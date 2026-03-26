اسرائیل از پایان موج دیگری از حملات خود به جمهوری اسلامی خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد موج گسترده جدیدی از حملات را علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در چندین منطقه از ایران به پایان رسانده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان از وقوع حملات و انفجارهای گسترده در چند شهر ایران در بامداد پنجشنبه ششم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در بندرعباس حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، اطراف اسکله رجایی و منطقه هوانیروز هدف حملات سنگین قرار گرفتهاند.
در اصفهان نیز شهروندان از شنیده شدن انفجارهای مهیب در سراسر شهر از حدود ساعت ۰۳:۱۰ بامداد به مدت نزدیک به ۱۰ دقیقه خبر دادهاند. به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد موج جدیدی از انفجارهای شدید در این شهر رخ داده است.
همچنین گزارش شده که مناطق اطراف از جمله شاهینشهر، بهارستان و مبارکه نیز هدف حملات قرار گرفتهاند. در نزدیکی ورنامخواست، یک مجموعه صنایع نظامی دو بار هدف حمله قرار گرفته و همزمان قطعی آب در این منطقه گزارش شده است.
در بیستوهفتمین روز جنگ، مقامهای منطقهای و بینالمللی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی و در قبال ادامه درگیریها اتخاذ کردند و همزمان حملات متقابل ادامه یافت.
وزیر مشاور امارات جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت کشورش خواهان «حلوفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران منافع آمریکا را در هر نقطهای که شناسایی کند هدف قرار خواهد داد و افزود هر همسایهای که در این جنگ مشارکت داشته باشد، از نگاه جمهوری اسلامی هدف مشروع محسوب میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، و با نقشآفرینی مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، انجام شده است.
کاخ سفید با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود اعلام کرد اگر تهران واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی ادامه دارد و موضوع خلع سلاح حزبالله در همین چارچوب پیگیری میشود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت جنگ وارد «مرحله جدیدی» شده و فهرست تازهای از اهداف برای حمله تصویب شده است.
شبکه پرستیوی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ منفی داده و تاکید کرده است پایان جنگ تنها بر اساس شرایط و زمانبندی مورد نظر تهران خواهد بود.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است پنجم فروردین نقاط مختلف ایران از جمله شیراز، تهران، اندیمشک، چابهار، جم، کمالشهر، آذرشهر، بندرعباس و نوشهر هدف حملات قرار گرفتهاند.
به گزارش بلومبرگ فروش نفت عربستان سعودی به چین و هند، دو واردکننده بزرگ آسیایی، قرار است در ماه آینده کمتر از حد معمول باشد.
شرکت آرامکوی سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، طبق گفته معاملهگران آگاه از موضوع، قرار است در ماه آوریل حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت خام به مشتریان در چین ارسال کند. این رقم کمتر از میزان معمول است. این رقم در قیاس با ماه گذشته هشت میلیون بشکه کمتر است.
همچنین انتظار میرود ارسال نفت به خریداران در هند نیز کاهش یابد.
وزرای خارجه قدرتهای اصلی غربی این هفته در فرانسه گرد هم میآیند تا درباره پیامدهای دو جنگ جاری در ایران و اوکراین و بیثباتی اقتصادی ناشی از آنها گفتوگو کنند.
یکی از اولویتهای این نشست ارائه گزارشی از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در روز جمعه هفتم فروردین است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای اروپایی نوشته است که متحدان واشینگتن در گروه هفت امیدوارند تصویر روشنتری از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران به دست آورند و همچنین مشخص شود آیا مسیر دیپلماتیک معناداری برای پایان دادن به این درگیری وجود دارد یا نه.
به گزارش این رسانه، تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این جلسه خواهد بود.
یک دیپلمات ارشد عرب و یک مقام آمریکایی به تایمز اسرائیل گفتند که «هدیهای» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، گفت جمهوری اسلامی به واشنگتن داده، اجازه عبور امن چند نفتکش از تنگه هرمز در روزهای اخیر بوده است.
ترامپ سهشنبه چهارم فروردین در مورد تصمیم خود برای پیگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که تهران «کاری شگفتانگیز انجام داد - هدیه بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. [این هدیه] امروز رسید.»
او بدون اشاره به اینکه هدیه مربوط به نفت و گاز و مرتبط با تنگه هرمز بوده است، گفت: «نمیخواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آنها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد مناسبی سر و کار داریم.»
یک مقام آمریکایی چهارشنبه پنجم فروردین به تایمز اسرائیل گفت وقتی دولت ترامپ از طریق میانجیگران به جمهوری اسلامی پیام فرستاد تا ببیند آیا راه حل دیپلماتیکی برای پایان دادن به جنگ امکانپذیر است یا خیر، از تهران خواست تا حسن نیت خود را نشان دهد.
یک مقام عرب هم گفت جمهوری اسلامی در پاسخ، موافقت کرد که به تعدادی از تانکرهای سوخت که به ایالات متحده یا اسرائیل وابسته نبودند، اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد تا به آرام کردن بازارهای جهانی کمک کند.
او اذعان کرد که عبور امن تعداد کمی از تانکرها احتمالاً تاثیر قابل توجه یا بلندمدتی بر قیمت جهانی نفت نخواهد داشت، امتیازی که حکومت ایران هنوز آماده ارائه آن نیست، در حالی که حملات ایالات متحده و اسرائیل ادامه دارد.
این مقام عرب گفت که تاثیر محدود «زمان حال» توضیح میدهد که چرا ترامپ از مشخص کردن دقیق هدیه خودداری کرد.
در این ارتباط، یک مقام دولت هند از عبور دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و گفت: نفتکشهای الپیجی پاین گس و جگ واسانت حرکت خود را از تنگه هرمز آغاز کردهاند.
از سویی، کاخ سفید در پاسخ به درخواست اظهار نظر، تایمز اسرائیل را به سخنان کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ارجاع داد.
لیویت چهارشنبه گفت: «تا جایی که به نفتکشها مربوط میشود، ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم.»
او در مورد ماهیت «وضعیت فعلی» که ترامپ توصیف کرده است، توضیح بیشتری نداد.
با این حال، لیویت گفت که هیچ «جدول زمانی مشخصی» برای اینکه چه زمانی همه نفتکشها بتوانند آزادانه حرکت کنند، وجود ندارد.
او گفت: «ما شاهد کاهش دوباره قیمتها در پمپ بنزینها خواهیم بود» و استدلال کرد که اولویتبندی دولت ترامپ بر تولید انرژی داخلی، به تثبیت قیمتها پس از پایان عملیات نظامی در ایران کمک خواهد کرد.