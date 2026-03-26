لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت که کشور خواهان «حل‌وفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است. او افزود: «بدون چنین راه حلی نه منطقه و نه جهان روی ثبات را نخواهد دید.»

او شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین با حضور در شبکه فاکس‌نیوز، جمهوری اسلامی را «دولتی حامی تروریسم» خواند و گفت: «تا هر زمان که ایران تنگه هرمز را کنترل و قیمت جهانی غذا و انرژی را تعیین کند، از گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس حمایت کند و موشک‌هایی داشته باشد که به اروپا برسند، ثبات در جهان وجود نخواهد داشت.»

نسیبه که حدود سه هفته پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی برای ملاقات با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایران رفته بود، با تاکید بر اینکه این کشور همواره مسیر دیپلماسی را در قبال حکومت ایران دنبال کرده بود، گفت که آنها به‌جای مذاکره مسیری «غیرمسئولانه» را انتخاب کردند و با بیش از ۲۲۰۰ موشک و پهپاد امارات متحده را هدف گرفتند.

او افزود: «امارات در تاریخ خود در بیش از شش ائتلاف کنار آمریکا جنگیده است. ما شریک امنیتی آمریکا هستیم و این همکاری را تقویت خواهیم کرد. امروز نیز از همه گزینه‌ها برای دفاع از مردم خود استفاده می‌کنیم. در عین حال، همچنان به‌دنبال راه‌حل دیپلماتیک هستیم، اما دیپلماسی زمانی موثر است که ایران بپذیرد رفتار کنونی‌اش غیرقابل قبول است.»

نسیبه در پاسخ به چرایی حملات گسترده تهران به امارات، گفت: «ما الگویی هستیم که برای این رژیم تهدید به شمار می‌آید؛ ما کشوری باز، پیشرو و روادار، با اقتصادی پویا هستیم. در مقابل ببینید این رژیم با منابعش چه کرده؟ ایران با تورم مواجه است، ارزش پولش سقوط کرده و در ماه ژانویه شاهد کشتار معترضان ایرانی بودیم. این رژیم بی‌رحم است و باید پاسخگو شود.»

وزیر مشاور امارات در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی در ۸۹ درصد از حملات خود به امارات «زیرساخت‌های غیرنظامی» را هدف قرار داده است و این روند باید متوقف شود.