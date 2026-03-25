جامعه ایران یکی از پیچیدهترین و متناقضترین دورههای تاریخی خود را تجربه میکند؛ دورهای که در آن شادی، سوگ و امید بهطور همزمان در هم تنیده شدهاند و تصویری کمسابقه از وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور را شکل دادهاند.
ماههای گذشته برای جامعه ایران، ماههایی خونین و سرنوشتساز بوده است. سرکوب گسترده اعتراضات در دیماه، به بزرگترین کشتار خیابانی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ رخدادی که از نظر ابعاد و شدت خشونت، حتی در مقیاس جهانی نیز کمنظیر توصیف میشود.
هدف اصلی حکومت از این سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود؛ تلاشی برای پایان دادن به چرخه اعتراضات، جلوگیری از شکلگیری مجدد جنبشهای اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفت.
اما برخلاف این انتظار جامعه ایران نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه در بسیاری از موارد واکنشی معکوس نشان داد. یکی از نشانههای این وضعیت، حضور و اعتراض دوباره مردم در مراسم چهلم جانباختگان بود؛ مراسمی که بهجای آنکه صرفا به سوگواری محدود شود، به بستری برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. در این تجمعها، جامعه معترض ایران خواستار توجه و حمایت جامعه بینالمللی شد و حتی از حمله خارجی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد.
این واکنشها را میتوان در چارچوبی گستردهتر تحلیل کرد. در شرایط عادی، هنگامی که کشوری مورد حمله خارجی قرار میگیرد، انتظار میرود مردم در کنار نیروهای مسلح خود قرار بگیرند. اما تجربه ایران در ماههای اخیر نشان داد که این قاعده همواره صادق نیست.
هنگامی که مردم در کنار ساختار نظامی قرار نمیگیرند، معمولا سه عامل اساسی در کار است:
نخست، بحران مشروعیت و کارآمدی حکومت است. وقتی بخش قابلتوجهی از جامعه، حاکمیت را نماینده واقعی خود نمیداند یا آن را ناکارآمد تلقی میکند، انگیزهای برای حمایت از آن در شرایط بحرانی باقی نمیماند.
دوم، نوع برداشت مردم از ماهیت درگیری است. در شرایط کنونی، بسیاری از شهروندان احساس نمیکنند که «ایران» بهعنوان یک کشور هدف حمله قرار گرفته، بلکه تصور غالب این است که «جمهوری اسلامی» بهعنوان یک ساختار سیاسی نامشروع و فاسد و جنایتکار هدف قرار گرفته است. این تمایز، نقشی تعیینکننده در شکلگیری واکنش اجتماعی دارد.
سومین عامل، نحوه ادراک از نیروی خارجی است. در حالی که در اغلب جنگها، نیروی مهاجم بهعنوان «متجاوز» تلقی میشود، در بخش غالب افکار عمومی ایران، این تصور شکل گرفته که نیروی خارجی نه لزوماا متجاوز، بلکه «عامل فشار» یا حتی «عامل تغییر» و کمک کننده به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. چنین برداشتی، نتیجه سالها انباشت نارضایتی، سرکوب و جنایت است.
در چنین بستری، شروع سال نو۱۴۰۵ معنایی متفاوت پیدا کرده است . جامعه ایران در این مقطع، ترکیبی از سه حس عمده را تجربه میکند:
نخست، حس شادی و امیدی که با نوروز و آغاز بهار گره خورده است؛ احساسی که ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانی دارد و حتی در سختترین شرایط نیز خود را بازتولید میکند.
دوم، حس عمیق اندوه ناشی از کشته شدن دهها هزار نفر در ماههای گذشته؛ اندوهی که تقریبا هیچ خانوادهای را بیتاثیر نگذاشته و به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شده است.
و در نهایت، سومین حس، امید به تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ امیدی که پس از تحولات اخیر و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی، در جامعه تقویت شده است. این امید، البته با نگرانی و دغدغه همراه است و این طبیعی است.
همزمانی این سه حس شادی، سوگ و امید نشاندهنده شرایطی ویژه و متفاوت در جامعه ایران است. جامعهای که نه در وضعیت عادی قرار دارد و نه در یک نقطه پایانی، بلکه در میانه یک گذار تاریخی ایستاده است. گذاری که سرنوشت ایران و مردم ایران را میتواند برای دههها و حتی قرنهای آینده تعیین کند.
بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری، بازتابدهنده این وضعیت است؛ جایی که مردم، همزمان با تبریک سال نو، یاد جانباختگان را گرامی میدارند و در عین حال، چشم به آیندهای متفاوت و سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت به زندگی عادی دارند. ملت ایران ایستاده که این تغییر بزرگ را رقم بزند.
منابع امنیتی عراقی اعلام کردند گروه «سرایا اولیاء الدم» که حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در داخل و خارج عراق انجام میدهد، با «کتائب سیدالشهدا» به رهبری ابو آلاء الولائی مرتبط است و در برخی عملیاتها با «کتائب حزبالله» همکاری میکند.
روزنامه العربی الجدید به نقل از این منابع گزارش داد «سرایا اولیاء الدم» یک نیروی نخبه ایدئولوژیک است که به ولایت فقیه باور دارد.
سرایا اولیاء الدم در بیانیهای اعلام کرد در ۲۲ روز جنگ جاری، ۱۳۶ حمله علیه منافع آمریکا در بغداد، اقلیم کردستان، کویت، عربستان، اردن و سوریه انجام داده است.
این گروه گفت در این حملات از موشک و پهپاد استفاده کرده است.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید نگرانیهای اسرائیل درباره مذاکرات احتمالی ریشه در تجربههای تاریخی دارد.
به گفته او، غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این تردیدها را تشدید کرده است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه ایکس اعلام کرد در نشستی با سفرای خارجی مقیم اسرائیل از کشورها خواسته است، مشابه اقدام لبنان، سفیران جمهوری اسلامی را اخراج کنند.
او در ادامه با اشاره به حمله به پایگاه دیهگو گارسیا گفت این حمله نشان میدهد جمهوری اسلامی بارها درباره برد موشکهای خود دروغ گفته است.
وزیر خارجه اسرائیل افزود این موشکها اکنون نهتنها اسرائیل و منطقه، بلکه کل اروپا را نیز تهدید میکنند.
دیدهبان ایران گزارش داد در روزهای اخیر پویشی با عنوان «پویش بینالمللی جایزه ترور ترامپ» در ایران راهاندازی شده که با ارسال پیامک از شهروندان دعوت میکند به آن بپیوندند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت مرتبط با این پویش، تاکنون ۲۹۰ هزار نفر حمایت خود را اعلام کردهاند و مجموع مبالغ اعلامی به ۲۵ میلیون دلار رسیده است.
با این حال، در توضیحات این سایت تاکید شده این مبالغ از افراد دریافت نشده و صرفا جمع ارقام اعلامی حامیان است.
در بیانیه منتشرشده در این سایت آمده است: «با توجه به صدور فتوای جهاد مراجع عظام تقلید در جواب ترور رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران شهید سیدعلی خامنهای و مردم مظلوم ایران، کارزار ترامپ را بکش با هدف تامین هزینه جایزه برای پاداش قاتل دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا ایجاد شده است.»
در ادامه این بیانیه از مخاطبان خواسته شده با ثبت اطلاعات خود به این پویش بپیوندند.
پیامها و تصاویر دریافتی ایراناینترنشنال نشان میدهد که پیامهایی با محتوای دعوت به این پویش به بسیاری از شهروندان ارسال شدهاست.