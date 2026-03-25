یک شهروند: همیشه بعد از انفجار، پدافند فعال میشود
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از حملات در اطراف منطقه نارمک تهران در بامداد دوشنبه سوم فروردین خبر داد و گفت: «همیشه بعد از انفجار، تازه پدافند فعال میشود.»
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از دو مقام وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون دستور اعزام حدود ۲ هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا برای عزیمت به خاورمیانه را صادر کرد.
به گزارش رسانه اکسیوس، در حالی که آمریکا و میانجیهای منطقهای از مذاکره قریبالوقوع با تهران خبر میدهند، منابع آگاه میگویند واشینگتن هنوز پاسخ روشنی از آنها دریافت نکرده و تردیدها درباره این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، اسرائیل نگران است آمریکا امتیازهایی فراتر از حد انتظار به جمهوری اسلامی بدهد.
سیانان خبر داد مقامهای جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع دادهاند تمایلی به از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ندارند و ترجیح میدهند با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، وارد گفتوگو شوند.
سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، در قبال جمهوری اسلامی را رد کرد . هدف این طرح که به رهبری دموکراتها ارائه شد، ملزم کردن ترامپ به دریافت مجوز از کنگره برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در آینده بود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شاهینشهر، بندرعباس، قزوین، هشتگرد و شیراز در شامگاه سهشنبه و بامداد چهارشنبه حکایت دارد.
سایر تحولات جنگ ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.
حملات آمریکا و اسرائیل سهشنبه شب و بامداد چهارشنبه پنجم فروردین به دستکم ۱۲ استان در ایران صورت گرفت.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال، بامداد چهارشنبه در چند استان از جمله تهران، اصفهان، فارس و خوزستان، حملاتی انجام شد.
یکی از مخاطبان گفت که صدای سه انفجار ساعت ۲:۴۵ بامداد چهارشنبه در شاهینشهر شنیده شد.
همچنین صدای انفجار مهیب ساعت دو بامداد چهارشنبه در محدوده بلوار گلستان شیراز شنیده شد.
چهار انفجار شدید نیز ساعت ۲:۴۰ بامداد چهارشنبه در محدوده سعیدآباد و تهراندشت هشتگرد رخ داد که موجب خسارت به ساختمانها شد.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی برای مذاکرات احتمالی با آمریکا خواستههایی از جمله تعطیلی همه پایگاههای ایالات متحده در خلیج فارس و پرداخت غرامت برای حملات به ایران را مطرح کرده است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، دیگر مطالبات جمهوری اسلامی عبارتند از لغو همه تحریمها علیه ایران، اجازه حفظ برنامه موشکی ایران بدون هیچگونه مذاکره برای محدود کردن آن، ایجاد ساز و کار جدیدی برای عبور از تنگه هرمز که به ایران اجازه دهد از کشتیهایی که از این آبراه رد میشوند، عوارض دریافت کند و ارائه تضمینهایی مبنی بر توقف حملات اسرائیل به حزبالله لبنان و شروع نشدن دوباره آن.
وبسایت اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، مقامهای جمهوری اسلامی به کشورهایی که در تلاش برای میانجیگری گفتوگوهای صلح با آمریکا هستند اعلام کردهاند تهران دو بار از رییسجمهوری آمریکا فریب خورده است و نمیخواهد باز هم فریب بخورد.
به نوشته اکسیوس، مقامها در ایران به پاکستان، مصر و ترکیه گفتهاند تحرکات نظامی آمریکا و تصمیم دونالد ترامپ برای اعزام گسترده نیروهای تقویتی، تردید آنها را مبنی بر اینکه پیشنهاد گفتوگوهای صلح صرفا یک فریب است، بیشتر کرده است.
مقامهای آمریکایی و اسرائیلی میگویند ترامپ همزمان در حال تقویت گزینههای دیپلماتیک و تشدید نظامی است تا بر اساس تحولات تصمیمگیری کند.
به گفته آنان، حتی در صورت برگزاری مذاکرات نیز جنگ برای دو تا سه هفته دیگر برنامهریزی شده است.
مخاطبی خبر داد صدای انفجار ساعت پنج بامداد چهارشنبه پنجم فروردین در حوالی شهر اندیمشک شنیده شد.
ساعت ۵:۳۰ بامداد چهارشنبه نیز صدای جنگنده و شلیک موشک در چابهار شنیده شده است.
چندین نقطه در نوشهر در بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفته و یک ساختمان در شرق تهران، ساعت ۲:۱۲ بامداد چهارشنبه، هدف حمله بوده است.
بر اساس پیام یک مخاطب ایراناینترنشنال، از یک سایت موشکی در لارستان در استان فارس ساعت یک بامداد چهارشنبه سه موشک به سمت غرب یا جنوبغربی شلیک شد.