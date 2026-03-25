سقوط بقایای موشک در شرق عربستان سعودی
عربستان سعودی اعلام کرد در پی سقوط بقایای یک موشک در استان الشرقیه، خسارات مادی محدودی وارد شده است.
این حادثه هیچگونه تلفات یا مجروحی در پی نداشته است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات در مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
ساعت ۱۰:۲۲ صبح چهارشنبه پنجم فروردین در شهرستان جم صدای دو انفجار شنیده شد.
ساعت ۲:۱۵ در کمالشهر کرج حمله هدفمندی در بلوار مشاهیر انجام گرفت. پهپاد طبقه سوم ساختمانی را هدف قرار داد و برق منطقه قطع شد.
ساعت ۶:۳۰ صبح در آذرشهر صدای انفجار شدید به گوش رسید.
ساعت ۴:۵۰ سه انفجار پایگاه هوایی بندرعباس هدف قرار گرفت و پنج دقیقه بعد دو انفجار در داخل شهر، در محدوده تیپ تفنگداران، رخ داد.
در مناطق مرزی کره شمالی با چین، همزمان با گسترش شایعات درباره تحولات خاورمیانه، نگرانیها نسبت به احتمال اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ در حمایت از جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به گزارش وبسایت «دیلیاِنکی» مستقر در سئول، ساکنان این مناطق در روزهای اخیر از طریق کانالهای غیررسمی و شایعات، اخبار مربوط به جنگ ایران را دریافت کردهاند.
بر اساس این گزارش، دولت کره شمالی تاکنون بهطور رسمی کشته شدن علی خامنهای را اعلام نکرده، هرچند خبر جانشینی مجتبی خامنهای را منتشر کرده است.
سردبیر بخش ژاپنی دیلیاِنکی به نقل از یک منبع آگاه نوشت نگرانیها بهویژه در میان خانوادههایی که فرزندانشان در آستانه خدمت سربازی هستند، رو به افزایش است، زیرا احتمال اعزام نیروهای کره شمالی به این جنگ مطرح شده است.
به نظر میرسد سابقه همکاریهای نظامی میان کره شمالی و جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی این نگرانیها باشد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد دو سایت تولید موشکهای کروز دریایی دوربرد را در «قلب تهران» هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: «سایتهای مورد حمله تحت فرمان وزارت دفاع ایران فعالیت میکردند و توسط رژیم برای توسعه و تولید موشکهای کروز دریایی دوربرد مورد استفاده قرار میگرفتند؛ موشکهایی که امکان انهدام سریع اهداف در دریا و خشکی را فراهم میکنند.»
رسانهها گزارش دادند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۵ شرط برای پایان دادن به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
این شروط شامل چه مواردی میشوند و چه محورهایی را در بر میگیرند؟
در ادامه فشار بر کنشگران، هنرمندان و ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی، خبرگزاریهای حکومتی در ایران از توقیف اموال برزو ارجمند، بازیگر، خبر دادند.
نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه»، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام سرکوبگرانه توضیح داد.