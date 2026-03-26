در برخی مناطق، مردم با حضور در خیابان‌ها، زدن بوق خودروها و ابراز شادی از پشت پنجره خانه‌ها، به مرگ دیکتاتور تهران واکنش نشان دادند.

در این شب که برای بسیاری نماد پایان یک دیکتاتور تلقی می‌شد، نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در برخی نقاط دست به تیراندازی‌های بی‌هدف زدند. بنا بر گزارش‌های محلی، در جریان این تیراندازی‌ها حداقل سه جوان در شهرهای خرم‌آباد و فردیس کرج جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز بازداشت شدند.

نهال آهو قلندری؛ دختری که در خرم‌آباد هدف گلوله قرار گرفت

بر اساس گزارش‌های ارسال شده به ایران اینترنشنال، نهال (کوثر) آهو قلندری، شهروند جوان اهل خرم‌آباد، شامگاه ۹ اسفند در پی تیراندازی در این شهر جان باخت.

گفته می‌شود او به همراه چند تن از دوستانش در محله «کیو» خرم‌آباد، در حال ابراز شادی بودند که خودروشان هدف تیراندازی قرار گرفت.

طبق این گزارشها، گلول‌های به سینه نهال اصابت کرد و او در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. منابع محلی می‌گویند دوستان او تا رسیدن نیروهای امدادی در کنار وی ماندند، اما تلاش‌ها برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند.

منابع نزدیک به خانواده اعلام کرده‌اند که پیکر نهال با تاخیر به خانواده تحویل داده شد. همچنین گفته می‌شود خانواده نهال برای معرفی او با عنوان «شهید» تحت فشار بوده‌اند.

احمدرضا و امیرحسین فیضی؛ دو برادر کشته‌شده در فردیس کرج

در حادثه‌ای دیگر در فلکه پنجم فردیس کرج، دو برادر به نام‌های امیرحسین و احمدرضا فیضی، در شامگاه ۹ اسفند در اثر تیراندازی ماموران جان باختند. امیرحسین، ۱۹ ساله و دانشجو و احمدرضا، ۱۵ ساله و دانش‌آموز بود.

به‌گفته یکی از نزدیکان این خانواده، این دو برادر در خودرو پدرشان در حال تردد بودند و پس از انتشار خبر کشته‌شدن علی خامنه‌ای با بوق زدن ابراز شادی می‌کردند که در فلکه پنجم فردیس هدف تیراندازی قرار گرفتند.

پس از به رگبار بستن خودرو و تیر خوردن احمدرضا و امیرحسین، ماموران مجددا به لاستیک‌های خودرو تیراندازی کردند و پدر خانواده ناچار به توقف خودرو شد.

بر اساس روایت این منبع، احمدرضا از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان باخت. امیرحسین نیز که از ناحیه پهلو مجروح شده بود، دقایقی بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. پس از آن، ماموران در محل حادثه با بستگان قربانیان درگیر و مانع از همراهی آنان با مجروحان شدند.

این منبع همچنین اعلام کرده است که تحویل پیکر این دو برادر با تاخیر انجام شده و خانواده برای پیگیری وضعیت آنان با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند.