میلرزید.
شهروند دیگری نوشته است که حوالی ۳:۴۰ بامداد از اطراف روستای قلعهشور اصفهان صدای شلیک پدافند به گوش رسید و دقایقی بعد همان نقطه هدف قرار گرفت.
پیامهای شهروندی از اصفهان در خلال ۴ تا ۵ بامداد از انفجارهای سنگین همراه با لرزش زمین در محدوده سپاهانشهر و شهرک ولیعصر حکایت دارد. همچنین گفته میشود که محله هفتون در محدوده شمال شرقی شهر اصفهان، شهرک صنعتی جِی، و حوالی خیابان باهنر اصفهان هدف قرار گرفتند و برق در برخی مناطق قطع شد.
در نجفآباد نیز از ۳ تا ۵ بامداد امداد چندین انفجار پیاپی رخ داد و موجب لرزش ساختمانها شد.
پیامهایی از خمینیشهر از بمباران شدید در کوههای اطراف این شهر در حوالی ۵ صبح و آتشسوزیهای گسترده ناشی از آن خبر میدهد.
لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت که کشور خواهان «حلوفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است. او افزود: «بدون چنین راه حلی نه منطقه و نه جهان روی ثبات را نخواهد دید.»
او شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین با حضور در شبکه فاکسنیوز، جمهوری اسلامی را «دولتی حامی تروریسم» خواند و گفت: «تا هر زمان که ایران تنگه هرمز را کنترل و قیمت جهانی غذا و انرژی را تعیین کند، از گروههایی مانند حزبالله و حماس حمایت کند و موشکهایی داشته باشد که به اروپا برسند، ثبات در جهان وجود نخواهد داشت.»
نسیبه که حدود سه هفته پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی برای ملاقات با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایران رفته بود، با تاکید بر اینکه این کشور همواره مسیر دیپلماسی را در قبال حکومت ایران دنبال کرده بود، گفت که آنها بهجای مذاکره مسیری «غیرمسئولانه» را انتخاب کردند و با بیش از ۲۲۰۰ موشک و پهپاد امارات متحده را هدف گرفتند.
او افزود: «امارات در تاریخ خود در بیش از شش ائتلاف کنار آمریکا جنگیده است. ما شریک امنیتی آمریکا هستیم و این همکاری را تقویت خواهیم کرد. امروز نیز از همه گزینهها برای دفاع از مردم خود استفاده میکنیم. در عین حال، همچنان بهدنبال راهحل دیپلماتیک هستیم، اما دیپلماسی زمانی موثر است که ایران بپذیرد رفتار کنونیاش غیرقابل قبول است.»
نسیبه در پاسخ به چرایی حملات گسترده تهران به امارات، گفت: «ما الگویی هستیم که برای این رژیم تهدید به شمار میآید؛ ما کشوری باز، پیشرو و روادار، با اقتصادی پویا هستیم. در مقابل ببینید این رژیم با منابعش چه کرده؟ ایران با تورم مواجه است، ارزش پولش سقوط کرده و در ماه ژانویه شاهد کشتار معترضان ایرانی بودیم. این رژیم بیرحم است و باید پاسخگو شود.»
وزیر مشاور امارات در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی در ۸۹ درصد از حملات خود به امارات «زیرساختهای غیرنظامی» را هدف قرار داده است و این روند باید متوقف شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ ایران، بحران سوخت در میانمار را تشدید کرده و کشاورزان این کشور را با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
بر پایه این گزارش کشاورزان در این کشور به بازار سیاه روی آوردهاند و گازوئیل را که در بازار رسمی معادل ۱.۸۰ دلار است، به قیمت حدود ۶ دلار خریداری میکنند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید میانمار پنجمین کشور گرسنه جهان است و حدود یکچهارم جمعیت برای یافتن غذا تلاش میکنند. با بسته شدن تنگه هرمز در هفتههای گذشته، حکومتِ نظامی میانمار به کارمندان دولت دستور داد چهارشنبهها از خانه کار کنند.
حکومت با آغاز چهارمین هفته جنگ جاری در خاورمیانه اعلام کرد که ذخیره کافی برای ۵۰ روز تامین سوخت در انبارهای این کشور باقی مانده است.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با انتشار بیانیهای مشترک و شدیدالحن، حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش را محکوم کردند و آن را نقض فاحش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد خواندند.
عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و اردن بامداد پنجشنبه ششم فروردین در این بیانیه بهطور ویژه بر حملاتی تأکید کردند که از سوی گروههای مسلح مورد حمایت حکومت ایران از خاک عراق علیه چند کشور منطقه و همچنین تاسیسات و زیرساختهای آنها انجام شده است.
این قطعنامه بهصراحت از حکومت ایران میخواهد هرگونه حمله و تهدید علیه کشورهای همسایه را بیدرنگ و بدون قید و شرط متوقف کند.
ترامپ در یک سخنرانی در واشینگتن دیسی گفت: «اگر ما نبودیم، جمهوری اسلامی مدتها پیش به سلاح هستهای دست یافته بود. تمام جهان زیر تهدیدی مرگبار قرار میگرفت و چشمانداز صلح در خاورمیانه برای همیشه کاملا نابود میشد.»
او افزود: «خاورمیانه را فراموش کنید، ما هم با ابری بالای سرمان روبهرو میشدیم، چون جمهوری اسلامی از سلاح هستهای استفاده میکرد و آنها بدون تردید آن را علیه ما به کار میبردند.»
ترامپ با اشاره به اینکه به محض ورود به کاخ سفید برجام را لغو کرد، گفت: «اگر آن را لغو نکرده بودم، جمهوری اسلامی سه سال پیش سلاح هستهای را استفاده میکرد.»
او گفت: «اوباما با برجام حق، سود کامل و مطلق و همهچیز را به جمهوری اسلامی داد. یادتان هست وقتی بیبی نتانیاهو آمد و از او خواهش کرد این کار را نکند؟ اما او به ایران حق داشتن سلاح هستهای در بالاترین سطح را در مدت زمانی بسیار کوتاه داد.»
ترامپ با اشاره به حمله آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: «ما برای بار دوم با آن بمبافکنهای زیبای بی-۲ جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را گرفتیم. آنها وارد شدند و توان هستهای را بهشدت در هم کوبیدند. و اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران ظرف دو تا چهار هفته پس از آن، سلاح هستهای میداشت. اما ما حمله کردیم، آن سایت را نابود کردیم و آنجا را هم نجات دادیم.»