بحرین از تلاش برای اطفای حریق در منامه خبر داد
بامداد پنجشنبه ششم فروردین بحرین اعلام کرد که در حال خاموش کردن آتشسوزی در محله محرق در منامه است. فرودگاه بینالمللی بحرین در این منطقه قرار دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ ایران، بحران سوخت در میانمار را تشدید کرده و کشاورزان این کشور را با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
بر پایه این گزارش کشاورزان در این کشور به بازار سیاه روی آوردهاند و گازوئیل را که در بازار رسمی معادل ۱.۸۰ دلار است، به قیمت حدود ۶ دلار خریداری میکنند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید میانمار پنجمین کشور گرسنه جهان است و حدود یکچهارم جمعیت برای یافتن غذا تلاش میکنند. با بسته شدن تنگه هرمز در هفتههای گذشته، حکومتِ نظامی میانمار به کارمندان دولت دستور داد چهارشنبهها از خانه کار کنند.
حکومت با آغاز چهارمین هفته جنگ جاری در خاورمیانه اعلام کرد که ذخیره کافی برای ۵۰ روز تامین سوخت در انبارهای این کشور باقی مانده است.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با انتشار بیانیهای مشترک و شدیدالحن، حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش را محکوم کردند و آن را نقض فاحش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد خواندند.
عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و اردن بامداد پنجشنبه ششم فروردین در این بیانیه بهطور ویژه بر حملاتی تأکید کردند که از سوی گروههای مسلح مورد حمایت حکومت ایران از خاک عراق علیه چند کشور منطقه و همچنین تاسیسات و زیرساختهای آنها انجام شده است.
این قطعنامه بهصراحت از حکومت ایران میخواهد هرگونه حمله و تهدید علیه کشورهای همسایه را بیدرنگ و بدون قید و شرط متوقف کند.
ترامپ در یک سخنرانی در واشینگتن دیسی گفت: «اگر ما نبودیم، جمهوری اسلامی مدتها پیش به سلاح هستهای دست یافته بود. تمام جهان زیر تهدیدی مرگبار قرار میگرفت و چشمانداز صلح در خاورمیانه برای همیشه کاملا نابود میشد.»
او افزود: «خاورمیانه را فراموش کنید، ما هم با ابری بالای سرمان روبهرو میشدیم، چون جمهوری اسلامی از سلاح هستهای استفاده میکرد و آنها بدون تردید آن را علیه ما به کار میبردند.»
ترامپ با اشاره به اینکه به محض ورود به کاخ سفید برجام را لغو کرد، گفت: «اگر آن را لغو نکرده بودم، جمهوری اسلامی سه سال پیش سلاح هستهای را استفاده میکرد.»
او گفت: «اوباما با برجام حق، سود کامل و مطلق و همهچیز را به جمهوری اسلامی داد. یادتان هست وقتی بیبی نتانیاهو آمد و از او خواهش کرد این کار را نکند؟ اما او به ایران حق داشتن سلاح هستهای در بالاترین سطح را در مدت زمانی بسیار کوتاه داد.»
ترامپ با اشاره به حمله آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: «ما برای بار دوم با آن بمبافکنهای زیبای بی-۲ جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را گرفتیم. آنها وارد شدند و توان هستهای را بهشدت در هم کوبیدند. و اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران ظرف دو تا چهار هفته پس از آن، سلاح هستهای میداشت. اما ما حمله کردیم، آن سایت را نابود کردیم و آنجا را هم نجات دادیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه شب، در سخنرانی در یک نشست جمعآوری کمکهای مالی حزب جمهوریخواه، با اشاره به جنگ جاری با حکومت ایران، گفت ایالات متحده «بهطور گسترده در حال پیروزی» است و تهران بهشدت بهدنبال رسیدن به توافق است، اما از اعلام آن هراس دارد.
ترامپ با تاکید بر عملکرد نظامی آمریکا گفت: «ما داریم آنقدر به پیروزی بزرگی میرسیم که هیچکس تا به حال چیزی شبیه آنچه ما در خاورمیانه با ایران انجام میدهیم ندیده است.» او مدعی شد حکومت ایران در حال مذاکره است و «بهشدت میخواهد توافق کند»، اما «میترسد این را بگوید»؛ «گفتگو در جریان است ولی میترسند اعلام کنند چون میترسند به دست آدمهای خودشان کشته شوند.»
او همچنین با انتقاد از پوشش رسانهای گفت اگر به اخبار نگاه کنید «فکر میکنید ما در حال باختن هستیم، در حالی که ما طرف مقابل را در هم میشکنیم» و تاکید کرد که حکومت ایران «دیگر نیروی دریایی یا توان نظامی مؤثری ندارد.»
ترامپ در ادامه، دموکراتها را به تلاش برای کماهمیت جلوه دادن موفقیتهای نظامی متهم کرد و گفت: «آنها نمیخواهند موفقیت ما را ببینند و ترجیح میدهند کشور شکست بخورد.» او همچنین از بهکار بردن واژه «جنگ» خودداری کرد و عملیات جاری را «یک عملیات نظامی» توصیف کرد که به گفته او به «نابودی نظامی» حکومت ایران منجر شده است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش، بار دیگر از توافق هستهای دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت این توافق به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هستهای را میداد، اما او آن را لغو کرده است. ترامپ همچنین به حملات نظامی اخیر آمریکا اشاره کرد و مدعی شد این اقدامات برنامه هستهای ایران را متوقف کرده است.
او با اشاره به حمله با بمبافکنهای بی-۲ گفت در صورت عدم انجام این حملات، حکومت ایران «ظرف دو تا چهار هفته» میتوانست به سلاح هستهای دست یابد. ترامپ همچنین کشته شدن قاسم سلیمانی را یکی از اقدامات مهم دوره نخست ریاستجمهوری خود دانست و تاکید کرد که حذف او باعث شد حکومت ایران دیگر رهبری در آن سطح نداشته باشد. ترامپ همچنین مدعی شد در صورت حضور سلیمانی، مقابله با جمهوری اسلامی به این سرعت و سهولت ممکن نبود.
ترامپ در پایان تاکید کرد که اگر اقدامات آمریکا نبود، حکومت ایران مدتها پیش به سلاح هستهای دست یافته بود و این موضوع «تهدیدی مرگبار برای جهان» و صلح در خاورمیانه ایجاد میکرد. او گفت: «آنها بدون هیچ تردیدی از این سلاح علیه ما استفاده میکردند.»
