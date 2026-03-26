تخریب کامل پایگاه بسیج در کرمانشاه
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده تخریب کامل یکی از پایگاههای بسیج کرمانشاه پس از وقوع انفجار در محدوده مراکز نظامی این شهر است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا روز پنجشنبه در ابتدای جلسه کابینه گفت که مقامات جمهوری اسلامی مذاکرهکنندگان «بسیار خوبی» هستند، اما او مطمئن نیست که حاضر باشد با آنها برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد.
او افزود: «آنها مذاکرهکنندگان فوقالعادهای هستند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من.»
ترامپ گفت: «ایران باید توافق کند یا با تهاجم مداوم ایالات متحده روبهرو خواهد شد. خواهیم دید آیا میتوانیم به توافق درست برسیم، و تنگه هرمز را باز کنیم.»
یک مقام رسمی سپاه پاسداران اعلام کرد که این نهاد نظامی از کودکان و نوجوانان مسلح در ایستهای بازرسی و عملیات شهری استفاده میکند.
گفتوگو با منصوره حسینییگانه، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
سنتکام کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تایید کرد.
دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) در پیامی نوشت: «کشته شدن فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، دریادار علیرضا تنگسیری، در پی یک حمله هوایی اسرائیل، منطقه را امنتر میکند.»
او افزود: «تنگسیری به مدت هشت سال فرماندهی نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت؛ در این مدت، سپاه هزاران دریانورد تجاری بیگناه را مورد آزار و اذیت قرار داد، با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشکها به صدها کشتی حمله کرد و شمار بیشماری از غیرنظامیان بیگناه را کشت. او در ژوئن ۲۰۱۹ از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده بهعنوان «تروریست جهانی بهطور ویژه تعیینشده» معرفی شد و در سال ۲۰۲۴ نیز تحریمهای ثانویه بیشتری در ارتباط با توسعه پهپادها علیه او اعمال شد.»
کوپر نوشت: «از زمان آغاز عملیات «خشم حماسی»، ۹۲ درصد از کشتیهای بزرگ نیروی دریایی ایران نابود شدهاند. در نتیجه، نیروی دریایی سپاه بهطور کامل توانایی خود را برای اعمال قدرت در خاورمیانه یا در سطح جهان از دست داده است. اکنون، با از دست دادن رهبر دیرینه خود، این نیرو در مسیری غیرقابل بازگشت افول قرار گرفته است.»
فرمانده سنتکام افزود: «حملات نظامی ایالات متحده علیه نیروی دریایی سپاه ادامه خواهد داشت. بنابراین، ما از هر ایرانی که در نیروی دریایی سپاه خدمت میکند میخواهیم که فوراً پست خود را ترک کرده و به خانه بازگردد تا از خطر بیشترِ آسیب یا مرگ غیرضروری جلوگیری کند.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تهران پیشنهاد آمریکا را که از طریق پاکستان منتقل شده بود، بررسی کرده است.
این مقام ارشد گفت ارزیابی تهران این است که این پیشنهاد «یکجانبه و ناعادلانه» است و تنها در راستای منافع آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
او افزود پاسخ اولیه جمهوری اسلامی که از طریق پاکستان منتقل شده، این بوده که این پیشنهاد حداقلهای لازم برای موفقیت را ندارد.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت هنوز هیچ ترتیبی برای مذاکرات وجود ندارد و در این مرحله هیچ برنامهای برای گفتوگو واقعبینانه به نظر نمیرسد.
او همچنین گفت ترکیه و پاکستان در تلاشاند زمینه مشترکی میان ایران و آمریکا ایجاد کنند.
او تاکید کرد دیپلماسی متوقف نشده و اگر واقعگرایی در واشینگتن حاکم شود، همچنان میتوان مسیری رو به جلو یافت.
ویدیوی رسیده نشاندهنده شلیک پدافند هوایی به سوی یک جنگنده در آسمان ایران است. خبرگزاری تسنیم پنجم فروردین به نقل از روابطعمومی سپاه پاسداران گفت یک جنگنده اف۱۸ آمریکایی با آتش پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفت.
سنتکام اعلام کرد هیچ جنگنده آمریکایی بهدست ایران سرنگون نشده است.