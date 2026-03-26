دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه در ابتدای جلسه کابینه گفت که مقامات جمهوری اسلامی مذاکره‌کنندگان «بسیار خوبی» هستند، اما او مطمئن نیست که حاضر باشد با آن‌ها برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد.

او افزود: «آن‌ها مذاکره‌کنندگان فوق‌العاده‌ای هستند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس می‌کند، نه من.»

ترامپ گفت: «ایران باید توافق کند یا با تهاجم مداوم ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد. خواهیم دید آیا می‌توانیم به توافق درست برسیم، و تنگه هرمز را باز کنیم.»