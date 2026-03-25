یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی از تهران گفت: «بین ساعت ۲:۱۰ تا ۲:۲۰ بامداد، در مناطق مختلف از جمله بهار شیراز، پیروزی، جنت‌آباد جنوبی، زعفرانیه، ولنجک، شهرری، شهرقدس و شهریار صدای چندین انفجار، عبور جنگنده‌ها و فعالیت پدافند شنیده شد.»

مخاطبی از قزوین خبر داد حدود ساعت دو بامداد چندین انفجار رخ داد.

در پیام دیگری آمده است: «حدود ساعت دو بامداد در استان البرز صدای انفجارهایی در کردان و مهرویلا کرج شنیده شد.»

بر اساس روایت یکی از شهروندان، حدود ساعت دو بامداد در شیراز حدود سه انفجار در اطراف دروازه قرآن و ورودی شهر به وقوع پیوست.