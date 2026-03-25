پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار و عبور جنگندهها در شهرهای نظرآباد، چمستان، قزوین و بوشهر در خلال ۲ تا ۲:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه پنج فروردین خبر میدهند.
پیام شهروندی از نظرآباد، شهری در استان البرز و در نزدیکی ساوجبلاغ از شنیده شدن صدای دستکم سه انفجار و پرواز جنگندهها بر فراز شهر حکایت دارد.
پیام دیگری از چمستان در استان مازندران نیز نوشته است که حدود ساعت ۲:۲۵ دقیقه بامداد صدای انفجارهای شدیدی در این شهر به گوش رسیده است.
چندین شهروند از شهر قزوین و شهر الوند در همین استان گزارش دادند که حوالی ۲:۳۰ بامداد دستکم دو انفجار به لرزش شدید منجر شد.
شهروندان بوشهر نیز برای ایراناینترنشنال نوشتهاند که انفجاری شدید در این شهر پنجرهها را لرزاند.
گزارش های شاهدان عینی و پیام مخاطبان حاکی از آن است که سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه پنجم فروردین دست کم در ۱۲ استان ایران از اردبیل گرفته تا خراسان رضوی و هرمزگان، صدای انفجار ناشی از حملات هوایی شنیده شد.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی و پیامهای شاهدان عینی بامداد چهارشنبه صدای انفجار در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب و محله نظام آباد شنیده شد. بر اساس پیام مخاطبان نیز ساعت ۲:۱۱ بامداد چهارشنبه پنجم فروردین در منطقه ولنجک شنیده شد. همزمان، یکی دیگر از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در غرب تهران خبر داد.
در اطراف تهران نیز بامداد چهارشنبه صداهای انفجار و بمباران شدید در گرمدره در استان البرز شنیده شد. شدت این انفجار در وردآورد در غرب تهران نیز احساس شد. سه انفجار مهیب هم در شهر جدید هشتگرد ساعت ۲:۱۰ بامداد چهارشنبه رخ داد.
به گفته مخاطبان ایران اینترنشنال، بامداد چهارشنبه شهرهای صنعتی البرز و لیا در قزوین در فاصله چند دقیقه هدف بمباران قرار گرفتند. ساعت ۲:۲۰ بامداد چهارشنبه در الوند صدای دو تا سه انفجار همراه با لرزش شدید گزارش شد. اندکی بعد، صدای انفجار مهیب در شهر قزوین شنیده شد.
به گفته مخاطبان، شامگاه سهشنبه صدای چند انفجار در مسجدسلیمان استان خوزستان شنیده شد. همچنین صدای چند انفجار سهشنبه شب در شهرهای سربندر و خرمشهر در استان خوزستان شنیده شد.
استان بوشهر هم مورد حمله قرار گرفت. شامگاه سهشنبه در برازجان صدای دو انفجار شنیده شد و یک ایست بازرسی در تنگک بوشهر در مسیر عالیشهر هدف حمله قرار گرفت. صدای انفجار ساعت ۰۲:۲۷ بامداد چهارشنبه در بوشهر شنیده شد.
در استان هرمزگان، مخاطبان از شنیده شدن صدای سه انفجار در سهشنبه شب در بندر جاسک خبر داده و گفتند که یک هدف وابسته به نیروی دریایی سپاه مورد حمله قرار گرفت.ساختمان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در بندر عباس سهشنبه شب هدف قرار گرفت. در اولین ساعت بامداد چهارشنبه بندر کرگان در میناب هدف قرار گرفت.
صدای انفجار سه شنبه شب در اردبیل شنیده شد. شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در چمستان مازندران هم خبر دادند. تربت حیدریه در خراسان رضوی برای اولین بار هدف قرار گرفت. شهرهای شیراز، اصفهان و یزد هم بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفتند. صدای انفجار در یزد بسیار مهیب بود.
سیانان به نقل از دو منبع منطقهای اعلام کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت آمریکا اطلاع دادهاند تمایلی به از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ندارند و ترجیح میدهند با جیدی ونس، معاون رییسجمهور، وارد گفتوگو شوند.
به گفته منابع، اینطور تلقی میشود که ونس در قیاس با ویتکاف، کوشنر و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، همدلی بیشتری با پایان دادن به جنگ دارد.
این منابع گفتهاند که احتمالا مقامهای حکومت ایران چارهای جز تعامل با هر فردی که دولت ترامپ برای مذاکره اعزام کند، نخواهند داشت.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به سیانان گفت که این تصمیم بر عهده ترامپ است که چه کسی از سوی آمریکا مذاکره کند.
در حال حاضر، احتمال برگزاری دیدار میان آمریکا و ایران در اواخر همین هفته در اسلامآباد همچنان وجود دارد اما به گزارش سیانان حتی کسانی که از برگزاری آن حمایت میکنند نیز نسبت به تحقق واقعی آن تردید دارند.
تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، گفت از آغاز جنگ با حکومت ایران ۲۹۰ سرباز آمریکایی زخمی شدند و از این تعداد ۲۵۵ نفر به خدمت بازگشتند.
هاوکینز گفت، از این تعداد، جراحتهای ۳۵ نفر شدید نیست اما هنوز نمیتوانند به خدمت بازگردند، ۱۰ نفر هم بهشدت مجروح شدهاند.
طبق اعلام سنتکام، تعداد نیروهای زخمی تا ۲۶ اسفند ۲۰۰ نفر بود. تاکنون ۱۳ نیروی ارتش آمریکا در این جنگ کشته شدهاند.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور برنامههای اسرائیل برای اشغال سرزمینهای جنوب لبنان را به شدت محکوم میکند.
این وزارتخانه با انتشار بیانیهای کوتاه در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان نباید نقض شود. حملات حزبالله به اسرائیل باید متوقف شود و آنها باید خلع سلاح شوند.»
کانادا در این بیانیه از همه طرفهای درگیر در جنگ خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند، از حمله به زیرساختها، کارکنان بهداشتی و نیروهای حافظ صلح بپرهیزند و مطابق با قوانین بینالمللی عمل کنند.