این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاه‌های نظامی در غرب عراق برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در جدیدترین حمله هوایی که حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی رخ داد، یک مرکز درمانی نظامی و یک واحد مهندسی متعلق به نیروهای حشدالشعبی در پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الانبار هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع عراق تایید کرد در این حمله دست‌کم هفت سرباز کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدند.

تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌وجو در محل حادثه برای یافتن تلفات احتمالی بیشتر هستند.

این حمله، دومین ضربه سنگین به این پایگاه در دو روز اخیر بود.

حمله چهارم فروردین که حشدالشعبی مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست، مرگبارترین واقعه در عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) بود که طی آن ۱۵ نفر از جمله سعد دواوی البیجی ، فرمانده یگان‌های این گروه در استان الانبار، کشته شدند.

با احتساب تلفات امروز، شمار کشته‌شدگان نیروهای تحت حمایت دولت عراق در این پایگاه به ۲۲ نفر رسید.

دولت عراق این حملات را «جنایتی شنیع» و «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» توصیف کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا کاردار ایالات متحده در بغداد در اعتراض به هدف قرار گرفتن واحدهای نظامی رسمی این کشور احضار شود.

دفتر نخست‌وزیر همچنین اعلام کرد سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا نیز برای پاسخگویی در قبال درگیری‌هایی که خاک عراق را به میدان نبرد تبدیل کرده است، احضار خواهند شد.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد حق پاسخگویی به این «تجاوزات» را در چارچوب‌های قانونی برای خود محفوظ می‌داند.

تحلیلگران معتقدند تمدید انسداد حریم هوایی و تشدید حملات به مواضع حشدالشعبی نشان‌دهنده ورود عراق به مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم میان گروه‌های مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی است.

تداوم این وضعیت، بغداد را که متحد هر دو طرف، تهران و واشینگتن، محسوب می‌شود، در موقعیتی دشوار برای حفظ ثبات داخلی قرار داده است.