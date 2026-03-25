روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقام‌های جمهوری اسلامی به دولت ترامپ اطلاع داده‌اند که برای مذاکرات آتش‌بس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.

از جمله این خواسته‌ها تعطیلی تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شامل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است.

لغو کامل تحریم‌ها، توقف حملات اسرائیل به حزب‌الله و ارائه تضمین برای عدم ازسرگیری جنگ، از دیگر مطالبات تهران هستند.